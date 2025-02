La directora de 'La sustancia' debutó hace 30 años con un homenaje casero a Star Wars que ahora puedes ver gratis

Es una de las películas más sorprendentes del año: 'La sustancia' (que puedes ver en Filmin y Movistar Plus+) es una historia de horror neocárnico que satiriza la obsesión de la sociedad por fiscalizar el cuerpo de las mujeres. Con unas absolutamente estelares Demi Moore y Margaret Qualley y un despliegue de efectos especiales absolutamente demenciales, la película es también un homenaje a muchas formas y estilos del cine de horror, de las películas del Vengador Tóxico a 'Videodrome'. Es decir, su directora Coraline Fargeat es una devoradora de todo tipo de películas.

De hecho, ya lo demostró hace tres décadas y con solo 17 años. Ella misma cuenta a Letterboxd que "hice una pequeña película de Star Wars. Utilizando la videocámara de mi familia, animé mis juguetes en stop motion, disfracé a mis amigos de Ewoks y Stormtroopers, y lo edité en un vídeo VHS (¡que era el aparato de moda en aquella época!)".

Las imágenes rudimentarias y el presupuesto cero son disculpados por la misma Fargeat: "Era una cosa de aficionada, pero todo lo que me gustaba de hacer películas ya estaba allí... Era el lugar donde me sentía libre, apasionada y viva, y capaz de expresarme plenamente. Fue después de hacer esta pequeña película cuando supe que quería ser directora... hoy que estoy nominado a Mejor director, no puedo evitar acordarme de esta pequeña película... Sigue tus sueños".

Lo cierto es que el resultado es absolutamente adorable, y la desvergüenza campa a sus anchas: disfraces infrahumanos, ripeo directo de planos y diálogos completos de la película original, giros de guión tramontanos... y por supuesto, una devoción absoluta por el acto de crear historias, aunque sean de segunda mano. Para ello, Fargeat echa mano de los juguetes licenciados que tenía a mano y de la banda sonora de John Williams, por supuesto usada sin permiso, así como del portal de un edificio, rodado como si fueran los interiores de una base imperial. Y, por supuesto, una fiesta ewok final que se alarga más de lo razonable.

Ahora que Fargeat es una directora de prestigio y nominada al Oscar, cabe pensar qué haría ella si una nueva entrega de 'Star Wars' cayera en sus manos, una posibilidad no tan alejada de la realidad como hace unos años. Seguro que veríamos mucha más cantina, mucho más alienígena con tentáculos y enfrentamientos con las tropas de asalto imperiales infinitamente más viscerales. Parece imposible que Disney ponga en manos de una directora tan radical una franquicia familiar como 'Star Wars', pero para eso se ganan Oscar, ¿no?

Cabecera | Letterboxd

