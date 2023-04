Esta versión de pesadilla de 'E.T. El Extraterrestre' contiene la ciencia ficción más brutal que puedes ver en streaming

Créenos: hay pocas cosas que te puedas echar a las retinas comparables a 'Xtro', una película maligna y perversa salida de las catacumbas del VHS de los años ochenta y que ahora recupera Filmin en una jugosa edición restaurada. Durante muchos años se conoció como un cruce malsano entre 'E.T. el Extraterrestre', 'Alien' e 'Invasores de Marte', pero su año de producción, 1982, hace pensar que la película de Spielberg ni siquiera se había estrenado.

En ella conoceremos una historia digna de melodrama generacional: un padre de familia desaparece sin dejar rastro, aunque su hijo afirma que lo hizo cuando un gran destello apareció en el cielo. Años más tarde el hombre reaparece, pero su mujer, que ha empezado a rehacer su vida, sospecha que hay algo oscuro en ese regreso. Sin embargo, su hijo está entusiasmado con la vuelta de su padre.

Por supuesto, como sabemos nada más empezar la película, en realidad el cuerpo del padre está siendo usado por una inteligencia extraterrestre que tiene un plan. De momento, se infiltra en la familia haciéndose pasar por el humano. ¿Suena familiar? Bueno, aunque hayas visto este argumento millones de veces, no te lo han contado esta forma: con una textura que sintoniza con el cine de terror de serie B más brutal de los ochenta, el que venía directamente de Italia, España y Alemania, esta rareza británica está rodada con una textura onírica y secuencias de con payaso demoniaco que recuerdan a 'Phantasma' más que a 'Alien'.

Monstruos increíblemente extraños, una escena de parto instantáneo que traumatizó a más de un niño de los ochenta, efectos especiales modestos pero extremadamente ingeniosos y, sobre todo, una lógica pesadillesca que convierte a la película en una extrañísima pieza artie de horror extremo que dialoga, de entre todas las cosas, con una película reciente también inclasificable, como 'Under the Skin'. Una demoledora e irrepetible pieza a medio camino entre la explotación y el cine de autor que, sencillamente, no puede compararse con ninguna otra película de invasiones alienígenas de los ochenta.