Motorola Razr 60 Ultra, primeras impresiones: el plegable más ambicioso de Motorola lleva la IA por bandera

Motorola vuelve a la carga de los plegables. La compañía nos ha citado hoy en Nueva York para presentar su nueva hornada de dispositivos y entre ellos están, cómo no, el Motorola Razr 60 Ultra. Es, sin lugar a dudas, el dispositivo más ambicioso que la compañía he desarrollado hasta la fecha, al menos en términos de potencia y materiales.

Desde Xataka nos hemos desplazado hasta la casa de la Estatua de la Libertad para poder conocerlo y probarlo de primera mano. Todavía es pronto para hacer un análisis más exhaustivo, pero a expensas de que poder pasar más tiempo con él y exponerlo a nuestra mesa de análisis, he aquí nuestras primeras impresiones.

Ficha técnica del Motorola Razr 60 Ultra



MOTOROLA RAZR 60 ULTRA dimensiones y peso Plegado: 73,99 x 88,12 x 15,69 mm Desplegado: 73,99 x 171,48 x 7,19 mm Peso: 199 gramos pantalla interna AMOLED LTPO de 7 pulgadas Resolución Super HD (1.224p) 464 ppp Color 10-bit 120% DCI-P3 Tasa de refresco: hasta 165 Hz Muestreo táctil: 130/300 Hz Brillo pico: 4.500 nits Dolby Vision pantalla externa pOLED de 4 pulgadas 417 ppp Color 10-bit 100% DCI-P3 Tasa de refresco: hasta 165 Hz Muestreo táctil: 120/165 Hz Brillo pico: 3.000 nits procesador Snapdragon 8 Elite GPU Adreno memoria ram 16 GB LPDDR5x RAM virtual almacenamiento interno 512 GB UFS 4.0 cámara trasera Angular 50 MP f/1.8, PDAF, OIS, Pantone Validated Gran angular: 50 MP, f/2.0, FOV 122º, macro Vídeo: 8K@30 FPS cámara delantera 50 MP f/2.0 batería 4.700 mAh Carga rápida 68W Carga inalámbrica 30W Carga inalámbrica inversa: 5W sistema operativo Android 15 conectividad 5G NSA/SA WiFi GPS USB tipo C otros Lector de huellas lateral Moto Ai Altavoces estéreo Dolby Atmos 3x micrófonos Resistencia IP48 precio 1.299 euros

Un plegable bonito con aroma a premium

Pantalla externa del Motorola Razr 60 UItra | Imagen: Xataka

En primer lugar, el diseño es una de los aspectos que más me ha gustado del nuevo Razr 60 Ultra. Los materiales con los que se ha fabricado el nuevo plegable tipo concha de la compañía son realmente premium, destacando el acabado en Alcantara (el mismo material con el que se fabrican los coches de lujo, efectivamente) y también el de madera natural. Son materiales que no vemos a menudo y que suponen un pequeño soplo de aire fresco.

Pero si algo me ha cautivado ha sido la pantalla externa. Como todos los plegables tipo Flip, este Motorola tiene un panel externo que nos permite usar el dispositivo sin tener que abrirlo por completo. En este caso hablamos de un panel pOLED de cuatro pulgadas que se extiende por todo el frontal. Tiene una resolución realmente alta, superior a los 400 píxeles por pulgada, y un brillo pico de 3.000 nits que, aunque se activará en contadas ocasiones, promete buena visibilidad a plena luz del día.

Me parece una pantalla de lo más funcional. Permite acceder a un montón de apps y funciones sin tener que abrir el teléfono, pudiendo tomar fotos con el dispositivo plegado, consultar el tiempo, acceder a Moto AI, el calendario, las notificaciones, ver Youtube. Y sin que las cámaras entorpezcan el manejo de todas estas apps.

Sea como fuere, todo lo relacionado con el diseño va por gustos. A mí, personalmente, me parece un teléfono muy cómodo en la mano y también muy ligero. Motorola ha conseguido mantener el peso por debajo de los 200 gramos, aunque el grosor es sensiblemente superior a las propuestas más delgadas que ya están en el mercado, como los OPPO Find N5 o el HONOR Magic V3, por citar solo algunos.

Si miramos su interior y nos fijamos en las especificaciones más técnicas, cuenta con una panel AMOLED de 7 pulgadas, con resolución Super HD y validación Pantone, un detalle que nos da bastante garantía en lo que a reproducción del color se refiere. Y, además, el brillo y la nitidez no dejan nada que desear en el uso.

El pliegue, a simple vista, no se nota demasiado. No molesta al visualizar contenidos, ni en general al utilizar el teléfono. Aunque al tacto sí que se aprecia una pequeña hendidura, sin llegar a ser tan pronunciada como la que podemos notar en otros smartphones tipo Flip.

Todavía no he podido probar en profundidad este Motorola Razr 60 Ultra, pero las horas que he pasado con él en mis manos me han confirmado que esta pantalla y sus 165 Hz van a estar a la altura aquellos usuarios que disfrutan de los videojuegos. Sobre todo, teniendo en cuenta los 4.500 nits de brillo y el Dolby Vision que le acompaña.

El Razr más potente hasta la fecha

Todavía es pronto para hablar de rendimiento, pero lo que parece claro es que la potencia bruta no va a ser un problema, al menos si nos ceñimos a los componentes. Motorola ha implementado el chipset Snapdragon 8 Elite, lo más potente que hay en Android hasta el momento. Le acompañan 16 GB de memoria RAM LPDDR5x 512 GB de almacenamiento interno UFS 4.0, por lo que por velocidad no va a ser.

El rendimiento del teléfono es bastante bueno, en principio: la experiencia es fluida y ágil, no se atasca al desplazarse por los menús o al abrir y cambiar entre aplicaciones.

La cámara no se queda atrás en este dispositivo, además está potenciada por la IA para ofrecer unos resultados bastante decentes. Tenemos un cuadro de tres lentes de 50 megapíxeles tanto en el sensor principal como en el ultra gran angular, que hace también de macro. Y otros 50 megapíxeles en la cámara selfie.

Foto realizada con el Razr 60 Ultra con la lente gran angular | Imagen: Xataka

Todavía es pronto para dar una valoración profunda de la cámara porque no hemos podido probarla a fondo, como solemos hacer en los análisis. Pero sí que es importante señalar que no tiene sensor de zoom óptico, algo que sí podríamos esperar en un dispositivo como este, de gama alta y con un precio considerablemente elevado.

La batería cuenta con una capacidad de 4.700 mAh y con carga rápida de 68W, prometiendo más de un día de uso. Aunque esto, como en todos los smartphones, depende del uso que se le de al teléfono. Para los que gusten de carga inalámbrica, sabed que también hay opciones: carga inalámbrica de 30W y carga inalámbrica de 5W. Eso sí, no esperéis el cargador en la caja, incluye únicamente el cable USB-C.

La IA se abre camino en Motorola

Otra de las grandes novedades no solo del Razr 60 Ultra, sino de su hermano pequeño y la familia Edge 60 es que llegan con Moto AI operativo por defecto. Esta suite de herramientas de inteligencia artificial promete una de las experiencias más completas del sector. No hemos tenido ocasión de probarla muy a fondo, pero sí le hemos podido echar el guante durante un ratito.

Las distintas funciones que ofrece Moto AI tienen todas una razón de ser: que no se te pase nada por alto. Llamadas "Herramientas de productividad", esta suite de IA nos pone en la mano cuatro funciones distintas para transcribir audios, buscar todo tipo de información, crear recordatorios y hacernos un resumen de cualquier charla o conversación.

Sin dejar de lado el lado más creativo también podemos crear listas de reproducción temáticas y personalizadas y todo tipo de imágenes y stickers desarrollados con IA generativa.

En resumen

Teniendo en cuenta que este Razr 60 Ultra lleva tan sólo unas horas en mis manos he de confesar que es uno de los plegables del momento que más atractivos me parecen. Sobre todo porque reúne todos los componentes para, en efecto, ser un smartphone de gama premium. Aunque personalmente no sé si me gastaría los 1.299 euros que vale en un teléfono plegable.

Cuando analicemos el dispositivo en profundidad, comprobaremos si realmente merece la pena o no. Y si está a la altura de la categoría en la que ha entrado. Por ahora, tenemos pendiente probar a fondo qué tal funciona la nueva suite de inteligencia artificial que Motorola ha presentado con esta nueva línea de smartphones. Y qué tal responde la batería, teniendo en cuenta que la pantalla externa puede suponer un mayor desgaste.

Imágenes | Ana Suárez para xataka

