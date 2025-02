La secuela oficial de 'E.T. el extraterrestre' existe. Pero ni la dirigió Steven Spielberg ni transcurre en la Tierra

Steven Spielberg no tenía muchas esperanzas en que la que, durante un tiempo, fue una de las películas más taquilleras de la historia (actualmente, con la inflación ajustada, está en el cuarto puesto del top de todos los tiempos), funcionara en taquilla. Hasta el punto de que por hacer una secuela "no había presión. Tenía unas expectativas muy bajas", como explicó el director en el TCM Classic Film Festival: New York Pop-Up x 92N.

El motivo de la desconfianza de Spielberg en el gancho comercial de 'E.T. el extraterrestre' (que, si quieres, puedes revisitar en Prime Video, Movistar Plus+, SkyShowtime y Filmin) estaba en que "pensé que estaba haciendo una película para gente muy joven. No esperaba ninguna taquilla, simplemente quería que sacar esto de mi cuerpo y que saliera a mi mundo (...) Sólo quería hacer la película para mí".

Universal no tardó en pedir una secuela, y aunque Spielberg era reacio a la idea, estuvo dándole vueltas a la posibilidad. Su punto de partida era el libro 'The Book of the Green Planet', una secuela oficial que escribió en 1985 William Kotzwinkle, autor también de la novelización de la película original. En este segundo libro se continúa el argumento de la película: E.T. ha vuelto a casa, pero muchas cosas han cambiado. Y desde su planeta puede ver a Elliott, que también está cambiando. E.T. decide viajar a la Tierra de nuevo, contraviniendo las leyes de su planeta de origen, para visitar a su amigo.

Como se puede ver, un planteamiento que se distanciaba notablemente del estilo y las intenciones de Spielberg: a diferencia de películas anteriores del director, como 'Tiburón o 'En busca del arca perdida, ET. era una historia completamente suya, desde el principio. Por eso hizo uso del éxito que tuvo en todo el mundo para paralizar una hipotética secuela. Ni él ni nadie la sacarían adelante nunca.

