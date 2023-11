HBO y Max presentan novedades para 2024: este es el futuro de 'La Casa del Dragón', 'The Last of Us', 'The Penguin' y muchas más

Casey Bloys, CEO de contenido de HBO y Max, ha presentado en Nueva York, en lo cuarteles generales de la plataforma, algunas de las series y documentales que Max emitirá a lo largo de 2024 (aunque también ha adelantado algún que otro retraso que mandará algún título para 2025). Lo ha hecho en un contexto algo turbulento para su figura.

Un día antes de esta esperada presentación, 'Rolling Stone' publicaba que el directivo había usado cuentas falsas de Twitter para responder de forma inapropiada a críticos del contenido de la plataforma. Ha pedido disculpas, lo ha calificado de "una idea muy, muy estúpida" (aunque también le ha quitado importancia a "seis tuits en año y medio"), y se ha mostrado abierto a hablar y comentar el tema.

Disipado el elefante en la habitación (de hecho, en un enorme salón de actos en el que éramos el único medio español entre decenas de medios de todo el mundo), Bloys ha pasado a enumerar unos cuantos estrenos de 2024 en las plataformas de Warner. Alguna completamente nueva, otras esperadísimas, estas han sido las novedades más reseñables de la presentación.

True Detective. Night Country: La gran estrella del día ha sido esta cuarta temporada que viene con un giro radical a manos de la mexicana Issa López. Su propuesta es el opuesto negativo a las primeras temporadas: donde aquellas eran masculinas, sudorosas y diurnas, esta es femenina, helada y nocturna. Protagoniza Jodie Foster y hemos tenido ocasión de hablar con López, en una jugosa conversación de la que pronto os daremos más detalles.

Larry David T12: A la pregunta de si esta sería la última vez que disfrutáramos el cringe infinito de David, Blows ha respondido que esa decisión corresponde enteramente al guionista de 'Seinfeld'.

The Regime: La tercera serie de Kate Winslet para HBO le permite indagar en un inesperado registro de comedia. Esta miniserie, producida y dirigida por Stephen Frears ('Las amistades peligrosas'), nos lleva a contemplar los entuertos políticos y domésticos de un régimen centroeuropeo del que Winslet es presidenta.

The Sympathizer: Basada en el libro ganador del Pulitzer 2016 a la mejor obra de ficción, estamos ante una atrevida historia de espionaje en la que un espía del Vietcong manda información a los suyos desde un campo de refugiados vietnamitas en Estados Unidos. De esta producción de A24 para HBO se va a hablar largo y tendido de dos motivos: la presencia como guionista y realizador del coreano Park Chan-wook ('Old Boy') y los papeles múltiples que interpreta un de nuevo renacido Robert Downey Jr.

The Jinx - Part Two: Uno de los documentales true crime más relevantes de los últimos años tiene secuela, en la que seguiremos los pasos de Robert Durst, convicto después de las revelaciones que vimos en la primera parte de la serie. Hemos visto un avance en exclusiva y de nuevo estamos ante una producción que promete tensar los límites de lo verosímil. Durst ha vuelto.

Juego de Tronos: La Casa del Dragón T2: Una de las series clave para HBO en 2024, una de las que multiplican las suscripciones y crea fidelidad, y que llegará a principios de verano. Hemos visto un primer avance del que solo podemos adelantar la sentencia "Esto es la guerra", un montón de dragones y una estética completamente continuista. Quienes se marearon con los considerables saltos en el tiempo de la primera temporada se sentirán más seguros en esta ocasión.

The Franchise: La revelación de esta presentación es una nueva serie creada por Sam Mendes (1917) y Armando Ianucci ('The Thick of It', 'Veep') que pone sus dardos en las películas de superhéroes tipo Marvel. El avance que hemos podido ver es absolutamente tronchante y destila veneno ante las películas rodadas delante de una pantalla verde y con estrellas de comportamiento desnortado.

The Penguin: La segunda entrega de la franquicia de Batman iniciada por Matt Reeves ha sido calificada por Bloys como una historia de gángsters más que de superhéroes. En cualquier caso, de momento esta serie protagonizada por Colin Farrell nos ha mostrado en un nuevo avance algo más de la magnética presencia de Cristin Milioti como Sofia Falcone, que se enfrentará al Pingüíno por el control de los bajos fondos de Gotham.

Dune Prophecy: Y finalmente, hemos podido atisbar las primeras imágenes de esta serie que hasta hace poco se llamaba ' Dune: The Sisterhood' y de la que hace tiempo que no se comentaba nada. Sigue sin estar muy claro, eso sí, si servirá de precuela o de secuela a las películas de Denis Villeneuve.

A todo esto se suman algunas series que se van a 2025 y que se han anunciado oficialmente desde aquí: la temporada 3 de 'Euphoria', la 2 de 'The Last of Us' (cuyo rodaje comenzará, si la huelga de actores no lo impide, en primavera), la 3 de 'White Lotus' ambientada en Tailandia y la precuela de 'It', 'Welcome to Derry', que estaba prevista para Halloween de 2024. Además, Bloys ha anunciado un nuevo spin-off de Juego de Tronos: 'A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight', que en España vimos publicado como 'El caballero de los Siete Reinos'.

