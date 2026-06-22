A sus 72 años, Jackie Chan ha vuelto a una de las sagas que lo hicieron famoso: una mezcla entre 'Indiana Jones' y 'Misión Imposible'

Si te gusta el cine de Jackie Chan, hay una noticia que te gustará tanto como te desconcertará. El popular actor chino vuelve a sus 72 añazos a una de las sagas que lo consolidó como estrella: 'Armour of God', o 'La armadura de Dios'. Porque aunque en occidente lo conocimos más por 'Conflictos en el Bronx' de 1995 o, sobre todo, por la 'Rush Hour' de 1998, el actor ya era una leyenda en el cine de artes marciales de Hong Kong.

Como apuntan en Variety, el Chan se está preparando para 'Armour of God IV', la cuarta parte de una saga de aventuras que condensa a la perfección el estilo del actor: artes marciales, aventura y ese sello de identidad del humor físico que lo lanzó al estrellato.

Y si no conoces estas películas, lo cierto es que la mezcla es un cóctel difícil de pasar por alto al mezclar Jackie Chan, 'Indiana Jones' y 'Misión Imposible'. Y, pensándolo bien, podría ser una de las grandes inspiraciones de 'Uncharted'.

En el cine vivimos en una nostalgia constante, y este verano no podría ser un mejor ejemplo. Ahí tenemos 'Toy Story 5', una película que se ha considerado como innecesaria (tras la también considerada innecesaria cuarta entrega) y Universal acaba de lanzar el primer teaser tráiler de 'Shrek 5' (con guantazos por parte de los usuarios).

Volviendo a 'Armour of God', la primera película de 1986 nos presentó a... bueno, a Jackie, al "Halcón Asiático" o al "Condor", dependiendo de la región, un buscatesoros similar a Indiana Jones que recorre el mundo buscando reliquias y objetos históricos con un valor casi místico.

De la nada, se encuentra envuelto en el secuestro de la novia de un amigo por parte de una secta y esa premisa dio pie a una secuela ('Operation Condor' de 1991) y a una tercera parte que no es que fuera muy bien recibida ('Chinese Zodiac', de 2012, la más similar a una 'Misión Imposible').

Son películas menos conocidas que aquellos primeros taquillazos internacionales que lo hicieron saltar a la fama en occidente, pero seguro que te suena un vídeo que aparece en cada recopilación de vídeos de actores haciendo escenas de riesgo. Como Tom Cruise, Chan suele realizar sus escenas de riesgo.

Durante el rodaje de 'Armour of God', hubo un momento en el que debía saltar a la rama de un árbol para escapar, pero la rama se partió y el actor se golpeó la cabeza contra una roca. Se fracturó el cráneo y, de regalo, obtuvo pérdida parcial de audición por uno de los oídos.

Son películas entretenidas (como muchas del actor, en definitiva), y Variety apunta que será este julio cuando comience el rodaje de 'Armour of God IV', con Robert Kun en la dirección y Jackie volviendo al papel de Asian Hawk, pero no repitiendo detrás de las cámaras (sí, también dirigió las tres anteriores).

El estreno se espera para la segunda mitad de 2027 y habrá que ver si, con 72 años, sigue balanceándose entre las ramas de los árboles.

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