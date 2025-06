Ryanair y CCOO acordaron subir el sueldo al personal de cabina. El Supremo lo ha anulado: los sindicatos los eligen los empleados

Tras un periplo judicial por la Audiencia Nacional en el que se anulaba el convenio colectivo que Ryanair y CCOO habían firmado para aplicar una subida salarial a los tripulantes de cabina, la aerolínea enviaba a sus empleados un requerimiento inédito: dado que el convenio colectivo se había anulado, debían devolver a la compañía la subida salarial que se les había pagado. No obstante, la petición tenía una llamativa excepción. Los empleados afiliados a CCOO (o que se afiliaran), no tendrían que devolver nada.

Ahora, el Tribunal Supremo ha anulado la cláusula que discriminaba a los empleados de la aerolínea permitiendo que unos se beneficien de los incrementos salariales y otros no en función de su afiliación sindical.

El origen del problema. En 2022, Ryanair y CCOO firmaron el I Convenio Colectivo para tripulantes de cabina que incluía una subida salarial durante los próximos tres años (hasta abril de 2025). El sindicato USO, con una representación del 22,9% de la plantilla, llevó a la Audiencia Nacional ese convenio por considerar que su mesa de negociación había dejado fuera a una cuarta parte de la plantilla. La Audiencia Nacional dictó sentencia a su favor y el convenio quedó anulado.

Como consecuencia, Ryanair reclamó a sus empleados la devolución de los incrementos salariales recogidos en ese acuerdo que se había anulado, con importes que en algunos casos superaban los 4.000 euros, tal y como recogía El Confidencial. La aerolínea argumentaba que, en cumplimiento de una cláusula firmada con CCOO en ese convenio, si los empleados estaban afiliados o se afiliaban a CCOO, no tendrían que devolver el incremento salarial.

La nueva sentencia del Supremo. Los sindicatos UGT, ATR y Sitcpla, en representación de parte de la plantilla de Ryanair, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo que ahora corrige la decisión de la Audiencia Nacional . En su sentencia se anula la cláusula pactada entre la compañía aérea y CCOO en la que se especificaba: "[… ] será de aplicación a todos los tripulantes de cabina empleados por Ryanair y afiliados a CCOO (incluyendo afiliados de CCOO durante la duración del acuerdo), siendo el acuerdo aplicable desde el mes que se afilien al sindicato".

La sentencia del Supremo de la que se ha hecho eco el sindicato USO en un comunicado, reconoce que la cláusula introduce un agravio de discriminación sindical, indicando que Ryanair "no puede establecer como requisito obligatorio para beneficiarse del acuerdo una condición discriminatoria, como la afiliación a un sindicato determinado". Además, considera que "tal cláusula infringe la dimensión negativa de la libertad sindical al inducir o presionar a los trabajadores no afiliados a afiliarse para no quedar excluidos de ciertas ventajas laborales".

Ryanair no puede elegir sindicato. La sentencia dictada por el Tribunal Supremo viene a rectificar el primer pronunciamiento que hizo la Audiencia Nacional, que atribuía esta cláusula a "una decisión de política sindical, que podrá o no ser compartida, pero que entra dentro de las facultades del sindicato, de su manera de concebir la acción sindical".

Desde USO celebran la decisión del Supremo, asegurando que "ha triunfado la libertad sindical, al reconocerse, ya en sentencia firme y sin posibilidad de más recursos, el derecho de las personas trabajadoras a poder adherirse a un acuerdo extraestatutario firmado con un sindicato, sin tener que afiliarse a este. Esto evita la tentación de las empresas a ‘secuestrar’ a los trabajadores mediante la afiliación a un sindicato de elección patronal para reventar así la negociación colectiva y acallar a los sindicatos críticos", se lee en su comunicado.

Ryanair satisfecha, pero condenada. Asimismo, en la nueva sentencia, el Alto Tribunal condena a Ryanair al pago de 7.501 euros en concepto de daños y perjuicios a los sindicatos USO y UGT por los daños morales derivados de tal vulneración de la libertad sindical.

Por su parte, la aerolínea de Michael O’Leary asegura en un comunicado enviado a la prensa que "el Tribunal Supremo español ha fallado a favor de Ryanair en relación con los acuerdos de alcance limitado negociados con CCOO para el periodo 2022-2024. El Tribunal Supremo ha desestimado las alegaciones de USO de que el acuerdo debía ser anulado y confirma que las mejoras salariales y condiciones aplicadas a la tripulación de cabina con base en España para el periodo 2022-2024 son válidas. Este ha sido otro intento más de USO de anular los aumentos salariales de nuestra tripulación de cabina española, pero ha fracasado".

Además, la compañía añade que "nos complace que esta sentencia haya dado garantías a nuestra tripulación de cabina con base en España de que sus mejoras salariales y condiciones se mantendrán y no se verán reducidas por los continuos intentos de USO de anular los acuerdos que mejoran las condiciones laborales de la tripulación de cabina".

Respuesta ambigua. La respuesta oficial de Ryanair no deja clara la repercusión que tendrá la nueva sentencia sobre el incremento salarial de su personal de cabina.

En el momento de publicar este artículo, la aerolínea no ha respondido a nuestras preguntas sobre si la compañía dejará de reclamar a los empleados no afiliados a CCOO el incremento salarial ya abonado o, por el contrario, pasará a reclamárselo a todos sus empleados, independientemente del sindicato al que estén afiliados. Actualizaremos esa información si la compañía nos da una respuesta.

