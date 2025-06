El OnePlus que más me ha gustado hasta la fecha es un grito al aire: hay casi 6.000mAh en el pequeño OnePlus 13s

Los fabricantes llevan años aumentando el tamaño y precio de los teléfonos. Tanto, que un dispositivo de 6,3 pulgadas a día de hoy es un dispositivo compacto, y el estándar se plantea cerca de las siete pulgadas. Cuanta más superficie útil tiene la placa base de un teléfono, más espacio hay para sus componentes. Pero el smartphone pequeño sigue teniendo potencial. Y si no, que se lo digan a las ventas de los iPhone 15 y 16 o los Pixel 9 Pro.

En esta línea de móvil premium, relativamente compacto y con prácticamente todas las specs que se pueden pedir, nace el OnePlus 13s. Es, junto al Samsung Galaxy S25, uno de los pocos móviles compactos con el mejor procesador del mercado. Un teléfono que no se venderá en España, pero al que no hemos querido dejar de echarle el guante por el grito al cielo que representa: los móviles pequeños pueden tenerlo todo.

Ficha técnica del OnePlus 13s



Oneplus 13s DIMENSIONES Y PESO 15,0 x 7,1 x 8 mm 185 g PANTALLA 6,32 pulgadas Resolución 1.5K AMOLED LTPO Refresco adaptativo de 1 a 120 Hz Profundidad de color de 10 bits Dolby Vision y HDR10+ PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Elite MEMORIA RAM 12 GB LPDDR5X ALMACENAMIENTO 256, 512 GB BATERÍA 5.850mAh Carga rápida SuperVooc de 80W CÁMARAS TRASERAS 50 MP, f/1.8 sensor principal (OIS) 50 MP, f/2.75 sensor telefoto (OIS) CÁMARA FRONTAL 32 MP SISTEMA OPERATIVO Android 15 basado en ColorOS CONECTIVIDAD WiFi 7 5G SA/NSA Bluetooth 6.0 PRECIO No disponible en España

Pequeño y bien acabado. El OnePlus 13s, de OnePlus 13, solo tiene el nombre. Es un diseño completamente nuevo, distinto a lo que hemos visto históricamente en la familia de gama alta del fabricante chino. También es distinto a cualquier OnePlus Nord que hayamos analizado en los últimos años.

Cuenta con un acabado en cristal y aluminio, un módulo de cámara bastante discreto, y una de las mejores sensaciones en mano en cualquier móvil compacto. Al ser tan "pequeño" (15 centímetros de alto), se llega perfectamente a los botones de volumen y encendido, aunque están algo más altos de la cuenta.

La pantalla es genial. Resolución 1.5k, de tipo LTPO (puede moverse entre 1 y 120 Hz) y con compatibilidad tanto con HDR10+ como con Dolby Vision. El brillo es de 1.600 nits algo que puede parecer especialmente bajo. La realidad es que el panel se ve genial al sol y, aunque no es de los mejores, no prometer brillos pico absurdos que tan solo se aprecian en píxeles puntuales y contenidos HDR no es una mala práctica.

Al ser más pequeño, es bastante más ergonómico que el OnePlus 13. No he echado en falta más pulgadas (no consumo mucho multimedia en este formato) ni considero que, realmente, sea un móvil pequeño.

Este botón me suena. Y, hablando de botones, el Alert Slider dice adiós para abrazar un botón de volumen programable. OnePlus se ha inspirado (y bastante) en Apple para su interfaz, la cual permite acceder a los siguientes elementos:

Mind Space

Sonido y vibración

No molestar

Cámara

Linterna

Grabadora

Traducir

Captura de pantalla

Ninguna acción

La principal novedad es el Mind Space. Es una app independiente que permite grabar, resumir y archivar contenido de la pantalla mediante IA. Basta con dejar pulsado el botón para que empiece a analizar los contenidos, que quedarán guardados en la app. Es una función que recuerda bastante al Essential Space de Nothing y que, en mi caso particular, no encuentro especialmente útil.

No es la única novedad en IA, este OnePlus por fin se suma al carro de las funciones vistas en otros dispositivos con Gemini Nano: integración nativa de Gemini, app propia de traductor, edición de fotografías... OnePlus, al menos en este dispositivo lanzado en China, se suma a una tendencia ya imprescindible para liderar en telefonía.

El mejor hardware del momento. Llevamos años pensando que, si un móvil es pequeño, tiene que hacer concesiones en hardware. No es así. Es teléfono viene con el Snapdragon 8 Elite, 12 GB de RAM de tipo LPDDR5X, almacenamiento de 512 GB y una cámara de vapor de 4,400mm². Sí, también hay móviles pequeños con cámara de vapor.

La batería es de 5.850mAh y silicio-carbono, una capacidad sencillamente espectacular para un dispositivo con este tamaño. Durante el tiempo que he pasado con él, la autonomía me ha parecido especialmente buena. Es un teléfono que no se drena ni siquiera haciendo fotos a pleno sol, grabando vídeo o pasándole los benchmarks más exigentes.

Es la mejor prueba de que, aunque sea un teléfono pequeño, el hardware no tiene por qué tener recortes. Incluida la batería. Este teléfono tiene todas y cada una de las características que tiene que tener un flagship, ni más ni menos.

1x | 2x | 4x

Las cámaras. Al estilo OnePlus. Fotografías bastante procesadas, con más color de la cuenta y exceso de contraste. No es un problema de músculo: lleva un sensor Lytia 900 de Sony de última generación, el mismo que montan algunos teléfonos de casi 1.500 euros. No es, ojo, una mala cámara. Las fotografías son pintonas y convencerán a la mayoría de usuarios. Pero tengo claro que no luchará por un top 3 este año.

La segunda cámara es un teleobjetivo 2x que permite hacer zoom 4x lossless (no pierde apenas calidad) Me ha gustado bastante el comportamiento, ya que no pierde demasiada calidad respecto al sensor principal, pese a ser bastante más pequeño. OnePlus ha prescindido del ultra gran angular en este teléfono y, llámame loco, pero prefiero que no esté si su calidad es mediocre.

Graba hasta 4K (este procesador soporta hasta 8K), es increíblemente rápido disparando y es de esas cámaras en las que sacas el móvil del bolsillo, tomas la foto que estás pensando (sin sorpresas en el procesado) y listo. No es sobresaliente, pero sí notable.

Poder, se puede. Este móvil es una clarísima reflexión de que, si la industria ha girado hacia móviles cada vez más grandes, ha sido por una combinación de economía de escala, demanda de mercado y amplios márgenes al vender dispositivos "Ultra y Max". El móvil de menos de seis pulgadas está completamente muerto, y los que quedan por debajo de las 6,5 son vistos como "compactos".

El OnePlus 13s no se venderá en España. Un mensaje indirecto a un mercado en el que es especialmente complicado tener éxito siendo el pequeño de la familia. Pese a ello, lo puedo decir sin tapujos: este es el OnePlus que más me ha gustado hasta la fecha, y una clarísima prueba de que el móvil compacto tiene mucho que ofrecer.

Imagen | Xataka

