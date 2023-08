La función más infravalorada de Android es también una de las más productivas: convertir el móvil en un PC

Llevo un mes algo obsesionado con las bondades de Samsung Dex. Probé el servicio en sus inicios, cuando aún era necesario conectarse a un doc físico para ejecutarlo. A día de hoy, con tan solo dos pulsaciones soy capaz de convertir mi ordenador portátil (conectado a un monitor 4K) en un Samsung Galaxy S23 Ultra con interfaz de PC.

Lo he usado para trabajar, aunque sobre todo lo he usado conectado a un mando de Xbox y ejecutando algunos de mis emuladores y juegos favoritos. ¿Lo mejor de todo? Dex no está solo, y no termino de comprender cómo el resto de los fabricantes no apuestan aún más por mejorar estas funciones.

Samsung Dex y Ready For, la alternativa de Motorola, logran ejecutar una interfaz de PC tanto en monitores como en televisiones. Lo mejor es que este proceso, desde hace unos años, se logra de forma completamente inalámbrica. El cable siempre será la mejor opción si no queremos nada de latencia, pero he de comentar que si la conexión es estable, este pequeño retardo no supone menor problema.

La adaptación de la interfaz de Android en Dex (aunque Ready For no se queda corto) es sencillamente impecable. Tenemos, literalmente, acceso a un ordenador (en este caso un PC con un Snapdragon 8 Gen 2 y 12 GB de RAM). Las limitaciones tan solo nos las ponen las propias aplicaciones: no obtenemos la misma experiencia con el Photoshop, Excel o Chrome de Android que con las apps de Windows, pero para el día a día las exigencias no son muy altas.

Hay ciertas limitaciones, como la de no poder reproducir contenidos de Netflix (por alguna razón no podemos ejecutar contenido protegido fuera del propio teléfono) pero, por lo demás, estamos ante un sistema completo.

Desde el lanzamiento de DeX, pocos han sido los que se han atrevido a hacerle frente. Motorola lleva tiempo apostando por Ready For, y desde hace unos meses se rumorea que el propio Google Pixel 8 tendrá un modo de escritorio similar al de estas dos alternativas.

¿La opinión de servidor? Cuando compras un Samsung o un Motorola, salvo que rebusques por los ajustes, ni siquiera es fácil darse cuenta de que tenemos una herramienta tan poderosa escondida en los ajustes del teléfono.

S23U+ Samsung Dex + TV Samsung + emu PS2 + Mando Xbox



Brutal PS2 para jugar Tenkaichi 3 me he montado en 5 minutos pic.twitter.com/eyZshanGQf — MrBricker (@MrBrickerr) August 8, 2023

Este artículo está escrito en DeX, a través de Google Chrome, mientras chateo con mis compañeros por Slack, respondo a mi pareja por Telegram y con Photoshop abierto para algunos montajes. Es una herramienta capaz de sustituir al PC para uso ofimático.

Quién sabe si en los próximos años se redoblarán las apuestas por este tipo de tecnologías o si acabarán en el olvido y el actual uso marginal. Por el momento, es un caramelo escondido al que se le puede sacar mucho, mucho provecho.

Imagen | Xataka

En Xataka | Ocho escenarios que muestran por qué es una buena idea conectar el móvil con Samsung DeX a un monitor o televisor