Nubia Z60 Ultra, análisis: la prueba más clara de que no todos los gama alta tienen el precio inflado

La gama alta ya no está reservada para dispositivos de más de 1.000 euros. El mercado ofrece alternativas con muchos quilates en su interior por bastante menos, y ahí encaja a las mil maravillas el Z60 Ultra de Nubia, un dispositivo todoterreno que he podido probar durante unas semanas.

No quiero entrar en spoilers, pero la mejor palabra que define a este smartphone es, sin duda, sorpresa. Hay mucho que analizar de este nuevo dispositivo de Nubia, así que vamos a ver punto por punto qué es lo que ofrece.

Ficha técnica del Nubia Z60 Ultra



Nubia Z60 Ultra DImensiones y peso 163,98 x 76,35 x 8,78 mm 246 g pantalla 6.8" AMOLED 2.480 x 1.116 px Tasa de refresco 120 Hz 400 PPI 1.500 nits Gorilla Glass 5 procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 GPU Adreno 740 memoria 8GB/12GB/16GB (LPDDR5X) almacenamiento 256GB/512GB (UFS 4.0) cámaras traseras Principal: 50MP, IMX800, f/1.59, OIS, 35 mm Gran angular: 50MP, f/1.8, OIS, 18 mm Telefoto: 64MP, OIS, 85 mm cámara frontal 16 MP, f/2.0 Bajo pantalla batería 6.000 mAh Carga de 80W conectividad 5G LTE Bluetooth 5.3 WiFi 6e NFC GPS USB-C Sistema operativo Android 14 Nubia MyOS 14 otros Resistencia IP68 Sensor de huella bajo pantalla Emisor de infrarorrojos precio Desde 629 euros

Diseño: amor a primera vista

La primera toma de contacto con el Nubia Z60 Ultra no puede ser mejor. Al sacarlo de la caja, nos vamos a encontrar un teléfono con un acabado prémium tanto en lo que respecta a los materiales que utiliza como en su diseño. Este último ofrece una estructura con bordes rectos y esquinas muy marcadas. En lo personal, prefiero cierta curvatura en los laterales. Pese a ello, en mano, es un teléfono cómodo. Eso sí: pesa (y bastante).

Este Nubia tiene un peso de 246 gramos, una cifra considerable. Poniéndola en contexto, el S24 Ultra pesa 233 gramos, el iPhone 16 Pro 199 gramos y el Xiaomi 14 Ultra 224,4 gramos. Esto, sumado a que es un smartphone que mide 16 centímetros de largo, puede hacer que sea difícil manejarlo con una sola mano. Sin embargo, he de decir que elementos como los botones (presentes todos en el lado derecho) o el sensor de huella dactilar están colocados de una forma muy orgánica y de fácil acceso.

Si dejamos a un lado que es grande y un poco pesado, el diseño del Z60 Ultra de Nubia rompe los moldes más tradicionales para ofrecer un diseño prémium y unos acabados de auténtica gama alta.

Volviendo a los botones, nos vamos a encontrar una tecla para subir y bajar el volumen con una pulsación muy satisfactoria. Bajo esta, nos encontraremos un botón de encendido con textura rugosa, una que agradeceremos para no confundirnos con otro botón extra que incluye el Nubia Z60 Ultra. Este, que se puede deslizar, es completamente configurable. Nos puede servir, por ejemplo, para acceder a la cámara o para encender/apagar la linterna. Muy útil.

Turno de la parte trasera, que se encuentra lo que más destaca del Z60 Ultra: sus cámaras. Al contrario de la tendencia actual (que apuesta por agrupar las lentes), el dispositivo de Nubia las tiene bastante separadas entre sí. Dos de ellas están colocadas en una especie de isla con acabado de cristal, uno que se ensucia casi con mirarlo. De hecho, al estar las dos lentes separadas, existe un pequeño hueco que tiende a acumular suciedad por llevar el teléfono en el bolsillo. Puede ser una pesadilla para los maniáticos de la limpieza.

El resto de la parte trasera apuesta por un acabado mate que le sienta de diez, especialmente cuando le da la luz del sol. Como pequeña pega, la distribución de la parte trasera hace que el teléfono se quede en una posición un tanto extraña si lo colocamos sobre una mesa. Eso sí, la funda que incluye el teléfono acaba con este problema. Es de agradecer que el Z60 Ultra incluya funda, protector y cargador en la caja, cosa que no solemos ver en otros fabricantes.

Para acabar, tres detalles más. El dispositivo cuenta con certificación IP68, una que suele estar reservada para los teléfonos de la gama más alta. Además, viene protegido por Gorilla Glass 5, que si bien no es la tecnología más reciente de Corning, ofrece un nivel de protección bastante alto frente a golpes o arañazos. Esto, sumado a como se siente el dispositivo cuando lo tenemos en mano, ofrece una seguridad que quizás no encontramos en dispositivos de gama media o de entrada.

Como uno de esos añadidos que puede pasar desapercibido, el dispositivo cuenta con un sensor de infrarrojos en la parte superior. Este elemento es uno de esos que ha quedado casi en el olvido para los fabricantes, y que no deja de ser una utilidad más que está ahí y que nos puede venir genial para controlar, por ejemplo, un aire acondicionado.

Pantalla: difícil pedirle más

El Z60 Ultra lo hace muy bien al ofrecer una experiencia de todo-pantalla. Ahí tienen mucho que ver los bordes planos y la ausencia de notch, que hace que ver contenido en el móvil sea una experiencia mucho más inmersiva. Esto también es gracias a la gran diagonal de 6,8 pulgadas que ofrece el panel AMOLED, uno que además cuenta con resolución Full HD+ y una buena densidad de píxeles de 400.

Aquí no hay ni 'notch' ni Isla Dinámica que valga: la experiencia todo-pantalla es de lo mejor del teléfono

Se agradece también mucho que Nubia haya trabajado la pantalla para ofrecer unos biseles casi imperceptibles, muy similares a lo que nos podemos encontrar en un Galaxy S24 Ultra. Es compatible con HDR10 aunque, por contra, no lo es con HDR10+ ni Dolby Vision. Son dos pequeños puntos negros que, sin duda, no empañan la gran pantalla del Z60 Ultra.

Utilizando el móvil en exteriores me he llevado una sorpresa (y de las buenas). La pantalla ofrece un brillo máximo de 1.500 nits, una cifra que es más que suficiente para que no suframos ni con el sol más brillante. Además, el brillo automático ajusta muy bien la pantalla en este tipo de situaciones, ofreciendo también un 'Modo de luz solar' que merece la pena activar para lograr la mejor experiencia.

La tasa de refresco llega hasta los 120 Hz, aunque también la podemos configurar a 60 Hz. Esto, sumado a los colores vivos que trae de serie, hacen que la experiencia navegando por su interfaz o con aplicaciones como Chrome sea una delicia. No he visto necesaria ni una pequeña calibración en ese aspecto, aunque el teléfono lo ofrece para los que lo prefieran. Por lo que cuesta este Z60 Ultra, difícil encontrar una pantalla mejor.

Sonido: bueno, aunque lejos de los mejores

El apartado sonoro del Z60 Ultra no es su punto fuerte. El dispositivo cuenta con la típica configuración de dos altavoces: uno pequeño en la parte superior y uno de mayor tamaño justo al lado de su conector USB-C. El sonido que ofrece este tándem rinde a un nivel bueno, especialmente si le colocamos un volumen medio a lo que estemos escuchando.

Ahora bien, si subimos a los niveles más altos es cuando le empezamos a ver los tres pies al gato. El sonido se siente poco natural y, aunque los graves son buenos, están lejos de lo que ofrecen dispositivos de gama alta. Para jugar, por ejemplo, la calidad es más que suficiente.

Rendimiento: una bestia con nada que se le resista

Llegamos al rendimiento, el apartado en el que este Z60 Ultra tiene motivos de sobra para sacar pecho. Lógico: monta el Snapdragon 8 Gen 3, el procesador para móviles más potente que hay disponible ahora mismo. Estamos hablando de un monstruo que mueve dispositivos como el S24 Ultra o el Xiaomi 14 Pro, dos teléfonos que tienen un precio muy superior a este Nubia. Y, ojo, lo hace rindiendo a la par.



nubia z60 ultra SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA google pixel 9 pro xl iphone 16 pro XIAOMI 14 ULTRA procesador Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Tensor G4 A18 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 16 GB 12 GB 16 GB 8 GB 16 GB geekbench 6 (single/multi) 2222/6939 2.248/6.987 (6) 1.833/3.521 3.106/7.799 2.210/6.650 (6) 3d mark wild life unlimited 19.584 20.281 9.263 16.809 19.684 3d mark wild life stress unlimited 19.563/15.041 20.321/13.754 9.220/5.505 16.906/8.538 18.905 /15.235 pcmark work 19.636 20.467 12.397 - 17.124

El teléfono llega al mercado con la posibilidad de elegir entre tres configuraciones de memoria RAM (8, 12 y 16 GB) y dos de almacenamiento (256 y 512 GB). La versión utilizada en este análisis ha sido la que utiliza 16 GB de RAM, que además es de tipo LPDDR5X, la más rápida que hay. Por si esto fuera poco, el Z60 Ultra dispone de una opción para aumentar hasta 12 GB la RAM de forma virtual. Tener decenas de aplicaciones abiertas a la vez no será un problema.

Otro punto donde me ha sorprendido ha sido en la temperatura. Incluso después de una sesión de más de una hora de juego, el Z60 Ultra apenas se ha calentado nada. Se nota que Nubia ha hecho un gran trabajo en ese sentido, y tal y como veremos un poco más adelante, es ideal si buscamos un teléfono para jugar.

Biometría

En cuanto al apartado biométrico, como he anticipado un poco más arriba, el teléfono cuenta con un sensor de huellas dactilares en la pantalla. No suelo ser muy fan de la huella para desbloquear el dispositivo, pero este Nubia ha hecho que me lo replantee. El sensor funciona como los ángeles, siendo muy cómodo de utilizar por su posición en pantalla y por detectar la huella de forma instantánea.

Además, también tiene reconocimiento facial a través de su cámara frontal. Es de esperar que esta no funcione de forma tan eficiente (por el hecho de estar bajo el panel), pero lo cierto es que no lo hace nada mal. En situaciones con poca iluminación sufre un poco más, pero en condiciones normales cumple con nota.

Autonomía: la principal razón de su peso está aquí

Quizás no llegues buscando el Nubia Z60 Ultra por su autonomía, pero puede que te quedes con él por ella. Al principio de este análisis comentaba que este dispositivo es bastante pesado. Esto no puede extrañarnos si tenemos en cuenta que en su interior hay una batería de 6.000 mAh, gracias a la cual he podido estar casi dos días sin cargar el teléfono. Ojo, hablo de dos días dándole un uso normal con redes sociales, juegos, apps como Spotify y la cámara. Traducido en horas de pantalla encendida, unas ocho aproximadamente.

Es compatible con carga rápida de hasta 80 W, aunque no con carga inalámbrica. El teléfono la trae desactivada por defecto, y es una opción que nos avisa de que vamos a notar un aumento de temperatura. Además, no son pocas las opciones que tenemos para potenciar la autonomía o la eficiencia del teléfono, tal y como se puede ver en la imagen de más arriba. Los tiempos de carga que saqué, partiendo del 1 %, son los siguientes:

5 minutos de carga : 16 % de batería

: 16 % de batería 10 minutos de carg : 30 % de batería.

: 30 % de batería. 20 minutos de carga : 55 % de batería.

: 55 % de batería. 30 minutos de carga : 76 % de batería.

: 76 % de batería. 40 minutos de carga : 92 % de batería.

: 92 % de batería. Total: 51 minutos.

Software: una capa propia con muchas opciones gaming

El Nubia Z60 Ultra viene con Android 14, aunque tiene una capa personalizada por encima llamada MyOs 14. Tiene una estética que nos puede recordar al Android "base" o incluso un poco a iOS, pero siempre con personalidad propia y con un aspecto muy limpio que no suelen presentar otros fabricantes chinos. Cuenta con un muy buen número de herramientas y de opciones para personalizar su interfaz, además de que carece de bloatware. Punto a favor.

Ahora bien, se echa un poco en falta algo de mimo por parte de Nubia, especialmente si lo comparamos con otras capas personalizadas más pulidas, como One UI. Más allá de tener el Gemini de Google, carece de opciones en lo que a inteligencia artificial se refiere. Una mejora en forma de una nueva versión de la capa cuando llegue Android 15 le puede sentar de perlas.

La otra cara de la moneda se la llevan los gamers. El dispositivo cuenta con una función llamada 'Espacio de juego', que actúa como si fuera un lanzador de juegos. Se trata de un espacio independiente que tiene un montón de opciones muy útiles para los más hardcore, como la de estirar un poco más el rendimiento del dispositivo para rascar más fps (a costa de subir la temperatura y el consumo de batería, claro). No es una revolución, pero es más útil de lo que parece.

Cámara: salvo la frontal, cumple sobradamente

Dejando a un lado lo llamativa que es la triple configuración de cámaras del Z60 Ultra, lo cierto es que se trata de un conjunto que rinde por encima del precio del dispositivo. Aquí nos vamos a encontrar una curiosidad, y es que el fabricante les coloca a cada cámara el nombre de la distancia focal a la que equivalen..

Estas son las características técnicas de su triple cámara:

Cámara principal Sony IMX 800 de 50 megapíxeles (35 milímetros), apertura f/1.59, OIS.

Cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles (18 milímetros), apertura f/1.8, OIS

Cámara teleobjetivo de 64 megapíxeles (85 milímetros), OIS.

El software de la cámara cumple y trabaja bien. Ofrece la posibilidad de pasarnos a un modo Pro en el que podremos controlar todos los aspectos de cada disparo. También cuenta con algunas configuraciones específicas para el usuario que no quiere complicarse demasiado la vida con los ajustes de la cámara, como uno que está pensado para hacerle fotos a las estrellas.

Por cierto, por defecto el teléfono incluye en las fotos una molesta marca de agua, una decisión que me parece un poco incompresible. Se puede quitar con un par de ajustes, pero la opción está un poco escondida.

Cámara principal

Las fotografías tomadas con el sensor de 35 mm tienen un resultado bastante notable, especialmente de día. Estas no tienen ningún tipo de ruido y cuentan además con una interpretación de color muy realista, así como con nivel de detalle y nitidez bastante notable. Un usuario medio va a disfrutar como un niño pequeño con el Z60 Ultra en este sentido, más si tenemos en cuenta que el resultado está por encima de lo esperable para su rango de precio.

En interiores, más de lo mismo. El autoenfoque funciona bastante bien, lo que se agradece en la práctica cuando buscas hacerle una foto a un gato como es el caso.

Ultra gran angular y zoom

El sensor ultra gran angular del Z60 Ultra es, posiblemente, una de sus mejores sorpresas. Este tipo de sensores suelen ofrecer una experiencia más testimonial en dispositivos de gama media, pero aquí ofrece una calidad muy alta. Las fotos no pierden detalle y dan al usuario una herramienta más para poder tomar la foto perfecta en según que situaciones.

Tampoco lo hace mal el teleobjetivo, especialmente en situaciones con una buena iluminación ambiental. Si que es cierto que las fotos presentan una saturación mayor, pero no es algo que llegue a ser demasiado molesto. La presencia de OIS hace que no tengamos que tener un pulso de cirujano para tomar una buena fotografía, todo un punto a su favor.

Retrato y selfie

El modo retrato no lo hace nada mal. El Z60 Ultra hace un trabajo bastante bueno a la hora de recortar elementos complicados, como el pelo. Plasma una paleta de colores muy viva sin caer en la sobresaturación, aunque es cierto que el resultado se queda por debajo de otros gama alta como el S24 Ultra.

El selfie, por otro lado, es lo peor que tiene el dispositivo. Está claro que tener la cámara tras la pantalla va a hacer que tengamos un resultado lejos de otros dispositivos que si que cuentan con notch. Obviamente, siempre podemos girar el teléfono y usar una de sus cámaras traseras para obtener un resultado muchísimo mejor. Si la cámara selfie es un factor decisivo para decantarte por un teléfono u otro, el Z60 Ultra no es para ti.

Fotografía nocturna

Cuando se va la luz, el trabajo que hace el apartado fotográfico del teléfono de Nubia también rinde a buen nivel. Los detalles son muy buenos, conservando bien el equilibrio entre las luces y sombras. Este punto es donde más suelen flaquear los teléfonos de gama media, y aquí el Z60 Ultra está mucho más cerca de la gama alta, sin duda.

Vídeo

Para terminar con las cámaras, otra grata sorpresa con el vídeo. El teléfono de Nubia es capaz de grabar a 8K con 30 fps, así como a 4K con 120 fps, dos configuraciones que no son tan fáciles de encontrar. El OIS funciona muy bien, logrando un resultado muy natural incluso cuando nos estamos desplazando. La interpretación del HDR también lo hace muy bien.

Nubia Z60 Ultra, la opinión y nota de Xataka

En una época donde todo cada vez es más caro, Nubia se desmarca con un producto que da lo que promete: características de gama alta a precio de gama media. Sorprende mucho lo ajustado de su precio si tenemos en cuenta que el fabricante se ha tomado la molestia de meter en la caja cosas que parecen olvidadas por otros.

Nubia ha hecho muy bien los deberes y ofrece algo que no está al alcance de todas las marcas: características de gama alta por la mitad de lo que suelen costar estos dispositivos

Su procesador, presente en algunos de los mejores Android, rinde de forma excepcional, especialmente a la hora de jugar o con la multitarea. Esto no repercute en su autonomía, gracias a una gran batería que da el tipo durante más de un día. Todo ello sin olvidar que su frontal todo-pantalla ofrece una experiencia inmersiva que no es tan fácil de encontrar.

Por 629 euros que cuesta el modelo base, tenemos un teléfono móvil que está cerca en todos los aspectos a otros dispositivos que cuestan el doble. Es cierto que no es perfecto: es pesado, su software quizás necesita una mejora y la cámara frontal es como si no se hubiera presentado. Pero, pese a ello, el Z60 Ultra es un teléfono redondo al que no se le puede pedir mucho más por lo que cuesta.

8,5 Diseño 8,25 Pantalla 9 Rendimiento 9,25 Cámara 7,75 Software 7,5 Autonomía 9,5 A favor Rendimiento sobresaliente.

Autonomía para dar y regalar.

Ofrece experiencia todo-pantalla. En contra El sonido no es malo, pero está lejos de la gama alta.

Su peso y diseño no es para todo el mundo.

La cámara frontal no está al nivel del resto.



Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Nubia. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.