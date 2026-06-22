Isaac, Pacino, Momoa, Gadot y Scorsese juntos: trailer de lo último de Netflix, que hay quien califica de una nueva 'Metrópolis'

Netflix ha puesto a Oscar Isaac, Al Pacino, Jason Momoa, Gal Gadot, Gerard Butler, John Malkovich y al mismísimo Martin Scorsese en el reparto de su nueva película, que ahora presenta su primer trailer. 'El manuscrito de Dante', sin embargo, no es un blockbuster de acción, sino una película de autor que dividió a la crítica tras su paso por el último Festival de Venecia, y que pasó de forma muy limitada hace unos días por cines en Estados Unidos. Hay quien ya la anda comparando con 'Metrópolis'.

17 años de preparación. Desde 2008 lleva este proyecto dando tumbos: fue entonces cuando la productora de Johnny Depp, Infinitum Nihil, adquirió los derechos de la novela de Tosches con la intención de que el propio Depp la protagonizara. Julian Schnabel se incorporó como director en 2011, pero el proyecto permaneció paralizado durante años. El rodaje no arrancó hasta octubre de 2023 en Italia, ya con Oscar Isaac en el rol principal tras reemplazar a Depp, y con innumerables problemas y retrasos por culpa de la huelga de actores.

De qué va. Dos líneas temporales corren en paralelo: en el Nueva York de 2001, poco antes del 11 de septiembre, un escritor (Isaac) es reclutado por un capo de la mafia (John Malkovich) para autenticar y robar el que sería el manuscrito original de 'La divina comedia', escrito de puño y letra por Dante Alighieri. En paralelo, la película sigue al propio Dante en el siglo XIV mientras atraviesa una crisis creativa bajo la tutela de su mentor, interpretado por Scorsese. Isaac hace los dos papeles: Tosches en el presente, Dante en el pasado. Y Butler también dobla: un sicario en el siglo XXI y el papa Bonifacio VIII en el XIV. La película adapta una novela excesiva de casi 400 páginas que mezclan filosofía medieval, violencia mafiosa y reflexiones sobre la escritura y lo divino.

Cosas de colores. La decisión visual más llamativa de la película, como se aprecia en el trailer, es la de representar las dos épocas con distinto tratamiento cromático: en blanco y negro una y en color otra. Sin embargo, la película lo hace de forma inversa a lo habitual: las escenas medievales están filmadas en color y las contemporáneas, en blanco y negro. El pasado se nos presenta vivo y saturado y el presente, bajo una capa gris y sin color.

¿Quién es Schnabel? Julian Schnabel no es un cineasta de producciones masivas y para todos los públicos. Ojo a su filmografía: 'Basquiat' (1996), 'Antes que anochezca' (2000), 'La escafandra y la mariposa' (2007, Mejor director en Cannes), 'Miral' (2010) y 'Van Gogh, a las puertas de la eternidad' (2018). Entre 'Van Gogh' y esta 'El manuscrito de Dante' han pasado ocho años. Schnabel es también pintor, y esa procedencia se percibe en su cine, de encuadres cuidadosos y muy trabajados en lo visual.

Del cielo al infierno. La película recibió una ovación de 9 minutos y medio en su estreno en Venecia veneciana. Pero las críticas no fueron tan buenas: hubo quien la comparó con 'Megalopolis' de Francis Ford Coppola. Otros, sin embargo, mencionaron la influencia de tótems del cine de autor como Cassavettes o el primer Coppola. Sin embargo, esto no es pequeño cine independiente de autor, sino un estreno de Netflix, que la presentará finalmente el 24 de junio.

La película se sale completamente del estilo habitual de la plataforma, pero lo cierto es que no es una producción de Netflix, sino que la ha comprado para su catálogo en exclusiva, convencida de que el reparto de nombres conocidos generará una conversación muy distinta a la que da de sí, por ejemplo, 'The Burroughs: Jubilación rebelde'. El momento de 'Roma' y 'El irlandés' ya ha pasado, Netflix no tiene intención de posicionarse como una factoría de cine de autor, pero hay algo que no cambia en sus intenciones: cuanto más contenido arramble y más atención genere, mejor para ella.

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