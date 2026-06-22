Cómo convertir un aire acondicionado en inteligente: seis kits recomendados

Con la llegada del calor, muchas personas instalan aire acondicionado o revisan el que ya tienen para afrontar mejor el verano. Además de realizar los mantenimientos que requieren este tipo de dispositivos, conviene tener en cuenta que se pueden convertir en aires acondicionados inteligentes, o aires acondicionados conectados, con tan solo un accesorio. Nuestro favorito es SwitchBot por su precio y compatibilidad.

El SwitchBot es un accesorio que permite captar las señales infrarrojas de los mandos a distancia. Funciona tanto con aires acondicionados como con otros dispositivos, y hacerlo es tan sencillo como seguir los pasos que se muestran a través de la aplicación para móviles.

Su ventaja es que permite controlar el aire acondicionado desde el móvil o por voz. Permite automatizar rutinas y es compatible con asistentes de voz como Alexa, Google Assistant o Siri.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE SwitchBot Si quieres un kit que te permita integrar tanto el aire acondicionado como otros dispositivos. Es muy barato y permite automatizar otros dispositivos. No tiene pantalla LED indicativa como vemos en otros modelos. 30,99€ Sensibo Sky Si buscas un modelo que tenga una app muy intuitiva. Escanea tanto la temperatura como la humedad para poder crear rutinas. Su precio es alto y algunas funciones son de pago. 99€ Woox Si quieres un kit que incorpore pantalla. A través de su pantalla muestra información sobre la temperatura y humedad. La aplicación es un poco básica. 59,99€ Tado Smart AC Control V3+ Si buscas un modelo que ofrezca funciones avanzadas. Incorpora pantalla y envía notificaciones al móvil si dejamos el aire acondicionado encendido. Algunas funciones son de pago. 114,99€ Garza Smarthome Si quieres tener un buen control sobre el consumo energético. Muestra el consumo energético de los últimos siete días. Su aplicación es un poco básica. 66,90€ BroadLink RM4 Mini Si buscas un kit barato que sea compatible con Alexa y Google Assistant. Su precio y la compatibilidad con Alexa y Google Assistant. Su aplicación es básica y un poco difícil de configurar cada dispositivo. 32,99€

Por qué destacan

De entre todos los kits para convertir un aire acondicionado en inteligente que podemos encontrar, nosotros nos quedamos con el SwitchBot. A continuación, vamos a repasar las principales características de estos accesorios para que tengas claro qué criterio es importante valorar a la hora de elegir entre varias opciones.

Ventajas. Estos accesorios permiten que podamos controlar un aire acondicionado con el móvil y, en algunos casos, con la voz. Lo útil es que nos ofrecen un mayor control de uso a la hora de encenderlos y apagarlos, para crear temporizadores o para que únicamente funcionen en determinadas condiciones. Un ejemplo de esto últimos es que se encienda cuando la habitación alcance una temperatura determinada.

Asistentes de voz. Si ya tienes la domótica de casa organizada en torno a un asistente de voz, conviene elegir un accesorio que sea compatible. Hay modelos que funcionan con Alexa, otros con Google Assistant o con Siri y también los hay que funcionan con todos ellos. Es importante tener clara la compatibilidad porque, de esta forma, podremos utilizar el accesorio mediante dispositivos como los Amazon Echo.

Compatibilidad. El SwitchBot nos parece útil porque es compatible con una buena variedad de dispositivos, pero no todos son así. Es importante fijarse en la compatibilidad que ofrece cada uno de estos kits, sobre todo si la marca del aire acondicionado no es muy conocida.

Conectividad e instalación. aunque lo habitual es que se conecten por WiFi, también los hay que son compatibles con protocolos como Zigbee o Z-Wave, que son comunes en domótica. En cuanto a su instalación, suele ser sencilla en todos los modelos, ya que tan solo hay que conectarlos a una toma de corriente y configurarlos desde el móvil.

Otras opciones a considerar

Aunque te hemos recomendado el SwitchBot como el mejor accesorio para convertir un aire acondicionado en inteligente, hay alternativas que también son especialmente interesante. A continuación, vamos a repasar las más destacables:

Sensibo Sky. El Sensibo Sky es un accesorio de gama alta que también es compatible con los asistentes de voz Alexa, Google Assistant y Siri. Funciona con aires acondicionados que cuenten con mandos infrarrojos y escanea tanto la temperatura como la humedad para poder crear rutinas. Además, la aplicación está disponible en móviles y en ordenadores.

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Woox. Lo interesante del modelo Woox es que viene con una pantalla incorporada, lo que permite tener a mano información relativa a la temperatura o humedad de la habitación. También funciona con Alexa, Google Assistant y Siri y permite conectar varios dispositivos a la vez que funcionen con mandos infrarrojos.

Tado Smart AC Control V3+. El Tado Smart AC Control V3+ también viene con una pantalla que muestra información como la temperatura, pero además envía notificaciones al móvil si nos dejamos el aire acondicionado encendido al salir de casa (detecta la distancia que hay entre el accesorio Tado y el móvil) y se puede adaptar a la previsión meteorológica para encenderlo o apagarlo. También funciona con Alexa, Siri y Google Assistant.

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Garza Smarthome. El modelo Garza Smarthome muestra el historial de consumo de los últimos siete días para tener un mayor control del gasto energético, incluye una pantalla que muestra tanto la temperatura como la humedad y funciona únicamente con Alexa y Google Assistant.

BroadLink RM4 Mini. El BroadLink RM4 Mini es otro modelo que destaca tanto por el precio como por la compatibilidad con asistentes de voz, ya que funciona con Alexa y Google Assistant. Se ha de conectar a la red 2.4 GHz y se le puede conectar un sensor externo de temperatura y humedad para que el propio accesorio muestre la información.

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Configuraciones y extras

Además de todo lo que hemos comentado antes, conviene tener en cuenta una serie de configuraciones y extras que podemos encontrar en este tipo de accesorios:

Dispositivos inteligentes. Al ser compatibles con asistentes como Alexa, Google Assistant o Siri, estos accesorios se pueden utilizar a través de dispositivos compatibles, como es el caso de los Amazon Echo.

Suscripciones. Algunos accesorios están limitados a las funciones que ofrecen de forma gratuita, ya que algunas marcas cuentan con suscripciones mensuales de pago que añaden algunas funciones adicionales.

Preguntas frecuentes sobre el mejor kit para aires acondicionados

¿Es compatible con mi modelo de aire acondicionado actual?

La gran mayoría de estos kits funcionan captando las señales de infrarrojos del mando a distancia del aire acondicionado, por lo que ofrecen una compatibilidad muy amplia. No obstante, conviene prestar atención a lo que diga la marca en cada caso.

¿Qué requisitos de instalación necesita el dispositivo?

Funcionan conectándolos a una toma de corriente y siempre han de tener una visión directa y sin obstáculos con el aire acondicionado, ya que funcionan a través de infrarrojos.

¿Puedo controlar el aire acondicionado cuando no estoy en casa?

Sí. Mientras el accesorio esté conectado a la red WiFi de casa, podrás utilizar sus funciones.

¿Es compatible con los asistentes de voz que ya utilizo?

Depende mucho del accesorio. Gran parte de ellos funcionan tanto con Alexa como con Google Assistant, pero no todos. En cambio, si utilizas Siri, no son demasiados los accesorios que son compatibles.

¿Qué ocurre si se corta la conexión a internet o el Wi-Fi de la casa?

Si la conexión WiFi deja de funcionar, perderás el control desde el móvil y no se activarán las automatizaciones. Sin embargo, el aire acondicionado seguirá funcionando y podrás controlarlo con su mando original.

¿Necesito comprar un kit para cada habitación de la casa?

Sí, ya que al funcionar mediante infrarrojos la señal no puede atravesar paredes u obstáculos.

Recomendación final

De entre todas las propuestas que hemos comentado, nos quedamos con el SwitchBot tanto por el precio que suele tener habitualmente como por todo lo que ofrece, ya que cumple con creces con la finalidad de poder controlar el aire acondicionado a través del móvil. Además, es compatible con asistentes de voz como Alexa, Google Assistant y Siri.

Sin embargo, es posible que estés buscando un accesorio con otras características. El modelo Woox es bastante interesante porque incorpora una pantalla que muestra información relativa a la temperatura y humedad de la casa y también funciona con los principales asistentes de voz.

El Tado Smart AC Control V3+, a pesar de ser un modelo bastante más caro, envía notificaciones al móvil si nos dejamos el aire acondicionado, se puede adaptar a la previsión meteorológica y funciona con Alexa, Google Assistant y Siri.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Caroline Badran en Unsplash, SwitchBot, Sensibo, Woox, Tado, Garza

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