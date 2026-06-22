"¿Notaré mucho cambio al pasar de un Galaxy S23 Ultra a un S26 Ultra?" - Esto es lo que recomendamos

¿Cada cuánto cambiar de móvil? Esta es una pregunta que todos nos hacemos en más de una ocasión, porque si nos vamos a gastar un buen dinero en un nuevo dispositivo de alta gama nos gusta notar un cambio, un salto evolutivo entre el móvil anterior y el actual.

En esta dirección fue una de las preguntas que nos hacía en nuestro Discord un xatakero que decidió aprovechar El Consultorio, una de las ventajas de Xataka Xtra, nuestra suscripción para acceder a newsletters exclusivas, sorteos, promociones y otras ventajas exclusivas. En este caso, lo que ofrecemos es línea directa con nosotros para resolver dudas como esta.

El xatakero nos decía que venía de un Samsung Galaxy S23 Ultra, y quería saber si notaría mucho cambio al pasar a un Galaxy S26 Ultra de 1 TB. Vamos a decirte qué le respondió nuestro compañero Alex Alcolea, experto en hardware, imagen y sonido, y quien precisamente hizo nuestro análisis del Galaxy S26 Ultra.

La pregunta

¿Cómo veis la compra de un Samsung Galaxy S26 Ultra de 1 TB viniendo de un S23 Ultra? ¿Notaré mucho cambio? Gracias.

Nuestra respuesta

Foto: Xataka

Actualizar tu teléfono móvil es una inversión notable, por lo que a muchas personas nos interesa medir hasta qué punto vamos a notar un cambio radical. Cuanto más tiempo pase entre un móvil y otro mayor salto vas a notar, pero quien usa el móvil de forma muy activa a menudo se ve tentado de actualizarlo antes.

Muy buenas! Aquí Alex de Xataka... y quien anda con el S26 Ultra. Peticición complicada porque ya partes de un móvil espectacular. Mi opinión tras probarlo en el evento y en casa estos días es que no vas a notar un salto gigante, pero sí vas a tener un móvil mejor en prácticamente todo (excepto en las funciones de Bluetooth del S-Pen, que no están en el S26 Ultra). Vas a tener más años de actualizaciones y tanto el telefoto como el gran angular son mejores, pero si estás contento con el S23 Ultra, quizá yo no daría el salto aún.

Eso sí, ¿te has planteado otras opciones dentro del segmento premium? Estoy pensando en un OPPO Find X9 Pro o en un Honor Magic8 Pro. Cámaras brutales, pantallas muy buenas y más batería, que veo que es importante para ti.

Si me dices que no porque con Samsung estás contento, y si yo tuviese un S23 Ultra... me quedaría con él.

Al final, estamos hablando de gamas premium y es mucho más difícil notar el cambio que entre un S23 y un S26 no Ultra, por ejemplo, o entre dos gama media de los mismos años.





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