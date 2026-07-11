Aire acondicionado portátil silencioso. Cuál comprar y cinco modelos recomendados

Las olas de calor son cada vez más frecuentes, por lo que hay que prepararse de la mejor manera posible. Si no quieres o no puedes instalar un equipo de aire acondicionado convencional, y no quieres apostar por una solución más ruidosa como los tradicionales ventiladores de aspas o los aires acondicionados portátiles convencionales, puedes optar por un equipo de aire acondicionado portátil silencioso.

Elegirlo no es fácil, y menos en plena ola de calor, cuando muchos modelos ya están agotados. En cualquier caso, en Xataka tenemos un favorito, el Midea Portasplit.

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El Midea Portasplit es para muchos expertos y usuarios el mejor equipo de aire acondicionado portátil del mercado. La mejor prueba de ello es lo difícil que resulta encontrarlo a la venta en alguna tienda en línea y lo rápido que se agota en cuanto hay nuevas existencias.

Es un auténtico split portátil con una unidad interior y una exterior, con el compresor. Destaca por ser un equipo realmente silencioso (solo 39 dB (A), eficiente y lo suficientemente potente como para refrigerar un salón de hasta 40 m² (si la vivienda está bien aislada).

Además, incorpora bomba de calor y cuenta con conectividad Wi-Fi (es, por tanto, un aire acondicionado inteligente), por lo que se puede controlar mediante la aplicación de Midea y a través de los asistentes de voz. Eso sí, puede presumir de ser precisamente ligero.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Midea Portasplit Si buscas un equipo de aire acondicionado portátil, silencioso y económico. Con un nivel de ruido de 39 dB (A), es realmente silencioso. No es la solución más ligera del mercado. 380 € BRITEC HORIZON 1265F Si quieres un equipo a medio camino de un aire acondicionado portátil y de un equipo de aire acondicionado convencional. Es más silencioso que un equipo de aire acondicionado convencional y no requiere instalación. No es nada barato y no es adecuado para habitaciones muy grandes. 629 € Cecotec ForceClima 14600 Soundless Heating Si quieres un equipo versátil y portátil tanto para el invierno como para el verano. Cuenta con cinco modos de funcionamiento. No es el modelo más silencioso de la selección. 489 € Welltec acs1 Pro Si buscas un equipo de aire acondicionado portátil silencioso tipo split. Su nivel de ruido es de solo 39 dB(A). A nivel de ruido, se comporta prácticamente igual que split compacto. No es el modelo más barato de nuestra selección. 1.229 € De'Longhi Pinguino PAC EX93 Extreme Si buscas un equipo de aire acondicionado portátil monobloque. No solo controla la temperatura, también tienen en cuenta la humedad ambiental. No cuenta con conectividad Wi-Fi. 669 €

Por qué destacan

Si quieres elegir el aparato de aire acondicionado portátil y silencioso adecuado para tus necesidades, te conviene saber cuáles son sus principales características.

Dimensiones y peso. Dado que buscas un modelo portátil, sus dimensiones y peso son dos cuestiones fundamentales. Puedes encontrar tanto modelos verdaderamente portátiles que incluso puedes llevar contigo a tu segunda residencia como equipos pensados para poder moverlos únicamente y de forma excepcional dentro de tu hogar, y que, por supuesto, no están pensados para poder ser transportados en el coche.

Capacidad de enfriamiento. No se requiere la misma capacidad para enfriar una sala grande que una pequeña. Lo mismo se puede decir de cara a climatizar una casa con buen aislamiento u otra en la que tiene lugar una elevada transferencia de calor a través de las paredes, suelo, ventanas y puertas.

Fíjate en las frigorías de la ficha técnica, porque marcan la capacidad real de refrigeración.. Recuerda que las frigorías son la unidad de medida que se utiliza para cuantificar la capacidad de refrigeración de un sistema.

A modo orientativo, te conviene saber que suelen ser necesarias entre 100 y 140 frigorías por cada metro cuadrado de la habitación que se desea refrigerar. Por lo tanto, para una habitación de 20 m², se precisa un sistema que genere como mínimo unas 2.000 frigorías.

Eficiencia energética. El nivel de eficiencia energética no solo tiene una gran incidencia en la factura de la electricidad, sino que también tiene implicaciones medioambientales.

Desde 2021, la legislación de la Unión Europea impone en muchos electrodomésticos una nueva etiqueta energética más sencilla, con una escala de A a G. Sin embargo, muchos fabricantes todavía siguen utilizando la anterior, por lo que de momento conviven las dos.

Así, en los equipos de aires acondicionados domésticos todavía es muy habitual encontrar etiquetas como:

A+++ : máxima eficiencia.

: máxima eficiencia. A++ : muy eficiente.

: muy eficiente. A+ : buena eficiencia.

: buena eficiencia. A: eficiencia correcta.

En general, un equipo con la clasificación A+++, la más alta, consume menos electricidad para producir la misma cantidad de frío o calor que uno con clasificación A+ o con la clasificación A.

Nivel de ruido. Bajar el ruido en un equipo portátil siempre implica un compromiso con tamaño, precio o potencia. De ahí que lo habitual sea encontrar modelos con niveles de ruido a partir de 4o dB.

En ese sentido, es importante que tengas en cuenta que los decibelios se miden en una escala logarítmica porque el oído humano percibe el sonido de forma exponencial, no lineal.

En esta escala, cada aumento de 10 dB supone que la intensidad del sonido se multiplica por 10. Por eso, cada incremento tiene una gran incidencia.

Vibración. Es otro factor que puede generar molestia mientras está encendido. Para reducir posibles vibraciones, puedes optar por activar el modo sueño del equipo de aire acondicionado, así como colocarlo encima de una alfombra o manta para de este modo amortiguar las vibraciones.

Funciones inteligentes. Entre las distintas funciones inteligentes que pueden tener este tipo de equipos, destacan el control a través de una aplicación móvil y el control por voz mediante asistentes por voz, como Alexa o Google Assistant.

Además, también te interesa comprobar si permite realizar programaciones inteligentes para crear rutinas horarias o semanales ajustadas a tus hábitos.

Igualmente, también te puede convenir que el equipo pueda realizar geolocalizaciones, localizando la ubicación de tu teléfono móvil para encenderse así automáticamente cuando te acercas a tu hogar.

Del mismo modo, también es recomendable que cuente con un modo sueño inteligente para ajustar la temperatura durante la noche, compensando así la bajada de la temperatura corporal cuando dormimos.

Otras opciones a considerar

A continuación, te ofrecemos algunas alternativas interesantes. Hemos intentado incluir equipos con disponibilidad, pero con el calor suelen volar, por lo que si entre los recomendados ves alguno que se adapte a tus necesidades, nuestro consejo es que no te lo pienses mucho, ya que en verano, estos equipos a menudo son más difíciles de encontrar.

BRITEC HORIZON 1265F. Si quieres un aire acondicionado portátil lo más parecido a un equipo split convencional, el BRITEC Horizon es una muy buena opción.

El compresor queda fuera de la vivienda, lo que reduce considerablemente el nivel de ruido, pero como se puede retirar en cualquier momento, no requiere instalación.

Es, por tanto, una excelente opción para pisos en los que existan restricciones para instalar equipos de aire acondicionado permanentes, para autocaravanas o para segundas residencias.

Y, como cuenta con conectividad Wi-Fi con control mediante la aplicación Smart Life, se puede integrar con otros dispositivos inteligentes del hogar.

Eso sí, no es adecuado para habitaciones muy grandes.

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Cecotec ForceClima 14600 Soundless Heating. Si bien no es el más silencioso de los modelos de nuestra selección, lo cierto es que incorpora un sistema para reducir vibraciones y para mejorar el confort acústico. Aun así, hay que destacar que su nivel de ruido llega hasta los 65 dB(A).

Dada la situación actual del mercado, en la que prácticamente no quedan stocks de productos, el Cecotec ForceClima 14600 Soundless Heating es una muy buena solución tanto para el invierno como para el verano.

Por lo demás, hay que destacar que cuenta con un modo noche que reduce el nivel de ruido, que utiliza R290 como gas refrigerante (un gas que tiene un bajo impacto ambiental y un buen rendimiento energético) y que cuenta con cinco modos de funcionamiento (además del modo noche, dispone del modo ventilación, calefacción, refrigeración y deshumidificador).

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Welltec ACS1 Pro. Si no tienes limitaciones de presupuesto y buscas una solución de gama alta, el Welltec ACS1 Pro es una excelente opción. Es un equipo portátil realmente silencioso, con unas muy buenas prestaciones y muy fácil de instalar.

Es un minisplit portátil, por tanto, cuenta con una unidad interior y una exterior con un compresor que va fuera de la ventana. Ambas van unidad de fábrica con un tubo flexible.

Además, cuenta con conectividad Wi-Fi y con una potencia de 560 W, por lo que se puede decir que su consumo no es muy alto.

Dispone de cuatro funciones: bomba de calor, refrigeración, ventilación y deshumidificación.

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De'Longhi Pinguino PAC EX93 Extreme. Los equipos de aire acondicionado portátil monobloque Pinguino de De'Longhi son realmente populares entre los compradores.

Con un nivel sonoro máximo de 63 dB(A), dentro de su categoría, el De'Longhi Pinguino PAC EX93 Extreme es uno de los modelos más silenciosos del mercado.

Entre sus grandes atractivos, hay que destacar que cuenta con tecnología Real Feel, por lo que no solo controla la temperatura, sino que también la humedad del ambiente.

Por lo demás, hay que resaltar que es adecuado para habitaciones de hasta 35 m² y que utiliza R290 como gas refrigerante. Eso sí, carece de conectividad inalámbrica.

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Configuraciones y extras

Si estás pensando comprar un aparato de aire acondicionado portátil silencioso, te conviene conocer cuáles son sus principales características.

Sistema de extracción de aire. Este tipo de aparatos precisan sacar un tubo flexible por una ventana. Dado que a través de este tubo se expulsa el aire caliente, es importante asegurarse de que este no vuelve a entrar en tu hogar. De ahí que sea tan importante que el equipo que elijas incluya un kit de ventana en el que vengan adaptadores y cierres.

Funciones adicionales. Te conviene comprobar si el equipo cuenta con otras funciones adicionales, como deshumidificador (para reducir la humedad del ambiente), como purificador (para mejorar la calidad del aire de la habitación), como ventilador o incluso como bomba de calor (de este modo, también puedes utilizarlo en invierno).

Preguntas frecuentes sobre el mejor aire acondicionado portátil silencioso

¿Enfría igual un aire acondicionado portátil sin split que uno con split?

No, la verdad es que no. A igualdad de potencia, por lo general, los equipos de aire acondicionado split enfrían más rápidamente y de forma más eficiente que los modelos portátiles monobloque. La principal ventaja de los equipos con split es que, al estar el compresor en el exterior, generan menos ruido en el interior y expulsan el calor directamente al exterior.

¿Es necesario sacar el tubo por la ventana?

Sí, es del todo necesario sacar el tubo por la ventana. El motivo de ello es que estos equipos funcionan absorbiendo el aire caliente de la habitación y extrayéndolo con el compresor. Para refrigerar efectivamente la habitación, el calor debe expulsarse al exterior. De lo contrario, el aparato únicamente removerá el aire caliente, pero no enfriará el ambiente.

¿Gastan mucho más los equipos de aire acondicionado portátiles sin split que los aires acondicionados convencionales con split?

Sí, por lo general, los equipos de aire acondicionado portátiles consumen más que los modelos convencionales de tipo split, ya que estos últimos tienen el compresor en el exterior, lo cual los hace más eficientes energéticamente.

De hecho, es habitual que los equipos portátiles tengan clasificaciones de eficiencia energética inferiores (clase A o menor) que los de tipo split, que normalmente alcanzan clasificaciones de tipo A++ o A+++ gracias a que cuentan con tecnología inverter.

¿Necesita instalación un aire acondicionado portátil?

No, normalmente, los equipos de aire acondicionado portátil no requieren instalación profesional, pero sí preparación del kit de ventana. Estos kits de ventana (que suelen incluir una placa adaptable y sellos) generalmente solo precisan un montaje sencillo que el propio usuario puede llevar a cabo en tan solo diez minutos.

Además, también suele ser necesario sacar el tubo al exterior a través de una ventana. En cualquier caso, en última instancia, el proceso de montaje varía según el modelo y el fabricante.

Recomendación final

En pleno verano, no resulta fácil encontrar un equipo de aire acondicionado portátil y silencioso. Aun así, en Xataka nos hemos puesto a ello y te hemos preparado una selección con algunos de los mejores. Entre todos ellos, sobresale el Midea Portasplit.

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Se trata de una excelente solución por su buena eficiencia energética, su funcionamiento silencioso y su precio ajustado.

Sin embargo, es posible que no coincida con lo que necesitas. Por eso, hemos seleccionado varias alternativas. Para empezar, si puedes elevar tu presupuesto, una muy buena alternativa es el BRITEC HORIZON 1265F, un equipo a medio camino entre un aire acondicionado portátil y uno convencional, y que destaca por sus grandes prestaciones y su funcionamiento silencioso.

Un equipo mucho más portátil es el Cecotec ForceClima 14600 Soundless Heating, una solución no tan silenciosa, pero sí muy versátil.

Mucho más potente, el Welltec ACS1 Pro es nuestra alternativa para quienes buscan un modelo de gama alta con un funcionamiento muy parecido a los equipos convencionales split.

Y, por último, tenemos el De'Longhi Pinguino PAC EX93 Extreme, uno de los modelos portátiles más populares. Uno de sus grandes atractivos es que controla tanto la temperatura como la humedad ambiental.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

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