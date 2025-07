Samsung Galaxy Z Flip7: la gran protagonista del nuevo plegable de Samsung es, precisamente, la pantalla que no se pliega

Samsung vuelve a la carga de los plegables. La compañía coreana acaba de presentar en Nueva York su nueva hornada de dispositivos Galaxy Z que, en esta ocasión, está compuesta no por uno, no por dos, sino por tres dispositivos: el Galaxy Z Fold7, el Galaxy Z Flip7 que nos ocupa en este texto y su hermanito Fan Edition, el Galaxy Z Flip7 FE.

El nuevo Samsung Galaxy Z Flip7 es una mejora interesante con respecto al modelo anterior: no solo gana en potencia, sino que pierde varios milímetros de grosor y suma una pantalla externa FlexWindow que, ahora sí, ocupa todo el frontal de la parte superior como hemos visto en los terminales más recientes de Motorola y Xiaomi, por ejemplo. Hechas las presentaciones, vamos a conocerlo mejor.

Un vistazo a… Así gana dinero Samsung: el secreto está en el IPHONE

Ficha técnica del Samsung Galaxy Z Flip 7



Samsung Galaxy Z Flip 7 dimensiones y peso Plegado: 75,2 x 85,5 x 13,7 mm Desplegado: 75,2 x 166,7 x 6,5 mm Peso: 188 gramos pantalla INTERNA Dynamic AMOLED 2X Resolución FullHD+ (2.520 x 1.080 píxeles) Formato 21:9 Tasa de refresco: 1-120 Hz Brillo máximo: 2.600 nits PANTALLA EXTERNA Super AMOLED de 4,1 pulgadas Resolución 1.048 x 948 píxeles Tasa de refresco 60-120 Hz Brillo máximo: 2.600 nits PROCESADOR Samsung Exynos 2500 MEMORIA RAM 12 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 256/512 GB CÁMARA TRASERA Angular de 50 MP, f/1.8. OIS Gran angular de 12 MP, f/2.2, FOV 123º CÁMARA DELANTERA 10 MP f/2.2, FOV 85º BATERÍA 4.300 mAh Carga rápida de 25W Carga inalámbrica rápida 2.0 Carga inalámbrica inversa SISTEMA OPERATIVO Android 16 con One UI 8 CONECTIVIDAD 5G NSA/SA nanoSIM+eSIM WiFi 7 GPS Bluetooth 5.4 NFC OTROS Gorilla Glass Victus 2 Resistencia IP48 Samsung Knox Sensor de huellas lateral Samsung DeX Galaxy AI PRECIO Desde 1.209 euros

Samsung Galaxy Z Flip7 256GB - Móvil con IA, Diseño Plegable, Pantalla Amplia, Cámara Selfie 50MP, Procesador 3nm, Memoria 12GB, Negro Oscuro, Garantía 3 Años + 1 año Extra (Versión Española) Hoy en Amazon — 1.209,00 € Samsung — 1.209,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

La pantalla externa gana protagonismo

Samsung Galaxy Z Flip7 | Imagen: Xataka

Una de las tareas que Samsung tenía pendiente era ampliar el tamaño de la pantalla externa, la que usaremos cuando el teléfono esté plegado. Con el Galaxy Z Flip7 al fin se ha puesto al día. Esta pantalla, cuyo nombre es FlexWindow, crece hasta las 4,1 pulgadas para ocupar todo el frontal. A través de esa pantalla podremos acceder a las funciones básicas o hacernos un selfie, aunque Samsung no ha confirmado si podremos usar cualquier app o si, por el contrario, seguiremos dependiendo de Good Lock y sus módulos.

Tanto esta pantalla como la interna, la plegable, tienen un brillo máximo de 2.600 nits. Hablando de la pantalla interna, estamos ante un panel AMOLED de 6,9 pulgadas que conserva el alargado formato 21:9 y la resolución FullHD+. Samsung ha actualizado la bisagra, nombre en clave Armor FlexHinge, para que sea más fina y ofrezca un plegado más suave. La idea es que el pliegue se note menos, pero solo saldremos de dudas cuando le podamos echar el guante y probarlo por nosotros mismos.

Grosor del Samsung Galaxy Z Flip7 | Imagen: Samsung

En cuanto al diseño, Samsung sigue recortando milímetros de grosor y pasa de los 14,9 y 6,9 mm (plegado y desplegado) del Z Flip6 a 13,7 y 6,5 mm en su nuevo modelo. El peso es prácticamente idéntico: 188 gramos (antes 187 gramos). Es decir: pierde grosor, gana pulgadas de pantalla y, como veremos más adelante, también hemos ganado en autonomía. Los marcos están hechos de aluminio y las partes traseras (no la pantalla, ojo) están protegidas por Gorilla Glass Victus 2.

Un motor hecho en casa actualizado a la última

Samsung Galaxy Z Flip7 | Imagen: Samsung

Si en el Galaxy Z Fold7 Samsung ha montado un Snapdragon 8 Elite for Galaxy, para el Z Flip7 ha optado por un desarrollo hecho en casa. Samsung es la segunda fundición de chips más importante del mundo, solo por detrás de TSMC, y el Exynos 2500 ha salido de sus hornos.

Este procesador se ha fabricado en un proceso GAA de tres nanómetros de Samsung Foundry y tiene diez núcleos: un Cortex-X5 a 3,3 GHz, dos Cortex-A725 a 2,74 GHz, cinco Cortex-A725 a 2.36 GHz y dos Cortex-A520 a 1,8 GHz. Sobre el papel, no pinta mal. Le acompañan 12 gigas de memoria RAM y hasta 512 gigas de almacenamiento interno.

Samsung Galaxy Z Flip7 | Imagen: Samsung

Para darle vida a este motor, el terminal cuenta con una batería de 4.300 mAh (300 mAh más que la generación anterior) que alimenta Android 16 con One UI 8 de serie. Sí, la versión estable de Android 16 salió el mes pasado para los Google Pixel y Samsung no ha tardado ni un mes en adaptarla para que sus nuevos plegables salgan al mercado con lo último de lo último.

Este sistema operativo no solo está cargado de IA, sino que suma una novedad muy esperada: Samsung DeX. Al fin es posible convertir un Flip en una suerte de estación de trabajo con una interfaz similar a la de un ordenador. También encontramos Now Bar, Now Brief y Gemini Live que, como novedad, ahora funciona directamente en la pantalla FlexWindow.

Una cámara modesta

Samsung Galaxy Z Flip7 | Imagen: Samsung

Nos acercamos al final, no sin antes hablar de fotografía. El Samsung Galaxy Z Flip7 nos aspira a ser el móvil fotográfico del año, sino que su cámara apunta a un uso más casual y, sobre todo, al selfie. En la parte trasera encontramos un angular de 50 megapíxeles con OIS y un gran angular de 12 megapíxeles, mientras que en la parte delantera nos quedamos con diez megapíxeles de resolución.

La clave de la cámara del Flip7 es la versatilidad que ofrece el formato plegable

¿Cuál es la clave del Flip? Que gracias a la pantalla FlexWindow podemos usar la cámara principal, la de 50 megapíxeles y hasta el gran angular, para sacarnos un selfie. Eso nos dará un extra de nitidez y versatilidad bastante importante. También para sacar retratos es interesante la vista previa dual, que permite al usuario sacar una foto y que el sujeto se vea en tiempo real en la pantalla trasera.

Como siempre, la bisagra nos permite colocar el plegable en cualquier posición, de manera que podemos grabar vídeo como si de una cámara de mano se tratase o convertir el móvil en un trípode improvisado. Ahora bien, queda claro que los telefotos todavía han de abrirse camino en esta categoría de dispositivos.

Versiones y precio del Samsung Galaxy Z Flip 7

Colores del Samsung Galaxy Z Flip7 | Imagen: Xataka

El Samsung Galaxy Z Flip7 se pondrá reservar a partir del 9 de julio y saldrá a la venta el 25 de julio. Estará disponible en dos versiones de memoria RAM y almacenamiento interno y en color negro oscuro, azul intenso, rojo coral y verde menta. Los precios son los que siguen:

Samsung Galaxy Z Flip7 12/256 GB : 1.209 euros.

: 1.209 euros. Samsung Galaxy Z Flip7 12/512 GB: 1.329 euros.

Samsung Galaxy Z Flip7 256GB - Móvil con IA, Diseño Plegable, Pantalla Amplia, Cámara Selfie 50MP, Procesador 3nm, Memoria 12GB, Negro Oscuro, Garantía 3 Años + 1 año Extra (Versión Española) Hoy en Amazon — 1.209,00 € Samsung — 1.209,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Imagen de portada | Xataka

En Xataka | Mejores móviles plegables en 2025. Cuál comprar en España y modelos recomendados