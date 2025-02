“No lo hagáis en casa”: el último boom del running apunta a la generación Z y un exhibicionismo extremo

No podía parar de vomitar. No era tirar de piernas ni cabeza, era pensar que me podía superar

Estas fueron algunas de las primeras palabras de Estefanía Unzu al proclamarse campeona de la World Marathon Challenge. Si este nombre no te suena de nada es más probable que empieces a ubicar a la persona y el reto si te digo: Verdeliss.

Siete maratones en siete días consecutivos y en siete continentes diferentes. Este es el reto al que se ha enfrentado la conocida influencer (1,5 millones de seguidores en Instagram y 2,1 millones de suscriptores en Youtube pese a tener esta red social en un segundo plano). Madre de ocho hijos con 39 años. Influencer pero también campeona de España de 100 kilómetros en ruta.

El caso Verdeliss, una influencer que se animó a correr a raíz del confinamiento por la crisis del coronavirus, quemando etapas y cubriendo retos más y más extremos, solo es la punta del iceberg. Bajo el agua se esconde una burbuja del running y de los retos imposibles. Cada vez son más los que corren. Cada vez más son los que se graban haciendo deporte. Cada vez son más las carreras que agotan decenas de miles de dorsales en semanas, días y hasta horas.

¿De dónde sale Verdeliss?

Me quiero enfrentar a mis barreras físicas y mentales... no pretendo ser ejemplarizante (sé que es una salvajada), no hagáis esto en vuestras casas

Igual que al inicio de este artículo, las palabras arriba escritas también son de Verdeliss. Las puedes encontrar en su cuenta de Instagram donde anunciaba que correría 12 maratones en 12 meses consecutivos. Este fue el primer reto que empezó a popularizar el pseudónimo de Estefanía Unzu más allá de la esfera de sus propios seguidores. Más tarde llegaría su victoria en el campeonato de España de 100 km en ruta, en el Maratón de Bilbao y su victoria en el reciente World Marathon Challenge.

El aviso lo recogía Maikel Gómez en su newsletter La Milla, la píldora diaria en formato email que se ha popularizado rápidamente entre los corredores. Gómez también trabajó previamente en la edición española de Runner's World y después de un tiempo sin contacto con la actualidad del running, decidió volver con este formato para hablar de actualidad pero, también, de muchos otros temas que están en el día a día en la conversación de los runners.

En su correo del pasado siete de febrero, Maikel Gómez expresaba su opinión sobre el gran tema de conversación en los últimos días sobre el mundillo.

Han pasado casi dos años de aquello y no queda duda de que Verdeliss se ha enfrentado a sus barreras físicas y mentales. Aunque no pretendiera ser ejemplo, lo ha sido. Y no creo que nadie intente en sus casas imitarla.

El creador de La Milla sabe de lo que habla, porque estaba allí el pasado 4 de febrero, cuando el World Marathon Challenge celebraba su prueba en el madrileño Circuito del Jarama. "Allí sólo estábamos las teles y yo. No había nadie de ninguna revista especializada", nos dice por teléfono. "Yo vi mucha alegría. Vino toda su gente, vinieron los empleados de su empresa de cosmética Green Cornerss y había mucha expectación por ver si era capaz de repetir (ya había ganado tres de las cuatro carreras en categoría absoluta y había sido la primera en la categoría femenina en la carrera restante). Teníamos sensaciones de vivir... no te digo de algo histórico en cuanto a gran gesta porque era algo que muchos no conocíamos, pero sí de algo que lógicamente necesitaba mucho esfuerzo", nos explica Gómez.

Aunque nos cuenta que la conoció como influencer, "para mí es la hermana de Ruth Unzu, una atleta coetánea con la coincidí en Campeonatos de España en categorías menores y absolutos en mi época de atleta en pista. Fue campeona de España absoluta de pruebas combinadas en el año 2006, el mismo en el que yo conseguí mis mayores éxitos en pista en los 5.000 metros".

El que habla es Pablo Villalobos, exatleta profesional, dos veces campeón de España de Maratón, internacional por España y quinto en los Europeos de Barcelona de 2005 en la misma distancia. Villalobos sigue corriendo y preparando pruebas de larga distancia, incluidos los 100 km en ruta o ultratrails, compaginando estas actividades con la coordinación de los grupos de algunos grupos de corredores de la AD Marathon, Correconnosotros, R51 Running y el Villalobosrunningteam, así como ejercer labores de divulgación en el podcast A tu ritmo.

"A partir de ahí até cabos. No me extrañan sus buenas prestaciones de atleta popular o aficionada, su padre es entrenador de club de atletismo de toda la vida, ha sacado buenos atletas, entre ellos Ruth Unzu, y Verdeliss ha vivido el deporte desde su infancia", señala Villalobos.

La "nueva normalidad" era una explosión deportiva grabada

El caso Verdeliss es, por tanto, excepcional entre los atletas populares. Además de un padre entrenador y una hermana atleta con éxitos nacionales, Marta Ripoll, su madre, fue directiva en la Federación Navarra de atletismo y juez del mismo deporte.

Pese a ello, señala Villalobos, hay similitudes con cualquier persona que entra en este deporte. "Es positivo que, como ha contado, durante la pandemia se animara a correr y le haya enganchado. La parte negativa es que está en esa fase de deslumbramiento que vemos en muchos corredores populares cuando nos llegan a entrenar. Llevan poco tiempo, han mejorado muy rápido, están con muchas ganas y muy motivados, y hay que frenarles porque, aunque ellos no lo vean, los excesos en los entrenamientos y en las competiciones se pagan, con lesiones o con un burnout que te hace abandonar la práctica deportiva. Al final, más lento o más rápido, seguir activo para siempre es lo importante para mantenerse bien física y mentalmente".

Misma opinión tiene Daniel Navarro, trabajador de Bikila (probablemente, la tienda de atletismo más popular de Madrid y una de las más reconocidas en España). "Mucha gente que se anima lo hacen por cuestiones de salud, otros por temas sociales o de moda y nuevas generaciones que van un poco tomando el ejemplo de sus padres o madres. Lo que ha variado, quizás, es que ahora hay una proporción mayor de gente más joven. Antes era la gente más mayor la que se ponía a correr cuando llegaba a los 40, ahora se ha añadido un grupo de gente de 24-25 años que se lanza al running", nos cuenta Navarro.

"La influencia de las redes sociales, desde luego, marca la diferencia. Mucha gente que se dedica a grabarse corriendo, contar y difundir su experiencia, publicar sus datos en redes como Strava, contar y dar su opinión sobre entrenamiento, zapatillas, nutrición…", señala Navarro.

Ese aspecto lúdico y social fue el que animó a Javier Ordieres a contar su experiencia en redes sociales. Ordieres gestiona, junto a Paula Suárez, Find Your Everest, una de las tiendas más populares de España en el trail running, crea su propio contenido para Youtube (133.000 suscriptores), Instagram (67.500 seguidores) y en formato podcast.

"Hay un crecimiento bestial, muy grande. Desde la pandemia cada vez hay más gente que corre y que corre por el monte. No sé si es cuestión de moda, de burbuja o qué, se juntan muchas cosas. Es deporte aeróbico, fácilmente accesible... y también el ambiente que se respira en el trail es muy bueno, no tanto de mirar ritmos", aporta Ordieres.

Ese boom sí lo observan en Bikila. "En 2024 crecieron las ventas y fue un año de récords históricos. El perfil más común que entra a la tienda es corredor o corredora popular, que no lleva más de 3 o 4 años corriendo (como mucho), que viene a por su segunda zapatilla. La primera la compró en internet o un outlet, no le fue del todo bien y busca asesoramiento".

"No se si es un nuevo boom o la ola después del parón que se dio en 2020 con la pandemia, llevamos con el boom del running desde algo antes de 2010. Creo que el boom real es del la práctica deportiva. En mi entorno, personas de entre 40 o 50 años, cada vez hay más gente que hace deporte. Quizás muchos se han reenganchado pensando en la salud cuando los años van dando señales y hay que cuidarse pero en generaciones más jóvenes se nota que ya no hacen ese parón, que hacen deporte de jóvenes y siguen con la edad adulta. El running es una actividad muy accesible, que aúna muchos aspectos positivos y hace que para mucha gente sea una actividad interesante e importante", explica Villalobos.

Y recalca: "hace 10 o 15 años la incorporación de corredores era, en gran parte, de hombres de mediana edad y unas pocas mujeres. Ahora, la incorporación va más por un desembarco masivo de la mujer y gente de 20 a 30 años".

La fiebre por los retos imposibles...

Verdeliss no es la primera (ni será la última) que se embarca en retos altamente exigentes que quedan fuera del alcance de la inmensa mayoría de los corredores. Un paseo rápido por Youtube sirve para certificar que personalidades conocidas y otras completamente anónimas se animan a compartir sus experiencias.

"Sólo el 1% de la población consigue completar un maratón". Con esta frase comienza el vídeo donde se recoge la experiencia maratoniana de The Grefg quien en dos años presume de haber completado uno de los retos más perseguidos por los corredores. En el vídeo narra toda la carrera pero también colaboran en el reto el atleta olímpico Yago Rojo o el también influencer deportivo Pitufollow.

El propio Yago Rojo (casi 7.000 suscriptores en Youtube) muestra su día a día como atleta profesional, tratando de explicar cómo es su trabajo, cómo se cuidan los atletas y haciendo labores de divulgación sobre qué entrenamientos, por qué y con qué objetivos los realizan.

Resultados a buscar "primer maratón" en Youtube

Desde el punto de vista de un popular, Sergio Turull (Pitufollow en Youtube donde le siguen 129.000 suscriptores y en Instagram, con 465.000 seguidores) ha mostrado en los últimos años sus andanzas en algunos de los retos deportivos más complicados del mundo, como Marathon de Sables (252 kilómetros en 6 días por el desierto marroquí), Spartathlon (los 246 kilómetros que separan Atenas de Esparta, en menos de 36 horas) o un reto propio: de Tarifa a Cap de Creus, separados por 1.500 kilómetros, en 23 días.

Kilian Jornet, el mejor atleta de la historia del trail running, también llenó páginas y artículos de opinión a raíz de su Alpes Connection, el reto de hacer cumbre en las 82 montañas que superan los 4.000 metros de altura en los Alpes sin hacer uso de vehículos motorizados y en el menor tiempo posible. Lo consiguió en 19 días, dilapidando la marca de Franco Nicolini y Diego Giovanni quienes tenían este récord en 60 días desde 2008. La anterior marca, de Miha Valič, era de 102 días.

A todos estos perfiles, profesionales y amateurs, ha llegado una continua ola de nuevos creadores de contenido que tratan de contar su experiencia. Basta poner las palabras "primera maratón" en el buscador de Youtube para encontrar vídeos sobre entrenamientos (recomendados por profesionales o no), consejos de personalidades del deporte como Chema Martínez, aprendizajes nacidos de la preparación y la carrera o experiencias más intensas, como correr un maratón con un entrenamiento de apenas tres meses.

Para Javier Ordieres, de Find Your Everest, tiene mucho sentido este crecimiento: "Conforme avanzan los años es más fácil. Un vídeo simple de 30 segundos en TikTok se puede hacer viral y llegar a millones de personas. No necesitas una cámara de 3.000 euros. Cuando nosotros empezamos era Youtube, vídeo largo, cuanto más lo elaborabas mejor... había que invertir bastante tiempo. Ahora con vídeos cortos y verticales es mucho más fácil".

Al respecto de Verdeliss y sus experiencias, Maikel Gómez de La Milla tiene claro dónde se encuentra: "su mejor marca en maratón está en 2 horas 55 minutos (le permitió ganar la maratón de Logroño y casi repitió tiempo en Bilbao con otra victoria) está muy lejos de Marta Galimany, Laura Luengo o Majida Maayouf, las últimas plusmarquistas de la distancia. Está entrenando muy bien y su padre está consiguiendo que no se lesione. Quien sepa lo que es subir la cuesta Pegaso del Jarama (una subida del 7,5% de pendiente) sabe lo duro que es y lo duro que es subirla 11 veces. No es su película ser élite pero es dura, tiene mucho mérito".

"Decía Nacho Barranco (atleta y colaborador en la revista Corredor) que podría ser muy buena atleta de competiciones de 24 horas porque aguanta muy bien durante mucho tiempo ritmos sostenidos. Su padre nos decía que tiene mucha resistencia al dolor", recalca Gómez.

"En Maratón, le queda mucho para acercarse a una gran marca pero en ultrafondo podría intentar ser internacional. Sería un gran reto"

Lo mismo opina Villalobos, "no sé la progresión que puede tener. En maratón creo que le falta mucho para plantearse, si quiera, luchar por una gran marca, pero en el ultrafondo, si le gusta, en los 100km sí podría intentar ser internacional. Hay menos densidad y menos nivel de corredores. Si le motiva, seguro que sería un gran reto. A mi me gustaría que, más allá de los retos que se proponga, igual que cualquier otra persona, lo haga con cabeza, asesorada. No solo en el entrenamiento, también para dosificar los esfuerzos y que dentro de 10, 20 o 30 años pueda seguir planteándose retos, adaptados a su nivel físico, y siga disfrutando de un buen estado de forma, de salud y disfrutando con el deporte".

Pablo Villalobos tiene experiencia en esto mismo: "yo he intentado hacer dos pruebas de 100km en ruta y aún no conseguí acabarlas. Esperemos que, si me animo, a la tercera vaya la vencida aunque en montaña sí que he podido terminar varias".

En A tu ritmo también explica aquellos retos que se ha propuesto por puro disfrute como la Sansilvestrada (4 carreras de 10km el último día del año) o la Transalpine Run, cruzar los Alpes desde Alemania a Italia (285km +13.000m de desnivel positivo en 8 días) pero siempre deja claro los riesgos que se corren: "son muy exigentes y no están exentos de riesgos de lesiones. Cuando los he preparado lo he hecho a conciencia o sin tomármelo como una competición para poder superarlos y no tener consecuencias. Si un atleta que entrena conmigo me plantea que quiere hacer retos de ese tipo, probablemente le intentaré convencer de que no lo haga y si persiste, pues que lo prepare bien y sea consciente de los riesgos".

... y la influencia de los influencers

"En el trail running hubo unos años que hubo un boom tremendo de la ultradistancia, todo el mundo quería hacer UTMB (Ultra Trail del Montblanc, carrera de 170 km y 10.000 metros de desnivel positivo que da la vuelta al pico pasando por Francia, Italia y Suiza), cinco o siete ultras en un solo año y luego eso se deshinchó un poco", apunta Javier Ordieres.

Algo que hacen en el podcast de Find Your Everest es mandar un mensaje muy claro: los élites son élites y los populares somos populares. "Si todos queremos ser Kilian Jornet, cogemos el Strava de Kilian Jornet y queremos correr por las crestas por donde corre Kilian Jornet... va a salir mal. Kilian Jornet hay uno, Eliud Kipchoge y Lionel Messi hay uno".

Sin embargo, a favor o en contra de esta aproximación apresurada de Verdeliss al mundo del running, Maikel Gómez deja algo claro: "nunca ha querido ser ejemplo de nadie, solo busca su superación. Este tipo de retos hace mucho tiempo que se hacen. Creo, y es una opinión muy particular, a Estefanía la critican por venir de la parte más frívola de las redes sociales, porque Valentí Sanjuan ha hecho cosas similares en el pasado, Sergio Turull (Pitufollow), Josef Ajfram o, incluso, el propio Kilian Jornet aunque es un súper clase hace este tipo de retos. No he visto tanto odio y tanta queja cuando lo han hecho ellos".

No ser conscientes de esa brecha del rendimiento ofrecido por un exatleta profesional (o un extraterrestre como Jornet) y un popular puede ser la que marque la diferencia. Navarro, desde Bikila, lo tiene claro: "la larga distancia siempre es lo que más atrae. La mística del maratón y el reto que supone a la mayoría el correr cuanto más largo mejor. Se tiende a menospreciar lo duro y divertido que es correr menos distancia. Un 400, un 800, un 1.500 son pruebas durísimas pero son distancias para los que la gente no considera que sea un reto".

¿Por qué no atrae esto?, preguntamos: "no lo ven con la perspectiva de dar el 100% en una prueba, prefieren acabar o completar una distancia. La gente empieza a correr y en uno o dos meses ya se plantea hacer un 10k o una media maratón y rápido al maratón. En lugar de hacer un maratón preparándolo adecuadamente se lanzan a hacer tres o cuatro al año. Eso puede acarrear problemas a muchos de ellos", opina Daniel Navarro.

Es ahí a donde apunta este debate: ¿cuál es el papel de los influencers en las decisiones que toman los corredores populares? Para Maikel Gómez, en el caso de Verdeliss, este debate ni se plantea: "creo que mientras tú expliques que has hecho esto de manera trabajada, meditada, asesorada, que has ido al médico... creo que no hace daño a nadie".

Además, Gómez prefiere quedarse con el lado bueno. "Yo veo los comentarios de los vídeos de The Grefg de sus carreras en 10k, media maratón y maratón y la gente pone 'David, me has animado a correr'. Si hay una mujer que piensa que no tiene tiempo, que tiene que estar al cuidado de sus hijos, que es frívolo salir a correr, que no tiene una figura estilizada y viendo a Verdeliss decide sacar un tiempo para sí misma y no estar supeditada a las labores del hogar... pues ha ganado ella, ha ganado el deporte y ha ganado el ejemplo".

Javier Ordieres, como creador de contenido en activo, lo tiene también claro: "hay que ser conscientes de que todo el contenido que compartes en redes sociales puede ser visto por millones de personas y muchos tipos de personas. Hay una responsabilidad, evidentemente".

Y subraya: "no me mola nada la mierda de la épica, esto de 'voy con un tobillo jodido, arrastrándome... pero voy a llegar sea como sea...' A ver, tío, para. ¿Qué haces? Eso no tiene sentido ninguno. Vídeos que se hacen virales, con tíos casi deshidratados, últimos metros antes de la meta, casi inconscientes y que la gente aplaude... No, por favor, llama a una ambulancia. Eso no es salud, eso no es deporte. Eso no se puede compartir y tomar eso como ejemplo".

