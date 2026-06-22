Amazon invirtió 50.000 millones de dólares en OpenAI. Cuatro meses después, ha escondido una película sobre Altman ya terminada

'Artificial' es una película ya completamente terminada. Luca Guadagnino, director de 'Rivales' y 'Call Me by Your Name', la rodó entre julio y octubre de 2025, con Andrew Garfield en el papel de uno de los hombres del momento, Sam Altman. Se ha mostrado en distintos pases de prueba y ha gustado. Costó 40 millones de dólares. Y el viernes 20 de junio de 2026, Amazon anunció que la metería en un cajón y no la distribuiría.

Qué pasó. La decisión partió de Mike Hopkins, responsable de Prime Video y Amazon MGM Studios, quien comunicó personalmente la resolución al equipo de Guadagnino. El director quedó consternado y Amazon lo comunicó de forma extremadamente diplomática, casi incomprensible: "Tenemos el mayor respeto y admiración por Luca Guadagnino como cineasta premiado, y además una relación de largo recorrido que esperamos continuar. Creemos que 'Artificial' funcionará mejor en otro estudio y estamos trabajando de cerca con el equipo para encontrarle un nuevo hogar." Por supuesto, aquí faltan datos.

Qué ha ocurrido de verdad. El 27 de febrero de 2026, cuatro meses antes del anuncio, Amazon y OpenAI anunciaron una alianza estratégica plurianual. Amazon invertirá 50.000 millones de dólares en OpenAI, comenzando con 15.000 millones inmediatos y otros 35.000 millones adicionales cuando se cumplan ciertas condiciones. AWS se convierte en el proveedor exclusivo de distribución en la nube de OpenAI Frontier, la plataforma empresarial de agentes de IA de la compañía. Además, OpenAI amplía en 100.000 millones de dólares su acuerdo de consumo de infraestructura en AWS a lo largo de ocho años, y se compromete a desplegar aproximadamente 2 gigavatios de capacidad Trainium, los chips propietarios de Amazon.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Pro Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 26 de junio y entra en el sorteo

Por qué 'Artificial' es tan conflictiva. 'Artificial' tiene un punto de comedia amarga, y viene con el sello del guionista Simon Rich, que trabajó en nada menos que 'Saturday Night Live'. La historia se centra en las 72 horas de noviembre de 2023 en que el consejo de OpenAI destituyó a Altman y lo volvió a contratar días después. La comparación con 'La red social', la película de David Fincher y Aaron Sorkin sobre los orígenes de Facebook, ha salido numerosas veces a colación entre quienes han podido ver 'Artificial'.

También se ha dicho que Altman queda retratado como un mentiroso patológico, y es descrito por otro personaje de la película como "una de las personas más manipuladoras del planeta". Todo ello, por supuesto, había quedado aprobado por Amazon, aunque al parecer la película se volvió más oscura según avanzaba el rodaje. Algunas conjeturas apuntan a que Amazon vio el montaje, se percató de un daño potencial en sus cifras e imagen y que, sencillamente, no querían comprometer miles de millones de un plumazo. Aún más, se habla de que la inversión de Amazon en OpenAI "indudablemente" influyó en la decisión de abandonar la película.

Septiembre de 2026. OpenAI quiere debutar en bolsa en septiembre de 2026, con una valoración de entre 730.000 millones y 850.000 millones de dólares. La compañía presentó su S-1 confidencial ante la SEC el 22 de mayo de 2026. Si la Oferta Pública Inicial que prepara OpenAI sale bien, la participación de Amazon se revaloriza muy sustancialmente. Posiblemente, la visión de Altman como un mentiroso patológico no beneficie a esta apuesta bursátil, y Amazon no quiere estar detrás de este hipotético ponerse un palo en las ruedas.

Nadie quiere 'Artificial'. De un tiempo a esta parte, hemos visto como este mismo trayecto que ha empezado a recorrer 'Artificial' lo experimentaban películas producidas por compañías deseosas de no gastar más dinero del estrictamente necesario. Pasó con 'Coyote vs.- ACME', que finalmente ha encontrado su camino, o con 'La guerra del mañana', que produjo Paramount y estrenó Prime Video en la pandemia. Lo curioso de este caso es que nadie parece querer acercarse al proyecto.

CAA Media Finance, que representa a Guadagnino, ha estado realizando pases privados para distribuidores potenciales, y gente como Netflix, A24, Focus Features y Clockwork de Warner Bros. han rechazado el proyecto. De momento, solo Mubi o Neon son potenciales candidatas. ¿Y cómo es esto, que a A24, reina de las independientes y los proyectos difíciles, no le interesa? Pues porque la distribuidora está respaldada por Thrive Capital de Josh Kushner, que ocupa un puesto en el consejo de OpenAI y figura entre sus inversores más destacados. La historia de Amazon se repite con A24 porque el dinero de la IA está muy extendido por el ecosistema financiero del entretenimiento. Y así es complicado producir películas ambiciosas e independientes.

En Xataka | La IA va a generar una riqueza sin precedentes. La pregunta que empieza a hacerse todo el mundo es quién va a quedarse con ella