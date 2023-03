Las mejores películas de 2023 hasta ahora y las más esperadas que están por venir

Definitivamente, hemos recuperado el ritmo de estrenos tras los malos años de la pandemia y su devastadores efectos. Las películas vuelven a arrasar en taquilla, e incluso parece haberse aireado un poco el panorama con éxitos que no obedecen exclusivamente a los designios superheroicos. La mejor prueba es este vistazo a lo que nos espera en 2023 (y algunas de las cosas que ya hemos visto y que nos han gustado). Después de echar un ojo a las series, veamos qué nos depara el cine.

Las mejores de 2023

Llaman a la puerta

Para qué decir otra cosa, desde aquel sopapo en formato 'Historias de la cripta' que fue 'La visita', M. Night Shyamalan parece haber recuperado la forma. El cierre de su trilogía superheroica, varias películas muy estimables, 'Servant' en Apple TV+, y ahora esta historia que mezcla home invasion y fin del mundo. Excepcionales interpretaciones y la ya habitual pericia del firector para dosificar información y suspense en la primera montaña rusa de tensión y sorpresas del año.

Los Fabelman

Michelle Williams y Paul Dano protagonizan esta carta de amor al cine de Steven Spielberg, donde usa elementos autobiográficos para hablar de los orígenes de su devoción por el medio. La historia de un secreto familiar, que viene trufada de pequeños guiños a su propia carrera, en una película que suena a favorita para los Oscar.

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía

Se está hablando mucho acerca de si la floja recepción que está teniendo 'Quantumanía' es el principio del fin en algún sentido para Marvel. Aquí, desde luego, nos gustó: su sentido del humor, su espíritu aventurero, sus hechuras de ciencia ficción clásica y el espléndido descubrimiento de MODOK, uno de los mejores villanos Marvel de todos los tiempos, todo nos pareció estupendísimo y alejado de la plomiza gravedad que tan a menudo estropea el cine de la casa. Es que con poco se nos hace felices.

La piedad

La película de Eduardo Casanova ha tomado al asalto, con su atrevimiento visual y su desvergüenza temática, las conversaciones sobre cine español de los primeros meses del año. Definida como una pieza de "horror psicológico pop", con ella Casanova está llamado a ser el mayor autor de culto de los últimos tiempos en el cine español. Después de su apabullante debut en 'Pieles', los motivos están bien claros con esta película tan brutal como inclasificable.

Lo más esperado de 2023

Scream 6

El reboot de 'Scream' de 2022 funcionó tan bien que rápidamente se puso en marcha una secuela en la que repiten todos los supervivientes de aquella, como Jenna Ortega, se les suma alguna nueva adquisición al grupo, como Samara Weaving y se echa en falta a Neve Campbell, aunque a Courteney Cox sí que se le espera. El gran cambio en esta entrega es el paso de Woodsboro a nada menos que Nueva York, y ya se habla de una entrega inusualmente salvaje y sangrienta.

Fecha prevista de estreno: 10 de marzo

¡Shazam! La furia de los dioses

Antes de que James Gunn ponga en marcha su ambicioso plan de remodelación del Universo DC quedan algunos flecos por pulir, restos de la anterior encarnación de DC que aún nos van a dar unas cuantas alegrías superheroicas en 2023. A la vuelta de la esquina tenemos '¡Shazam! La furia de los dioses', que nos devuelve al héroe de poderes a lo Superman pero de raíz mitológica en una aventura que pinta más seria y menos doméstica que la primera. ¿Han optado por acercarse más al rollo del funesto spin-off 'Black Adam'?

Fecha prevista de estreno: 17 de marzo

65

¿Adam Driver como héroe de acción? La idea hizo que en su momento nos rascáramos la cabeza con cara de pasmo, pero la verdad es que el trailer transmite unas vibraciones muy interesantes, entre 'Predator', 'El planeta de los simios' y 'Parque Jurásico'. Detrás andan Sam Raimi como productor y los guionistas de 'Un lugar tranquilo', Scott Beck y Bryan Woods.

Fecha prevista de estreno: 24 de marzo

John Wick 4

Un año completo se ha retrasado el estreno de esta nueva entrega de 'John Wick' debido a las complicaciones derivadas del coronavirus y los compromisos de KeanyuReeves con la última 'Matrix', pero seremos compensados con tres horazas de epopeya ultraviolenta en las que el hierático asesino interpretado por Reeves sigue clamando venganza contra la sociedad de asesinos a la que sirvió en su día. En el reparto encontramos a Laurence Fishburne, Lance Reddick, Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada y Scott Adkins.

Fecha prevista de estreno: 24 de marzo

Super Mario Bros: La película

La esperadísima y estéticamente muy reconocible película basada en el clásico de Nintendo promete ser un bombazo de taquilla. Lo tiene todo para triunfar: personajes adorados por generaciones de nintenderos, humor accesible y para todos los gustos, el precedente del éxito de 'Sonic' como anticipo de una nueva generación de adaptaciones de videojuegos y el sello de los creadores de los Minions. De momento, promete aventuras, risas y avalancha de guiños para que se entretengan los más mayores.

Fecha prevista de estreno: 31 de marzo

Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones

'Dungeons & Dragons' parece determinada a convertirse en una franquicia con su propio universo de posibilidades, personajes y películas, al estilo Marvel. Habrá que ver si sus limitaciones estéticas y argumentales juegan en su contra o no, pero de momento esta primera película de la renovada y conocidísima serie de novelas, videojuegos y, sobre todo, juegos de rol, parece exhibir un bienvenido humor y un reparto estupendo. Y, por supuesto, montones de monstruos de los que acostumbramos a ver perdidos por las mazmorras.

Fecha prevista de estreno: 31 de marzo

Renfield

Ideaca la de poner a nuestro adorado Nicolas Cage a dar vida a Drácula en una película centrada, por una vez, en el loser por excelencia de las historias del conde vampiro: Renfield. Es decir, el furibundo comedor de insectos y sirviente del Conde Drácula, que aquí está decidido a desvincularse de su tiránico jefe aunque eso suponga perder los poderes que recibe al estar al servicio de la más poderosa criatura de la noche.

Fecha prevista de estreno: 14 de abril

Posesión Infernal: El despertar

Estaba inicialmente pensada como un producto exclusivo de HBO Max, pero finalmente Warner ha decidido estrenarla en cines. Se trata de un giro considerable en la estética y los temas habituales de la saga, que hasta ahora había permanecido siempre junto a Ash, el personaje de Bruce Campbell. Aquí conoceremos la historia de dos hermanas que acaban de reencontrarse, pero cuya felicidad se verá truncada por el ataque de unos demonios que poseen a una de ellas.

Fecha prevista de estreno: 21 de abril

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Una tercera entrega que, aunque no se ha comunicado nada definitivo, tiene cierto sabor a despedida. Al menos James Gunn, artífice de las tres películas, y Dave Bautista, el icónico Drax, ya han dicho que esta será su última película de los Guardianes. Sea o no la definitiva, lo que está claro es que esta nueva entrega conserva el estilo, el humor y el aliento paródico de las entregas previas. En ella se enfrentarán a otro ente cósmico de posible importancia en el futuro de Marvel: Adam Warlock.

Fecha prevista de estreno: 5 de mayo

Transformers: El despertar de las bestias

En estos tiempos de renovación continua de franquicias, llega el turno de 'Transformers'. De momento poco se sabe de una película que presentará a una nueva raza de robots, los Maximals, y que adaptará la mitología de las Beast Wars, uno de los spin-offs más conocidos de 'Transformers'. Entre las voces que escucharemos doblando a los colosos de metal habrá gente como Peter Dinklage, Ron Perlman, Pete Davidson o Michelle Yeoh. Dirige Steven Caple Jr., responsable de 'Creed II'

Fecha prevista de estreno: 9 de junio

The Flash

Muy favorablemente sorprendidos dejó a los fans el adelanto de 'The Flash' en la Super Bowl. Suele pasar: se está precediendo desde hace tantos meses un desastre por culpa del comportamiento errático de Ezra Miller que el trailer, que parece destilar aventura, humor y emociones fuertes, resulta casi revolucionario en comparación con estrenos recientes de DC como 'Black Adam'. Se confirma el baile de Batmans, la presencia de Supergirl y un tono de viajes por los multiversos que bebe directamente de los cómics originales.

Fecha prevista de estreno: 16 de junio

Spider-Man: Cruzando el multiverso

La secuela de 'Spider-Man: Un nuevo universo' tiene ante sí el considerable desafío de brillar a la altura de la que es, posiblemente, la mejor película de superhéroes de los últimos años. Por lo que se ve en el trailer, es muy posible que lo haya conseguido: continuando el radical atrevimiento estético de su precedente y sumándole locura multiuniversal por arrobas, este será, posiblemente, la película de superhéroes más estimulante e inteligente del año... otra vez.

Fecha prevista de estreno: 16 de junio

Indiana Jones y el Dial del Destino

De momento no está claro si la sola presencia de un icono como Harrison Ford recuperando el látigo y el sombrero y una apabullante cantidad de nostalgia van a ser suficientes para sostener esta nueva entrega de las peripecias de Indiana Jones, pero lo cierto es que el trailer apunta maneras. Y sobre todo, apunta a un Indiana Jones absolutamente clásico y con unos acompañantes (Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen) de lujo. Y da la impresión de que hay enormes sorpresas argumentales que aún no han sido desveladas.

Fecha prevista de estreno: 16 de junio

Misión Imposible: Sentencia Mortal. Parte uno

El principio del fin: esta es la primera (en dos partes) del final de las peripecias de Ethan Hunt, el superespía interpretado por Tom Cruise en la franquicia 'Misión Imposible'. Vuelve Christopher McQuarrie, fijo de la franquicia desde la quinta parte, y por supuesto vuelven las acrobacias insensatas, los stunts chiflados y los guiones deliciosamente laberínticos y sin sentido. La cita imprescindible del año para los devotos al cine de acción.

Fecha prevista de estreno: 14 de julio

Oppenheimer

El esperado regreso de Christopher Nolan no estará dentro de los márgenes de la ciencia ficción, como ha sido habitual en sus últimas películas, pero sí que hablará de ciencia. Concretamente, del inventor de la bomba atómica y nombre clave del Proyecto Manhattan, el enclave de investigación de arsenal nuclear que el gobierno estadounidense financió entre 1942 y 1946, Robert Oppenheimer. Cilliam Murphy, que ha participado en numerosas películas de Nolan como las tres de Batman, 'Inception' y 'Dunkirk', da vida al científico.

Fecha prevista de estreno: 21 de julio

Ninja Turtles: Caos mutante

El panorama de la animación comercial más allá de las siempre muy similares producciones de Disney, Pixar, Dreamworks y demás va a recibir una sacudida muy estimuylante este año, entre la nueva película de las Tortugas Ninja y la secuela de Spider-Man: Un nuevo universo. Ambas tienen aires muy similares, con un estilo gráfico que simula unos bocetos analógicos y que es un soplo de aire fresco en el anquilosado estilo de la animación CGI mainstream.

Fecha prevista de estreno: 4 de agosto

Gran Turismo

La adaptación de 'Gran Turismo' quiere ser la confirmación del potencial comercial de Playstation Productions, la compañía de Sony creada para adaptar juegos de su consola y que de momento ha obtenido excelentes resultados con 'The Last of Us' y 'Uncharted'. Neill Blomkamp ('Distrito 9', 'Elysium') será el responsable de contar esta historia basada en un hecho real: la vida de uno de los pilotos salidos de la GT Academy (como el español Lucas Ordoñez), Jann Mardenborough.

Fecha prevista de estreno: 11 de agosto

Dune: Parte 2

Apenas hay datos sobre esta esperada secuela, más allá de que la producción parece ir viento en popa y se están cumpliendo las previsiones para que se estrene este año. Denis Villeneuve vuelve a comandar esta epopeya en la que conoceremos el destino de Paul Atreides en Arrakis, siguiendo lo narrado por la novela: el Barón Harkonnen controla de nuevo el planeta tras su golpe contra la familia Atreides, mientras que Paul une fierzas con los Fremen.

Fecha prevista de estreno: 3 de noviembre

The Marvels

La fase 5 del MCU va a dar la bienvenida a los Vengadores, o al menos enseñarán parcialmente la patita con esta película que reúne a un miembro del supergrupo (la Capitana Marvel de Brie Larson) y a dos futuribles (Monica Rambeau -Teyonah Parris- y Kamala Khan -Iman Vellani-). Dirige este tinglado del que poco más se sabe -salvo que vuelve el Nick Furia de Samuel L. Jackson- Nia DaCosta, responsable del remake de 'Candyman'.

Fecha prevista de estreno: 10 de noviembre

Aquaman and the Lost Kingdom

Parece que los problemas con las películas de DC remanentes del Snyderverso van a estar dando coletazos hasta el final. La segunda parte de 'Aquaman' lleva ya 16 meses de retraso y los rumores se suceden: del descontento de Jason Momoa con el personaje a los reshoots que al parecer se están sucediendo ante unos pases de prueba desastrosos. Nos encantó la primera, pero habrá que ver qué tal funciona esta secuela.

Fecha prevista de estreno: 25 de diciembre