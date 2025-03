Si la pregunta es cómo mejorar 'Indiana Jones: En busca del arca perdida', la respuesta es pasarla blanco y negro

A estas alturas, decir que Steven Spielberg es uno de los mejores directores de la historia del cine, carece de sentido. Ha dado forma a obras increíbles y, sin ponerme a juzgar cuál es su mejor película, tengo claro que la que puedo ver una, otra y otra vez sin aburrirme es ‘En busca del arca perdida’.

No sólo es la primera de la saga de Indiana Jones, sino también una cinta redonda con humor, buen argumento, diálogos afilados y acción magistralmente rodada. Su escena inicial con la gran roca persiguiendo al arqueólogo es parte de la cultura pop y sé que no soy el único fan de esta cinta. Pero también sé que no tanta gente ha visto la versión en blanco y negro, sin sonido y con metal industrial sonando de fondo.

Porque sí, ‘Indiana Jones: En busca del arca perdida’ tiene una versión hecha por un fan. Y ese fan es un director de cine ganador del Óscar a mejor director: Steven Soderbergh.

La otra cara Indiana Jones

Soderbergh es un director peculiar. Tiene películas que han sido un fracaso y son algo raras, sorpresas como la cruda ‘Traffic’ que le hizo merecedor del galardón de la Academia y pelotazos de la talla de la saga ‘Ocean’s’. Además de dirigir, produce, edita y es director de fotografía de muchas de sus creaciones. También de las de otros.

El director tiene un blog en el que da rienda suelta a sus pensamientos, pero entre rodaje y rodaje, en algún momento de 2014 pensó algo como “¿la gente realmente ha visto el trabajo tan impecable que hizo Spielberg a nivel de fotografía?” O algo así, vaya. Siendo él director de fotografía, algo de esto sabe y se propuso algo: hacer su versión de una de las películas más míticas de la historia: la mencionada primera entrega de ‘Indiana Jones’.

Tengo que reconocer que, de todas las veces que la he visto, nunca lo había hecho como cuando vi la versión de Soderbergh. Me centro en la acción, miro la definición de los primeros planos, me dejo llevar por la música de John Williams y he de reconocer que el grano y la paleta de color me flipa. Pero nunca, y mira que me gusta la fotografía, me había dado por valorar ese aspecto de la película.

Daba por supuesto que era buena, pero con lo que hizo Soderbergh… ahí sí me di cuenta de hasta qué punto Spielberg es un maestro. Porque Stephen no quiere mejorar lo que hizo Steven. No sólo sería una falta de respeto, sino una audacia. Lo que quiere es, precisamente, ensalzar el trabajo de Spielberg, que todo el mundo pueda dejar a un lado los elementos que no tienen que ver con la fotografía pura y dura.

Y, para ello, aplicó una serie de cambios a la cinta. Lo primero y más evidente: fuera el color. No sólo le puso un filtro en blanco y negro, sino que hizo que fuera uno duro, acentuando las sombras hasta ser indistinguibles. Es lo que más destaca, pero en cuanto comienza la reproducción, lo segundo que llama la atención es que John Williams ha desaparecido. Todo el sonido de la película, realmente.

La música industrial y pesada de Trent Reznor y Atticus Ross bañan cada escena. Convirtiendo un blockbuster como este en algo similar al cine mudo del expresionismo alemán, Soderbergh quiere que nos concentremos en una sola cosa: admirar la mano y ojo de Spielberg. También ser didáctico y que quienes estén aprendiendo de cine puedan hacerlo con uno de los mejores.

En este enlace que lleva a su blog podemos ver la película íntegra en este formato, y es sorprendente que, más allá de que te la sepas de memoria o no, sólo con el encuadre, el ritmo del montaje y el movimiento de la cámara, se pueda seguir tan bien el argumento. Tú puedes montarte los diálogos en tu cabeza: la película, simplemente, funciona.

Y ojo, no es la única película de la que hizo un montaje alternativo. También está el de ‘2001: Odisea en el espacio’, pero lamentablemente esa entrada fue borrada de su blog. Lo cierto es que, en este caso, a Kubrick seguro que no le habría hecho ni pizca de gracia. Y también es verdad que hay películas a las que estos cambios le sientan mejor que a otras.

‘Logan’ tiene una versión en blanco y negro y creo que también funcionaría si le quitamos el sonido y nos centramos en lo que vemos. Pero -por decir otra que me alucina- algo como 'Matrix', por ejemplo, no funcionaría en absoluto con un cambio así, al menos en mi opinión. El color es tremendamente importante en la cinta de las Wachowski.

Estaré encantado de leer en comentarios qué te parece esta versión de ‘Indiana Jones’ “remasterizada” por Soderbergh. (Y lo que más me alucina es que se pueda ver gratis siendo los derechos ahora de Disney).

