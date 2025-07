Ryanair ampliará el tamaño de la maleta de mano este verano. Su objetivo real es otro

"Se empezará a aplicar en las próximas semanas". Esa ha sido la respuesta de Ryanair, consultado sobre la nueva política de equipaje de mano de la compañía. La empresa, suscrita a la asociación Airlines for Europe, acepta el acuerdo al que han llegado sus miembros para establecer unas medidas mínimas en el equipaje de mano que, en este caso, será más beneficioso para los pasajeros.

40 x 30 x 20 cm. Esas son las nuevas medidas que empezará a aplicar Ryanair para su equipaje de mano "en las próximas semanas", tal y como ha confirmado a Xataka. Esta nueva medida amplía ligeramente las medidas actuales 40 x 25 x 20 cm que se incluyen con el billete básico de la compañía.

Esto quiere decir que los pasajeros podrán llevar una bolsa ligeramente de mayor tamaño este mismo verano. En BBC señalan que el cambio supondrá pasar de una mochila de 20 litros a una de 24 litros de capacidad. El límite máximo permitido seguirá siendo, eso sí, de 10 kg.

"En las próximas semanas". En cuanto a la implantación de la nueva medida, la compañía irlandesa no nos ha dado una fecha concreta. Señalan a preguntas de Xataka que "este cambio se implementará en las próximas semanas, a medida que se ajusten los tamaños en nuestros aeropuertos".

Es decir, no será hasta que los aeropuertos hayan actualizado sus recipientes para medir el tamaño de las maletas de mano que utilizan junto a las puertas de embarque cuando la nueva medida empezará a aplicarse. De momento, tendremos que seguir conformándonos con la "mochila Ryanair".

¿Por qué este cambio? El cambio llega después de que la asociación Airlines for Europe (A4E), de la que Ryanair es miembro, firmara un acuerdo para que el mínimo de las maletas admitidas como equipaje de mano sea de 40 × 30 × 15 cm. Esto obligaba a la compañía irlandesa a aumentar en cinco centímetros su anchura y, como mucho, reducir en cinco centímetros la altura. Ryanair ha decidido aplicar solo el primer cambio.

Esta decisión se puede leer como un mensaje de buena voluntad frente a la Unión Europea que en sus instituciones se debate si éste debe ser el tamaño mínimo permitido en los vuelos continentales.

De momento, el Consejo de la Unión Europea ha aprobado el cambio a estas nuevas medidas 40 × 30 × 15 cm. Pero para su aplicación, el Parlamento Europeo también debe apoyarlo y, posteriormente, ratificarse el acuerdo. Sin embargo, esta última institución lo ha rechazado y la aplicación de esta medida está en el aire.

Entonces, ¿cuál es la situación? Ahora mismo, en el plano legal todo sigue igual. Es decir, la Unión Europea obliga a que las aerolíneas admitan una bolsa de mano para transportar lo "esencial" pero no hay un tamaño específico sobre la misma. Esto ha llevado a una batalla legal en España, con resoluciones confrontadas dando la razón a los consumidores o a la aerolínea dependiendo de cuál sea el juzgado.

En el plano práctico, quien viaje con Ryanair podrá ahora llevar una mochila ligeramente más ancha una vez apliquen los cambios en el equipaje. Con todo, el cambio es mínimo y está lejos de la mayoría de pequeñas "maletas de cabina".

¿Es la única? No, Ryanair no es la única compañía. Wizz Air, otra de las compañías sancionadas en España, también aplicará estas nuevas medidas de 40 x 30 x 20 cm, tal y como confirman en su web. Igual que Ryanair, la compañía está suscrita a Airlines for Europe (A4E) por lo que también aplicará lo acordado.

Foto | Niels Baars y Erik Mclean

