Valladolid tenía un aeropuerto vivo y funcional. Hasta que Ryanair decidió declararle la guerra al Gobierno

Primero anunciaron la salida. Luego que habría retrasos. Ahora amenazan con más partidas. Ryanair ha entablado un pulso con el Gobierno a raíz de una multa histórica y unas supuestas tasas de AENA demasiado altas. Y los más perjudicados están siendo los vecinos de las capitales de provincia de nuestro país.

"No son rutas rentables". Y por eso la salida de Ryanair es lógica y "cabe la posibilidad de que entren otros aeropuertos regionales en estos cambios”. Esos cambios son cancelaciones de rutas y las palabras son de Elena Cabrera, Country Manager de Ryanair en España, a preguntas de El Español-Invertia.

Con ellas certifica la política de presión que la compañía está haciendo en España, en respuesta a una multa histórica impuesta por el Ejecutivo que ha llevado a la salida de la compañía de algunos aeropuertos españoles, hiriendo de gravedad su actividad.

¿Qué ha pasado? La amenaza de Ryanair de salir de más aeropuertos de España no nace de la nada. En noviembre de 2024, el Gobierno certificaba una multa histórica a diversas aerolíneas low cost. El motivo: estaban cobrando por llevar una maleta de mano. La sanción para Ryanair fue de más de 107 millones de euros.

La multa impuesta por el Ministerio de Consumo es, a ojos de Ryanair, ilegal. Señalan que ellos sí dejan viajar con una maleta de mano pero que no debe superar unas contenidas dimensiones de 40 x 20 x 25 cm. La batalla sobre si esto es o no legal ha llegado a Europa. España tendrá que dar explicaciones frente al EU Pilot, un árbitro mediador pensado para resolver conflictos entre la Comisión Europea y los Estados miembros.

Esencial. El origen del conflicto está en la palabra "esencial". Ese es el equipaje de mano que las compañías aéreas están obligadas a permitir al pasajero de forma gratuita. Evidentemente, para el Gobierno no hay duda: las reducidas dimensiones no cumplen con la norma y el bulto no puede ser calificado como "esencial". Ryanair opina todo lo contrario.

Y el problema es que ni la Justicia se pone de acuerdo. En España hemos tenido sentencias que se contradicen. Casos en las que se da la razón a los pasajeros y se obliga a Ryanair a indemnizarlos y casos en los que se falla a favor de la compañía y se compra el discurso de que esa mochila es suficiente para viajar.

Las tasas de AENA. Quizás porque abandonar España por la simple multa era demasiado polémico o porque, de verdad, hay una razón económica en ello, Ryanair asegura que si se marcha de España es por las altas tasas que la empresa cobra por operar en sus aeropuertos.

Estas tasas sirven para pagar los servicios de limpieza, seguridad o mantenimiento de los aeropuertos pero para la compañía irlandesa son demasiado altas. AENA se defiende asegurando que hay múltiples descuentos que dejan la operación en los aeropuertos regionales a un precio muy bajo. De momento, Competencia ha obligado a AENA a congelar las tasas.

800.000 asientos. Conscientes de su fuerza en algunos aeropuertos regionales, Ryanair ha abandonado operaciones en Valladolid y Jerez de la Frontera este verano. Y ha reducido su presencia en Vigo, Santiago, Zaragoza, Asturias y Santander. Esto ha llevado a que en Valladolid se haya perdido un 60% del tráfico aéreo.

En total, son 12 rutas las que se han cancelado o han reducido su actividad. Según Expansión, en el balance para este verano contando todas las aerolíneas se han perdido 92.000 plazas para volar desde España. De las plazas perdidas, el 75% son consecuencia de la marcha de Ryanair de dichos aeropuertos.

Más tensión. Ahora, Ryanair sigue estirando de la cuerda. Visto el impacto aseguran desde hace meses que los aeropuertos regionales viven "una decadencia terminal" desde hace tiempo. La falta de pasajeros es, aseguran, el motivo principal de su marcha. Que no hayan sido cubiertas por competidores “demuestra que no son rutas rentables”, en palabras de su Country Manager.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la compañía no ha estado operando por volumen en este tipo de rutas. Como está sucediendo con un vuelo de Canarias a Marruecos, ha sido la publicidad institucional la que ha mantenido vivas estas líneas. Hasta el punto de que en algunos casos se han roto contratos que todavía se mantenían activos.

