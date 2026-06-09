Las largas esperas entre temporadas de las series se ha duplicado en cinco años. Algunas plataformas lo han convertido en estrategia

Algunos casos de series recientes de éxito en las que se detecta una tendencia más que comprobada: 'Stranger Things' tardó más de tres años en lanzar su quinta temporada. 'Separación', casi el mismo tiempo para su segunda. 'Miércoles' tampoco fue la serie más veloz. El patrón es tan claro que hasta le han puesto nombre. Y por una vez no le podemos echar toda la culpa a la pandemia o a las huelgas de guionistas (aunque tuvieron su importancia en haber llegado a este punto).

Las cifras. Hace diez años, la espera media entre temporadas de series originales en las principales plataformas de streaming era de 10 meses. En 2025, ese dato llegó a los 21 meses, según un informe de Ampere Analysis publicado en mayo de 2026. Este análisis abarca 1.611 series originales en plataformas muy diversas, como Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+, HBO Max, Hulu, Paramount+ y Peacock. La firma ha bautizado el fenómeno como "el efecto Stranger Things".

Se veía venir. Pero aunque la pandemia no es la causa final de este fenómeno, su impacto es indiscutible en el cambio de paradigma. La brecha entre temporadas ya crecía lentamente hasta que la pandemia de 2020 la disparó de 12 a 16 meses en un solo año. Después de eso, el dato se estabilizó relativamente hasta que las huelgas de guionistas y actores de 2023 provocaron el segundo gran salto: de 17 a 21 meses entre 2023 y 2024. En 2025 la tendencia se estabilizó, de momento de forma definitiva.

Pero hay que entender el contexto más allá de "la industria se paralizó por la pandemia". Por ejemplo, en 2022 estábamos en el punto álgido de la "guerra del streaming", y las grandes plataformas publicaron 599 temporadas de series originales, es decir, más material que en todo el período 2015-2019. De acuerdo, la pandemia había estragado más de una economía en la industria, pero es que ese volumen de producción también agotó recursos humanos, estudios y calendarios. Cuando llegaron las paradas forzosas, primero por la pandemia y luego por las huelgas, el cuello de botella fue inevitable.

La contrapartida: funciona. La cuestión es que en contra de lo que podría dictar el sentido común, el informe detecta que las series que volvieron tras más de treinta meses de pausa (es decir, dos años y medio) registraron la mayor actividad de búsqueda en internet en el mes de estreno. Por ejemplo, 'Stranger Things' acumuló un aumento del 300% en visualizaciones durante el segundo semestre de 2025, antes del estreno de su temporada final, con un repunte especialmente fuerte de la primera temporada: eran nuevos espectadores descubriendo la serie y fans revisando episodios anteriores. 'Miércoles' y 'Separación' casi duplicaron la media de engagement de sus plataformas.

Películas en televisión. Hay una lectura posible de estos datos: el modelo de los blockbusters cinematográficos ha migrado a la televisión. Si una película muy esperada de una franquicia genera expectativas desde meses antes de su estreno, una temporada muy esperada de una serie también lo hace, de una manera que un lanzamiento anual rutinario no consigue. Lo que se combina con otro motivo: a veces las series de gran complejidad (efectos, guión, postproducción, reparto, como sucede con las tres mencionadas) exigen más tiempo. El caso de la segunda temporada de 'Separación' y sus múltiples reescrituras es significativo.

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Es decir, igual que los blockbusters, hay series que exijen más tiempo de rodaje que la media. Debido a ello tardan más en ver la luz, pero también generan más expectación porque el público espera que se compense la espera con más espectáculo.

El riesgo. Esta práctica puede generar expectación, sí, pero hay un peligro para las plataformas que especifica Ampere: "Los streamers necesitan equilibrar los plazos de producción de los grandes títulos con un flujo constante de contenido. Los huecos prolongados pueden generar anticipación en torno a los títulos estrella, pero también pueden animar a las audiencias a cancelar suscripciones y volver solo cuando sus series favoritas están de regreso". Es el fenómeno del churn and return, es decir, cancelar una suscripción y renovarla cuando vuelve la serie, algo que desde el punto de vista del ingreso mensual, es básicamente lo mismo que no estar suscrito.

¿Generar expectación desmedida o asegurarse una audiencia fiel y expectante, habituada a un suministro casi continuo de episodios, como está pasando por ejemplo con 'The Pitt'? En el término medio está la virtud, posiblemente: ni estirar la soga hasta que se rompa ni asfixiar al espectador con exceso de contenido. Tarde para eso último, por otra parte.

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La analista de Ampere Christen Tamisin lo formuló así en el informe: "Los streamers necesitan equilibrar los plazos de producción de los grandes títulos con un flujo constante de contenido. Los huecos prolongados pueden generar anticipación en torno a los títulos estrella, pero también pueden animar a las audiencias a cancelar suscripciones y volver solo cuando sus series favoritas están de regreso." La paradoja no tiene una solución sencilla: reducir la espera puede significar comprometer la calidad que, precisamente, convierte esas series en eventos.







