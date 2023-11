El CEO de HBO adelanta que también vetarán el compartir cuentas, y que la fatiga superheroica es algo que no afecta a DC

Hace unos días tuvimos la ocasión de viajar hasta Nueva York para asistir, como único medio español, a la presentación de las novedades de HBO y Max para 2024 (lo que en buena medida serán las novedades de Max cuando finalmente aterrice en España). Tras la retahíla de fechas de estreno, trailers y títulos de las próximas producciones de Warner para televisión, tuvimos ocasión de hablar con Casey Bloys, CEO de contenidos de HBO y Max, para que incidiera en algunos detalles sobre el futuro de las plataformas y sobre su visión de la industria.

Uno de los temas principales fue el de las cuentas compartidas, un camino de restricciones que ya están siguiendo plataformas rivales como Netflix o Disney+, y que por lo que se sabe, está arrojando buenos resultados: en el caso de Netflix la compañía asegura que no están notando una caída de suscriptores achacable a esta medida que se topó, tras su anuncio, con protestas airadas de los espectadores. Según Bloys, es una cuestión que está en "la lista de cosas por hacer".

De momento, Bloys no compartió más detalles, aunque reconoció que "la ventaja que tiene Netflix en cuanto a la limitación del uso compartido de contraseñas es que fue la primera en mover ficha, así que creo que tiene más poder para tomar medidas enérgicas contra el uso compartido de contraseñas que otros streamers". Y también reconoció que "todos los streamers están pensando en ello", aunque sin dar fechas o planes concretos.

Como 'El Pinguíno' fue una de las novedades estrella de la presentación, con un nuevo tráiler que ponía el acento en el enfrentamiento con Sofia Falcone (Cristin Milioti) por el control de los bajos fondos de Gotham, fue inevitable pedir más detalles acerca del contexto en el que llega esta segunda entrega de la franquicia del Caballero Oscuro iniciada por Matt Reeves con 'The Batman'. ¿Acaso no llega en un momento de patente agotamiento de la fórmula superheroica?

Bloys afirmó que "no sé si se trata necesariamente de la fatiga de los grandes éxitos, sino más bien de la uniformidad de las historias". Y para demostrarlo comparó 'El Pinguíno' con la otra gran serie de la escudería DC, 'El Pacificador': "Creo que la clave, incluso dentro de DC, es intentar contar historias diferentes con estilos diferentes, no intentar hacer la misma serie una y otra vez", afirmaba: "yo diría que 'El Pacificador' tiene un tono muy diferente al de El Pingüino. Así que no hay uniformidad en la narración y creo que eso ayuda".

Con esto, Bloys hace clara referencia a la necesidad de Marvel de que todos sus productos pertenezcan a un universo coherente y compartan un tono y un estilo. Y afirma: "Desafortunadamente, Marvel, por muy buenas que sean sus series, probablemente tenga demasiadas. Esa es una de las ventajas que tenemos en Warner Bros: no es sólo un conjunto de historias. Hay muchas historias a las que puedes acudir".

A todos estos temas se sumaron otros relevantes para la plataforma, como el de las abundantes licencias que actualmente está cediendo HBO a su competencia, especialmente a Netflix, una estrategia con la que Bloys afirma encontrarse "cómodo". Reconoce que "tenemos que proteger los programas que tienen éxito", pero a la vez que la sindicación es útil: "tu serie puede tener una vida después de su emisión inicial, y una vida que dure décadas", dijo.

Y Bloys recuerda que aunque llame la atención la cesión de series a Netflix, "la idea de vender un programa fuera de nuestro ecosistema no nos es extraña. En HBO lo hacíamos a menudo. Básicamente lo vendíamos todo". Y añade: "Lo que hemos visto hasta ahora es que en cualquier programa que cedemos, vemos un aumento de audiencia en Max". Lo que descarta es llevar esta operación con series recientes: "No creo que veamos las series que he presentado aquí en ningún otro sitio hasta pasados unos años".

