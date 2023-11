La cancelación de 'Coyote vs. Acme' obedece a un plan por parte de Warner. Y de momento le está saliendo bien

Warner lleva más de un año tomando decisiones que la distancian del resto de productoras de Hollywood. Cancelaciones de películas terminadas, vaivenes en su política con HBO... lo sucedido en los últimos días con la película de 'Coyote vs. Acme' parece haber sido la última prueba de que no hay nadie al volante de la productora. Sin embargo, todo obedece a un plan que, pese a las apariencias, está saliendo más o menos como estaba previsto.

A la caja. El pasado 9 de noviembre, Warner anunciaba que iban a retirar por completo el proyecto 'Coyote vs. Acme', un híbrido de animación e imagen real protagonizado por John Cena y que ya estaba completamente acabado. Hay dos precedentes para esta historia: el sonadísimo caso de 'Batgirl', que habría entrado en el canon DC, y la segunda parte de '¡Scooby!', titulada 'Scoob! Holiday Haunt'. El objetivo: reducir el gasto en impuestos que habrían generado esos estrenos.

O no. Dada la recepción abrumadoramente negativa en redes sociales que tuvo esta decisión respecto a una película que había obtenido excelentes resultados en los pases de prueba, Warner se lo pensó dos veces. Y ofreció la película a plataformas como Prime Video, Apple y Netflix. En tiempos de escasez de catálogo debido a los efectos de las dos huelgas que acaba de atravesar la industria, una película que tiene parte de su campaña hecha antes incluso de haber sido es un caramelo muy sugestivo.

Los creadores se plantan. La tercera fase de las noticias relacionadas con 'Coyote vs. Acme' ha venido de parte de los creadores y de su reacción a la noticia. Según cuenta The Hollywood Reporter, varios cineastas dieron instrucciones a sus representantes de que cancelaran citas que tenían con Warner. Y hemos visto durante algunos días no solo a fans del legado de animación de Waener protestando, sino hacerlo también a creadores implicados en su desarrollo (generando material como este fabuloso vídeo de Steven Price, responsable de la banda sonora).

Cambio de régimen. Para entender este tipo de decisiones hay que conocer los cambios en la directiva de Warner que han marcado la empresa. El film era un proyecto del anterior CEO de Warner, Jason Kilar, que quería estrenarla en HBO Max. Pero una de las prioridades del directivo que le sucedió, David Zaslav, era dejar atrás la apuesta por el streaming y devolver el cine al lugar que ocupaba tradicionalmente en la compañía. Y ahí es donde 'Coyote vs. Acme' no encuentra un espacio.

Giro en la animación. No es el único cambio de directiva. Bill Damaschke pasó a principios de año a dirigir la facción de la productora centrada en la animación, Warner Animation Group. Así lo resume la compañía: "Con el relanzamiento de Warner Bros. Pictures Animation en junio, el estudio ha cambiado su estrategia global para centrarse en los estrenos en salas de cine. Con esta nueva dirección, hemos tomado la difícil decisión de no seguir adelante con 'Coyote vs. Acme'". La dirección de la zona animada de Warner quiere estrenar, desde 2026, dos películas al año, y actualmente trabaja en versiones animadas de clásicos de Dr. Seuss, como 'Cat in the Hat' o 'Oh, the Places You’ll Go!'.

El bombazo del año es de Warner. Es un dato que no conviene pasar por alto. La película más taquillera del año no es de Disney o de Sony. Los 1.442 millones de dólares que se ha embolsado 'Barbie' son parte de ese propósito de Warner por apoyar el cine en salas: tan mal no lo puede estar haciendo Zaslavsi se puede apuntar este tanto. Fue precisamente ese éxito el que permitió que en el tercer trimestre sus cuentas se saldaran con balance positivo y por encima de sus estimaciones. 'Meg 2', otro de los grandes éxitos del año, también es de Warner.

Zaslav provee. Sobre el papel, la cancelación de un proyecto aparentemente infalible como 'Coyote vs. Acme' es un error de cálculo, pero lo cierto es que Zaslav se mueve por un criterio más económico que artístico: si la película no renta en HBO y tampoco encaja en su plan de grandes estrenos en cines, se cancela o se vende. No es la primera vez que Hollywood toma decisiones de este tipo, y lo cierto es que la política de Zaslav tiene muchas aristas criticables (una de las principales, y vinculada al Coyote: habría que dejar de maltratar los clásicos animados de Warner), pero mientras sea efectivo en lo económico, la rueda va a seguir girando. Veamos qué tal rinde el último trimestre del año.

Cabecera: Warner

En Xataka | El CEO de HBO adelanta que también vetarán el compartir cuentas, y que la fatiga superheroica es algo que no afecta a DC

En Xataka | Las mejores películas de 2023 hasta ahora y las más esperadas que están por venir