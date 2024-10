Xiaomi 14T Pro, análisis: un compañero de viaje superdotado que ya no puedes abandonar una vez lo pruebas

Tras las semanas que he pasado con el Xiaomi 14T Pro tuve claro que llevaba en el bolsillo uno de los mejores móviles que salieron este 2024. Quizá la «T» desluzca el aura del teléfono, pero nada más lejos de la realidad: podría venir perfectamente de «Tiene todo lo que necesitas». Cumple con creces, vaya si cumple.

Tras haber probado los Xiaomi 14 a secas, y juguetear con el espectacular Xiaomi 14 Ultra, enfrentarse a la familia T augura un descenso de categoría. En el precio queda evidente, también el hardware se ve ligeramente recortado. Aun así, el Xiaomi 14T Pro planta cara a cualquiera que se le ponga por delante. Y no sólo queda patente en la hoja de características.

Ficha técnica del Xiaomi 14T Pro



XIAOMI 14T PRO DIMENSIONES Y PESO 160,4 x 75,1 x 8,39 mm 209 gramos PANTALLA AMOLED de 6,67 pulgadas Resolución 1,5K de 2.712 x 1.220 píxeles Tasa de refresco de hasta 144 Hz HDR10+ Hasta 4.000 nits de brillo máximo Dolby Vision PROCESADOR MediaTek Dimensity 9300+ RAM 12 GB ALMACENAMIENTO 256 GB / 512 GB / 1 TB CÁMARA DELANTERA 32 MP, f/2.0 CÁMARAS TRASERAS Principal: 50 MP, f/1.6, OIS Gran angular: 12 MP, f/2.2, amplitud de visión de 120º Telefoto: 50 MP, f/2.0, zoom óptico 2,6x BATERÍA 5.000 mAh Carga rápida por cable de hasta 120 W Carga rápida inalámbrica de hasta 50 W Sin cargador en la caja SOFTWARE Android 14 Xiaomi HyperOS CONECTIVIDAD Wi-Fi 7 5G Bluetooth 5.4 Dual SIM USB-C Emisor de infrarrojos OTROS Certificación IP68 Hi-Res audio Doble altavoz estéreo con Dolby Atmos PRECIO Desde 799 euros

Precioso en mano, convincente a los sentidos

La construcción del Xiaomi 14 T Pro es soberbia, se aprecia el mimo y la calidad en cada milímetro. Cuerpo en sólido metal, tamaño algo grande que puede llegar hacerse incómodo debido a los cantos rectos, los botones quedan en el costado derecho y a la altura de los dedos y en el borde inferior Xiaomi coloca el altavoz secundario y la bandeja de doble nano SIM, a ambos lados del puerto USB C. El tacto premium queda rematado por la certificación IP68.

Resulta imposible dudar que el Xiaomi 14T pertenezca a la gama alta, es algo que se aprecia nada más verlo. El diseño se mantiene en línea con lo ya visto en Xiaomi, ofrece un módulo trasero en el que cada cámara sobresale unos cuatro milímetros del cuerpo (contando el grosor de todo el módulo) y la cara trasera es de cristal ligeramente cepillado. No se retienen las huellas, al menos en el gris metálico de mi unidad, tampoco tiene acabado espejo. Para mi gusto mejor, sobre todo para las fotos.

Por delante luce una pantalla de AMOLED de 6,67 pulgadas, tamaño habitual en Xiaomi. Ésta luce a las mil maravillas: el brillo no entraña problema ni bajo el sol directo. La calibración de color me parece perfecta (me decanto por el modo Pro original), el brillo automático es preciso y no me encontré con problemas utilizando el sensor de proximidad: la pantalla apagada durante las llamadas. El panel responde perfectamente al tacto y es súper fluido: alcanza los 144 Hz en aquellas apps adaptadas, como ciertos juegos. Eso sí, el panel no es LTPO: fluye entre los 60, 90, 120 y 144 Hz.

Si la pantalla arroja una experiencia visual excelente, en el apartado auditivo esto se mantiene: el Xiaomi 14T es perfecto para disfrutar de la música y de los vídeos. Su doble altavoz externo arroja potencia y suficiente calidad, aunque a máximo volumen los agudos son estridentes (medí una presión sonora máxima de 90 dB); con auriculares Bluetooth aprecié una reproducción fiel y personalizable con ajustes en la propia capa (incluido el Dolby Atmos con sonido envolvente), y con cable ve reforzada la escucha con una ventaja extra: el Xiaomi 14T ofrece salida de audio analógica, no requiere DAC externo. Sí que no ofrece salida de vídeo.

Experiencia envidiable a la que no le falta potencia

El Xiaomi 14T no monta el Snapdragon 8 Gen 3 de sus hermanos mayores, pero tampoco creo que le haga falta: con el Dimensity 9300+ va sobrado. Obtuve una fluidez constante, los juegos cargan a la máxima resolución, el conjunto de hardware está al máximo nivel y no se calienta en exceso tras apretarle las tuercas.

HyperOS pesa en el funcionamiento del dispositivo sin que haya apreciado ni ralentizaciones ni cierres forzosos. Buena multitarea, la biometría respondió rápida y eficazmente (aparte del lector de huellas óptico también admite el desbloqueo facial), la conectividad obtiene buena nota en todos los aspectos (bajo entornos saturados aprecié cierta inestabilidad en las conexiones 5G) y cero pegas con el posicionamiento: éste es rápido y con margen de error de un metro. De los más precisos que he probado.

A continuación dejo las pruebas de rendimiento comparando al Xiaomi 14T con su competencia directa.



xiaomi 14t pro XIAOMI 14 google pixel 9 pro iPhone 16 pro SamsunG Galaxy S24 PROCESADOR Mediatek Dimensity 9300+ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Tensor G4 A18 Pro Exynos 2400 RAM 12 GB 12 GB 16 GB 8 GB 8 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 2.145 / 7.030 2.183 / 6.777 1.833 / 3.521 3.106 / 7.799 2.140 / 6.650 3D MARK Wild Life Unlimited 17.933 19.349 9.263 16.809 14.520 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 11.799 / 9.408 19.310 / 16.188 9.220 / 5.505 16.906 / 8.538 11.692 / 9.055 PCMARK WORK 15.944 16.688 12.397 - 17.348

Xiaomi es sinónimo de software pesado, por más que no sea algo estrictamente negativo: HyperOS ofrece una variedad de opciones inabarcable. De partida no tiene exagerado bloatware más allá de alguna app ajena a Xiaomi, ofrece altísimos niveles de personalización y una buena cantidad de herramientas de IA. El Xiaomi 14T ofrece Rodea para buscar, incluye un modo intérprete para las llamadas de teléfono (bastante acertado), permite resumir las grabaciones de voz (y transcribirlas por completo) y hasta dispone de herramientas de edición generativa para las fotos (AI Erase 2.0). La IA no es el principal argumento de venta, sí un buen complemento.

En cuestión de batería el Xiaomi 14T no me decepcionó, incluso durante los viajes pude despreocuparme. La jornada y media con un uso habitual, y predominando el WiFi, es posible; con un día más raspado si se abusa de la navegación, juegos y streaming bajo 5G. En reposo encontré un uso comedido para ser HyperOS; con las 7-8 horas de pantalla sin problemas. Y en cuanto a carga, Xiaomi asegura que el 14T soporta 120 W, pero a tanto no llegué sin usar su cargador. Sí medí un máximo de 95 W con mi batería externa, siempre quitando las protecciones de carga máxima (solo con la pantalla apagada) y límite del 80 % .

La carga superrápida no funciona con la pantalla encendida

Los tiempos que saqué fueron:

5 minutos de carga : 24 % de batería con picos de 95 w.

: 24 % de batería con picos de 95 w. 10 minutos de carga : 52 % de batería con picos de 94 W.

: 52 % de batería con picos de 94 W. 15 minutos de carga : 70 % de batería con picos de 55 W.

: 70 % de batería con picos de 55 W. 20 minutos de carga : 88 % de batería con picos de 55 W.

: 88 % de batería con picos de 55 W. 25 minutos de carga : 99 % de batería con picos de 25 W.

: 99 % de batería con picos de 25 W. Total : 29 minutos.

: 29 minutos. Temperatura al final de la carga: 36ºC.

Cámaras firmadas por Leica que subraya una gran experiencia fotográfica

La triple cámara trasera del Xiaomi 14T Pro subraya el cuerpo del teléfono sobresaliendo unos cuatro milímetros. El conjunto está compuesto por lentes Summilux de Leica, el procesado funciona en consonancia con la aplicación de captura de Xiaomi y Leica también incluye dos modos generales que el móvil aplica a la estética de las tomas: Leica Vibrant y Leica Authentic. El tono de las imágenes quedará marcado por el modo elegido y no puede quitarse en el disparo automático. Sí hay opción de disparar sin el tratamiento de Leica en el disparo automático a 50 megapíxeles (sólo cámara principal).

Personalmente, y tras haber probado los ajustes que una parte de los fabricantes chinos introdujo en sus móviles apoyándose en fabricantes de cámaras y de lentes, creo que el tándem que forman Xiaomi y Leica es el más sólido del mercado. Esto se traduce en la experiencia de fotografía, con un Xiaomi 14T que se comporta como una cámara todoterreno y que se deja manipular hasta el detalle. Precisamente, suele sobresalir en dicho detalle.

Las tomas diurnas son muy buenas a nivel general, con un rango dinámico ajustado y una estética Leica que otorga un gran carácter a las fotos. He apreciado cierta subexposición por defecto, especialmente en exteriores y sin sol: el Xiaomi 14T tiende a ser muy conservador con los valores de ISO y la velocidad de exposición. Eso sí, con una calidad en detalle, nitidez y colores más que notable.

El modo retrato es muy consistente, respeta la naturalidad de los rostros y aplica un desenfoque natural con un recorte del contorno muy bueno. El Xiaomi 14T admite retratos con distancias focales equivalentes de 23, 35, 60 y 75 mm: la toma superior está tomada con el de 23 mm.

La cámara frontal hace unos autorretratos de muy buena calidad. El Xiaomi 14T no aplica los modos de disparo de Leica con el sensor delantero, sí que ofrece un desenfoque personalizable en bokeh. Las tomas son luminosas incluso en interiores, con colores naturales y tonos algo cálidos. El detalle tiende a ser muy bueno.

Para ver todas una muestra de fotos tomadas con el Xiaomi 14T Pro basta con acudir a este álbum de Google Fotos. He subido varias imágenes en distintas situaciones y sin retocar.

Xiaomi 14T, opinión y nota de Xataka

Durante todo el tiempo que tuve el móvil no eché de menos nada más, es un teléfono que está a la altura de lo mejor que Xiaomi puede ofrecer en Android. Porque la «T» del nombre no debe llevar a engaño: el Xiaomi 14T es un teléfono de la más alta categoría. Y eso se aprecia por fuera, con un diseño y construcción exquisitos, como por dentro. Ahí late un potentísimo Mediatek Dimensity 9300+ que nada tiene que envidiarle a su competencia de Qualcomm.

Llevar la experiencia de Leica más allá de la familia clave, con el conjunto de lentes fabricado por la empresa referente en fotografía, garantiza que Xiaomi considera que su 14T es digno de tener un hueco entre lo mejor de 2024. Así lo creo: bajo mi experiencia, no vale la pena gastarse mucho más en un Xiaomi 14, 14 Pro o, incluso, en un Xiaomi 14 Ultra.

Obviamente, el salto a mayores implica un mejor hardware, pero el Xiaomi 14T consigue equilibrar el conjunto al completo para que los 799 euros que cuesta, los valga. Me parece una de las mejores recomendaciones de este año.

8,8 Diseño 9 Pantalla 9 Rendimiento 8,75 Cámara 8,75 Software 8,5 Autonomía 8,75 A favor Todo un gama premium a un precio mucho más contenido.

La experiencia fotográfica está a muy buen nivel.

El rendimiento es excelente. En contra Los altavoces externos son algo estridentes a gran volumen.

No se pueden desactivar los modos de Leica en la cámara automática.

Leica Authentic deja algo subexpuestas las tomas en exteriores.



