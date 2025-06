Ryanair sonríe, España se queja: la Unión Europea da un paso más para que sea legal cobrarnos por el equipaje de mano

Es solo un paso más pero es muy relevante si tenemos en cuenta la batalla que Gobierno y Ryanair están librando en España por este motivo. Europa ha dado un paso más para que las aerolíneas cobren por el equipaje de mano a través de una modificación en el reglamentos al que los viajeros se acogen cuando vuelan dentro de la Unión Europea.

Y no es el único cambio relevante.

¿Qué se ha aprobado? El Consejo de la Unión Europea, formado en este caso por los ministros de transporte de los países miembros, ha votado a favor de modificar el reglamento con el que tienen que cumplir las aerolíneas dentro de la Unión Europea. En el texto se trata el cobro de la maleta de mano pero también las indemnizaciones en caso de retraso.

Según la información remitida por el Consejo de Europa, se trata de definir mejor "con reglas más claras y directas" las normas a las que se tienen que someter los pasajeros. Y recalcan que "traerán más de 30 nuevos derechos a los pasajeros aéreos, aplicables desde el momento en que compran el billete, hasta que llegan a su destino, y en algunos casos incluso más allá. Es un hito histórico, ya que no se pudo haber llegado a un acuerdo en los últimos 12 años".

¿Están todos los países de acuerdo? No, el texto propuesto ha sido aprobado con los votos contrarios de España Alemania, Portugal y Eslovenia. Austria y Estonia se han abstenido. En elDiario.es señalan que la reunión se ha alargado mucho más de lo previsto ya que no se encontraba un consenso sobre algunos puntos como los tiempos que deben superarse antes de indemnizar a los pasajeros.

Pincha en la imagen para ir al post original

¿Por qué se queja España? España ha votado en contra de la proposición porque, según Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, "el Consejo ha adoptado un nuevo reglamento para pasajeros aéreos que acaba con la gratuidad del equipaje de mano que entra en cabina y reduce el derecho a reclamar por los retrasos de las aerolíneas".

El nuevo texto especifica que se podrán cobrar "posibles tasas adicionales aplicadas por el transporte de equipaje facturado y no facturado". Ese "no facturado" es la clave porque refuerza la tesis de Ryanair de que no hay unas medidas máximas exigidas en las que se especifique el tamaño del bolso de mano y, por lo tanto, tendrán vía totalmente libre para mantener su actual política.

Desde el Gobierno señalan que es un error y que la medida ha sido impulsada por "el lobby de las aerolíneas". Y Bustinduy recalca:

"Este nuevo texto confirma lo que ya sabíamos: cobrar por el equipaje de mano que entra en cabina o por el asiento del acompañante de una persona dependiente es ilegal con la legislación actual. Por eso las aerolíneas han presionado tanto para legitimar esta práctica abusiva con un nuevo reglamento"

No solo el equipaje. Además del equipaje de mano, el nuevo texto abre un nuevo camino para el recorte de derechos de los pasajeros en caso de retraso. Si el texto se mantiene hasta su aprobación final, también se cambiarán los tiempos que deben pasar antes de la indemnización que, hasta ahora, se aplicaba cuando el retraso era superior a tres horas.

Así, se quieren aprobar nuevas condiciones:

Viajes de menos de 3.500 km y viajes dentro de la UE: compensación por retrasos de más de 4 horas (300 €)

Viajes de más de 3.500 km: compensación por retrasos de más de 6 horas (500 €)

¿Por qué es relevante? El Gobierno y Ryanair mantienen una intensa disputa en España. Ryanair solo permite el acceso gratuito a un bulto de un máximo de 40x20x25 cm. Eso apenas deja espacio para una escueta mochila y hay quien está haciendo negocio con ello.

Para el Gobierno, esta forma de actuar es ilegal porque aseguran que no cumple con los mínimos impuestos por la Unión Europea que habla de que las compañías están obligadas a permitir la entrada de equipaje "esencial". Esto llevó al Gobierno a imponer una multa que sumaba 179 millones de euros a cinco aerolíneas (Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea). Ryanair, la más castigada, se llevó una multa de más de 107 millones de euros.

Sin embargo, la Justicia no ha mostrado preferencia clara por ninguno de los actores. En España, algunos juzgados han fallado a favor del usuario cuando se trata de reclamar el dinero cobrado por la maleta de mano pero otros han dado la razón a la compañía irlandesa.

La batalla Gobierno-Ryanair. Desde la aplicación de la multa, Ryanair y el Gobierno viven una intensa batalla que nos ha dejado todo tipo de escenarios:

Hay que recordar que Ryanair es la compañía que mayor volumen de vuelos tiene en España y, por eso, su salida de algunos aeropuertos regionales ha herido de gravedad la actividad que allí se movía, como el de Valladolid.

¿Está todo dicho? No, el texto tiene que pasar ahora el filtro del Parlamento Europeo y queda por ver hasta qué punto hay consenso. El cambio en el Consejo de a Unión Europea se ha aprobado por poco (más de 15 países que representen más del 65% de la población) y explican en elDiario.es que han existido diferencias a la hora de aprobar el aumento en los tiempos necesarios antes de indemnizar a los pasajeros por los retrasos, siendo este el punto más espinoso.

Foto | Niels Baars y Anastasiia Nelen

En Xataka | El CEO de Ryanair está a punto de embolsarse 100 millones de euros. Su mérito: hacer que los accionistas se forren con él