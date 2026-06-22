Garmin Forerunner 70, análisis: un reloj para iniciarse en running que no mide lo que eres ahora, sino lo que serás en unos meses

Comienzo este análisis con una confesión: me he tomado esta prueba como algo personal. Después de casi una década sin hacer ninguna actividad deportiva de forma regular, empecé a notar que la vida sedentaria estaba comenzando a hacer mella. Nada especialmente grave, pero sí lo suficiente como para plantearme que era hora de volver a moverme un poco.

Justo en ese momento y casi como un guiño del destino, este análisis llamó a mi puerta. Miel sobre hojuelas, porque Garmin ha diseñado el Forerunner 70 precisamente para personas que, como yo, quieren empezar a recuperar cierta actividad física, iniciarse en el running, o simplemente dar el salto desde un smartwatch generalista a un reloj deportivo más especializado.

Durante algo más de veinte días he utilizado el Garmin Forerunner 70 como reloj principal registrando sesiones de yoga, Body Balance, natación, bicicleta estática, elíptica, caminatas y mis primeros pinitos en el running. También me ha acompañado mientras dormía para monitorizar el sueño y las métricas de recuperación.

Te puedo adelantar que, tras estas semanas que he estado usándolo, he llegado a una conclusión bastante clara: el Forerunner 70 no está diseñado para el deportista que eres cuando lo sacas de la caja. Está diseñado para el deportista en el que quieres convertirte unos meses después.

Ficha técnica del Garmin Forerunner 70



Garmin Forerunner 70 dimensiones y peso 42,6 x 42,6 x 11,9 mm 40 gramos (con correa) pantalla AMOLED táctil de 1,2 pulgadas Resolución 390 x 390 píxeles Vidrio reforzado químicamente procesador N.D memoria 512 MB Sensores Acelerómetro Giroscopio Sensor de frecuencia cardíaca Garmin Elevate Gen 4 Aclimatación por pulsioximetría Sensor de luz ambiental BATERÍA Litio-ión Carga por USB C con conector exclusivo de Garmin Autonomía Hasta 6 días con uso medio Hasta 13 días en modo smartwatch Hasta 28 días en modo ahorro de batería Hasta 23 horas en modo GNSS solo GPS Hasta 16 horas en modo GNSS (todos los sistemas) conectividad Bluetooth ANT+ resistencia 5 ATM botones 5 botones de navegación compatibilidAD iOS y Android OTROS Modo AoD Detección de caídas Más de 80 modos deportivos Connect IQ PRECIO 249,99 euros

Diseño: parece más sencillo de lo que realmente es

Para este análisis Garmin nos ha cedido el Garmin Forerunner 70 en color blanco, aunque también está disponible en negro, amarillo lima, y lila. Lo cierto es que, al sacarlo de su caja, mi primera impresión fue bastante distinta de la que esperaba.

Con una caja de 42,6 milímetros y apenas 40 gramos de peso, me pareció tan extremadamente ligero que no encaja en mis expectativas de lo que iba a encontrarme con un reloj que, ya te adelanto, cuesta casi 250 euros.

Han bastado 20 días para que piense justo lo contrario. Lo que parecía un inconveniente es, en realidad, una de sus mejores virtudes.

Dada su ligereza te olvidas de que lo llevas puesto desde el primer minuto. No molesta mientras entrenas, no molesta trabajando y tampoco mientras duermes. Y cuando llevas un reloj puesto las 24 horas del día, esa comodidad termina siendo mucho más importante que utilizar materiales más vistosos.

Creo que aquella percepción inicial vino por algunos detalles concretos en su diseño. La caja está fabricada en polímero y no lo disimula, el cierre tampoco es metálico, la correa es sensiblemente más estrecha pero cumple con el estándar de 20 mm con sistema de desmontaje rápido, y los botones también son de plástico. Son pequeños detalles que contribuyen a rebajar la sensación de calidad en los materiales que ya esperas de un reloj de este rango de precio.

Sin embargo, durante estas semanas no he tenido ningún problema con ellos. La correa de silicona me ha parecido muy cómoda y no me ha provocado roces ni irritaciones en la piel. Se adapta perfectamente a una muñeca de tamaño medio como la mía. Eso sí, quienes tengan muñecas especialmente gruesas deberían tenerlo en cuenta. Comparándolo con el Huawei GT Runner que llevo habitualmente, una vez ajustado el Garmin deja bastante menos margen de ajuste en la correa sobrante.

Según el fabricante, se adapta a muñecas de hasta 203 mm de circunferencia, por lo que hay que tenerlo en cuenta.

La realidad es que Garmin ha priorizado claramente la funcionalidad y la comodidad de uso frente a la apariencia. Puede que no sea el reloj más llamativo y elegante de su categoría, pero debo reconocer que sí es uno de los más cómodos que he probado.

Pantalla y software: cinco botones que no valoras hasta que sales a correr

El Forerunner 70 viene con una pantalla AMOLED de 1,2 pulgadas con resolución de 390 x 390 píxeles a todo color que ha cumplido con nota durante la prueba. La visibilidad ha sido excelente incluso bajo la luz directa del sol y en ningún momento he necesitado aumentar el brillo para consultar la información.

La esfera es algo más pequeña que la del Huawei GT Runner a la que estoy acostumbrado, pero Garmin ha distribuido muy bien los datos en pantalla y basta una mirada rápida para encontrar fácilmente la información de ritmo, pulsaciones o distancia recorrida deslizando la pantalla para acceder a los datos importantes para la actividad que estés haciendo.

Aunque el Forerunner 70 tiene un modo de pantalla siempre encendida, he utilizado exclusivamente la activación de la pantalla mediante gesto porque no le encuentro demasiado sentido a mantener la pantalla encendida cuando no la estoy mirando. Durante toda la prueba el reconocimiento del movimiento ha funcionado perfectamente. Cada vez que levantaba la muñeca, la pantalla respondía de forma inmediata y se apagaba automáticamente unos segundos más tarde.

Además, durante la noche el reloj activa automáticamente el modo no molestar para evitar que la pantalla se ilumine mientras te mueves durmiendo, algo que se agradece más de lo que parece.

Por otro lado, durante los primeros minutos de uso hubo una pregunta que me hice casi de inmediato: ¿realmente hacen falta cinco botones físicos en un reloj con pantalla táctil?

Bastó con meterme en la piscina o correr unos cientos de metros para obtener la respuesta: sí. Intenta tocar una opción en la pantalla mientras intentas seguir el ritmo de la zancada sin morir asfixiado, o seleccionar el inicio de un intervalo de largos en la piscina con la pantalla mojada. En esas situaciones es cuando los botones físicos empiezan a tener mucho más sentido.

Al igual que sucedía con el material de la caja, el tacto de los botones no transmite una sensación especialmente premium pero, de nuevo, funcionan muy bien y permiten controlar el reloj en cualquier situación. Utilidad frente a estética.

La interfaz del reloj también me dejó buenas sensaciones, aunque necesité un cierto tiempo de adaptación para ubicarme en los distintos menús, pero cero dramas. Viniendo del reloj de Huawei, los menús de Garmin me parecieron algo confusos al principio. Hay más opciones, más configuraciones y más parámetros de información de la que estaba acostumbrado a manejar.

Sin embargo, tras unos días de adaptación, todo empieza a cobrar sentido. Además, el nivel de personalización del reloj y de los datos que muestra es muy elevado y permite acercar a los menús principales aquellas funciones que utilizas con más frecuencia, dejando en segundo plano aquellas que no usas tan a menudo, al menos no durante los primeros entrenamientos.

Hablo de mediciones como el VO2 Máximo, que a nivel principiante no tiene mucha importancia durante los entrenamientos (bastante haces con tratar de sobrevivir), pero son métricas que van cobrando importancia a medida que se avanza para afinar los entrenamientos y conocer mejor tu estado físico.

También me ha gustado que en las notificaciones que se reciben desde el móvil se muestre el contenido completo de mensajes y correos electrónicos. En muchos relojes solo te dejan leer las primeras líneas, obligándote a sacar el móvil del bolsillo para leer el texto completo. Aquí puedes leer todo el mensaje e incluso responder utilizando las respuestas predefinidas.

Lo que sí he echado de menos es una integración más sencilla para personalizar el reloj a nivel estético. Para instalar esferas, campos de datos o más aplicaciones es necesario recurrir a la app Connect IQ en lugar de hacerlo directamente desde la app de soporte de datos Garmin Connect, que actúa como una plataforma de análisis de los datos que recoge el reloj. Es decir, necesitas instalar dos aplicaciones en el móvil: una para los datos y el funcionamiento del reloj, y otra para conseguir apps de terceros, nuevas esferas, etc.

¿Tienes dudas sobre este producto? ¿Te gustaría consultar algo al redactor que lo ha probado?



Únete a Xtra y pregunta directamente a nuestros expertos.

Registro deportivo: aquí aparece el ADN Garmin

Durante estas semanas he registrado actividades tanto en interiores como en exteriores. Yoga, bicicleta estática, elíptica, cinta de correr, natación, caminatas y sesiones de running. Para tener una referencia con la que comparar los resultados he utilizado mi Huawei GT Runner.

Las diferencias en las distancias registradas han sido mínimas. En muchos casos ambos relojes clavaban prácticamente la medición y, cuando aparecían discrepancias, estas se limitaban a unos pocos metros.

Sin embargo, donde sí encontré algunas diferencias fue en la representación de las rutas GPS. En ocasiones el Garmin dibujaba algunos tramos ligeramente desplazados respecto a la posición real, llegando incluso a representar parte del recorrido sobre edificios cercanos en lugar de hacerlo exactamente sobre la acera. No son errores graves que alteraren los resultados del entrenamiento, pero sí de pequeñas inconsistencias que aparecieron de forma puntual durante la prueba.

Me han gustado mucho las opciones de trazado o importación de rutas desde Garmin Connect, que te permite cargar una ruta para que te la vaya indicando desde el reloj, o marcar un camino de retorno al punto de partida desde donde te encuentres. Hasta ahora esta función solo estaba disponible en los modelos superiores de Garmin, pero no en los modelos de entrada.

Mucho más convincente me ha parecido el comportamiento del sensor óptico de frecuencia cardíaca. Comparando ambos relojes, los registros del Garmin me han parecido más coherentes. El Forerunner 70 se ha mantenido mucho más estable y preciso. Las pulsaciones aumentaban cuando realmente incrementaba el esfuerzo (por ejemplo durante una subida), y descendían de forma progresiva al bajar el ritmo.

Garmin ha incorporado métricas y parámetros que quizá no aproveches desde el primer día, como como Body Battery (que mide el momento óptimo del día para entrenar o descansar), Predisposición para entrenar o Tiempo de recuperación, pero que seguirán ahí cuando empieces a entrenar un poco más en serio. Es decir, el hecho de incorporar esas funciones que a priori no necesita un principiante, va a retrasar la sensación de que el reloj se ha quedado corto cuando se intensifiquen los entrenamientos.

Me ha sorprendido la función Garmin Coach, que te permite configurar tablas de ejercicios para el gimnasio, o distintos tipos de entrenamientos para conseguir objetivos (correr una determinada distancia en un tiempo específico) en los que el reloj te genera un entrenamiento de intervalos.

Si como es mi caso, no tienes mucha idea de qué ejercicios puedes hacer para ir poniendo los músculos en forma, el entrenador de Garmin te propone un plan de entrenamiento con ejercicios que te muestra en forma de animaciones en el móvil que se puede ir registrando con el reloj.

Aunque el apellido Forerunner deja bastante claro cuál es su especialidad y queda claro que Garmin ha puesto un especial énfasis en el running. La natación y el ciclismo también está especialmente bien resuelta, con datos de ritmo, distancia, cadencia y carga de entrenamiento que permiten analizar cada sesión con bastante detalle. La cantidad de métricas disponibles para estas disciplinas resulta abrumadora para quien esté acostumbrado a relojes más generalistas.

El Forerunner cuenta con más de 80 actividades deportivas disponibles, aunque cabe decir que muchas de ellas, como la de pádel, que trae por el camino de la amargura a mi compañero Jose García, no ofrece funciones específicas de esa actividad (tipo de golpe, potencia, etc.), sino genéricas (calorías, frecuencia cardíaca, etc.).

Otra función digna de mención creo es el sistema de detección de incidentes y SOS. La posibilidad de compartir tu ubicación en tiempo real y que el reloj pueda detectar una caída y avise automáticamente a un contacto previamente configurado aporta una tranquilidad adicional cuando sales a entrenar solo.

Batería: una semana de uso sin demasiados esfuerzos

Con activación de pantalla por gesto, brillo al máximo y una media de cuatro entrenamientos semanales, el Forerunner 70 me ha dado una semana de autonomía. No obstante, este dato tiene un matiz importante: no todos los entrenamientos que he hecho utilizaban el registro de GPS porque buena parte de ellos se realizaron en interiores o en piscina.

El fabricante asegura que utilizando todos los sistemas GPS, la batería durará hasta 16 horas, tiempo más que sobrado para registrar pruebas y travesías de larga duración sin quedarte colgado a media ruta.

Durante las dos semanas que lo he estado usando solo lo he tenido que cargarlo dos veces, teniendo en cuenta que me llegó con un 78% de batería. Cada carga necesitó 75 minutos para recuperar el 100% de su autonomía, alcanzando el 50% en poco menos de 30 minutos.

Me ha parecido muy útil que, además del porcentaje de batería, el reloj te muestre una estimación dinámica de su autonomía restante basada en el uso real. Es una función sencilla, pero muy útil para decidir si te conviene hacerle una carga rápida antes de salir a entrenar o de iniciar una carrera.

La parte negativa es que solo permite la carga desde su conector exclusivo de Garmin, excluyendo las opciones de carga inalámbrica que pueden sacarte de un apuro.

Garmin Forerunner 70, la opinión y nota de Xataka

Debo reconocer que, pese a que han sido unas semanas muy exigentes a nivel físico, el Garmin Forerunner 70 ha sido un fiel escudero. Sinceramente, no es el reloj que recomendaría a alguien que únicamente quiera contar pasos, recibir notificaciones o registrar alguna caminata ocasional. Para eso existen alternativas más baratas, y con acabados en metal o diseños menos deportivos que el que luce el Forerunner 70.

Sin embargo, si tu objetivo es empezar a correr o aumentar progresivamente la actividad deportiva, la recomendación cambia por completo.

Garmin ha recortado en aquello que han considerado que no aporta a la experiencia deportiva, ofreciendo todas las funciones que necesitas para empezar a hacer de deporte de una forma más constante, e ir mejorando tus entrenamientos. Pero lo importante sigue estando aquí.

La precisión de las mediciones, el volumen de datos disponibles, las métricas avanzadas y la capacidad para acompañar al usuario sin que sienta que el reloj se le queda corto en funciones y datos.

Puede que al sacarlo de la caja no parezca un reloj de casi 250 euros, pero después de varias semanas utilizándolo, la sensación es muy distinta. De hecho, las diferencias con su hermano mayor, el Forerunner 170, son muy pocas y podrían resumir en la dependencia del Forerunner 70 del móvil a la hora de salir a entrenar.

Si no llevas el móvil encima no puedes escuchar música offline, o hacer pagos móviles que sí permite el Forerunner 170. Por lo demás, tienes las mismas prestaciones y te ahorras los 50 euros que hay de diferencia (100 euros si es la versión Music).

8,8 Diseño 7,5 Pantalla 8,8 Software 9,0 Batería 9,5 Interfaz 9,0 A favor Métricas y volumen de datos impresionantes

Autonomía de batería

Es muy ligero En contra Demasiado plástico

Demasiada dependencia del móvil

Los menús pueden ser algo laberínticos

En Xataka | Mejores smartwatch en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados

Imagen | Xataka

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Garmin. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.