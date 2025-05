Realme GT 7, análisis: podría ser una powerbank, pero es el gama alta calidad-precio de Realme

El primer móvil que pruebo con batería de 7.000mAh. Qué nervios. Hay una familia que me gusta especialmente en la gama alta, y esa es la familia GT de Realme. Llevan acertando el tiro desde hace años, y en esta séptima generación el hardware es más llamativo que nunca.

Un nuevo procesador de MediaTek, una batería sencillamente enorme y un diseño que me ha sorprendido muchísimo. Te cuento mi experiencia con el Realme GT 7, un dispositivo que se ha convertido en una de mis propuestas de elección para 2025.

Ficha técnica del Realme GT 7



Realme gt 7 DIMENSIONES Y PESO 162.4 x 76.1 x 8.3mm 206 g PANTALLA 6,78 pulgadas AMOLED Resolución Full HD+ Tasa de refresco de 120 Hz HDR 10+, Dolby Vision Hasta 6.000 nits brillo pico HBM de 1.600 nits PROCESADOR MediaTek Dimensity 9400e MEMORIA 12 + 256 GB 12 + 512 GB BATERÍA 7.000mAh 120W Supervooc CÁMARAS TRASERAS 50 MP f/1.8 50 MP f/2.0 teleobjetivo 8 MP ultra gran angular f/2.2 CÁMARA FRONTAL 32 MP f/2.4 SISTEMA OPERATIVO Android 15 Realme UI 6.0 CONECTIVIDAD WiFi 7 5G SA/NSA Bluetooth 5.4 PRECIO Desde 749,99 euros

Diseño, pantalla y sonido

Realme GT 7 Dream Edition | Realme GT 7.

Realme lo ha hecho bien, muy bien, con el diseño de este teléfono. Con el GT 6 me sucedía lo mismo que con sus antecesores: estaba bien fabricado, pero era un diseño algo estridente. El GT 7 es, a mi juicio, el Realme más elegante jamás fabricado. Un diseño que conquistará no solo a los amantes del rendimiento, sino también a los usuarios más mainstream. El color azul cielo con los remates en rojo de la cámara y botonera son sencillamente fantásticos.

Si eres Alonsista, el Realme GT 7 Dream Edition será una auténtica fantasía para ti

Como curiosidad, Realme nos ha enviado también el Realme GT 7 Dream Edition. Es una edición en colaboración con Aston Martin Aramco. Aunque el color me fascina, el acabado del módulo me parece mucho más elegante en la versión normal. Sea como fuere, si eres Alonsista, no hay mejor teléfono en el mercado para sentirte dentro del mundo de la competición.

El teléfono no atrapa huellas, tiene un tacto muy agradable, y la única pega que le saco es la misma del año pasado: no está acabado en aluminio. No es algo que me quite el sueño, pero este teléfono es un gama alta en toda regla y me choca que se siga recortando en materiales. Un mal menor, ya que es más que probable que acabes usándolo con funda.

La botonera está un pelín alta, aunque llego bien al botón de encendido/apagado (Gemini) y al de bajar volumen. Para subir el volumen necesito forzar a una postura poco natural.

Por delante, encontramos una pantalla plana (gracias, Realme) de 6,78 pulgadas, AMOLED, con un brillo pico de hasta 6.000 nits (HBM de 1.600) y compatible tanto con Dolby Vision como con HDR10+. Tiene un DC Dimming altísimo, de 2.160 Hz, una tecnología que protege nuestra visión en largas jornadas de uso. Esto es algo especialmente importante en este teléfono, pronto entenderás por qué.

No tengo queja alguna sobre calibración, calidad de la pantalla ni brillo máximo. Eso sí, los 6.000 nits tan solo están presentes en porciones mínimas de la pantalla reproduciendo contenidos HDR. A pleno sol y con brillo automático el nivel de brillo es estándar y, de hecho, hay móviles de gama alta bastante más brillantes.

Respecto al sonido, estoy bastante contento y sorprendido. No es de los mejores de la gama alta, pero es mucho mejor de lo que esperaba por su rango de precio. Tiene buena respuesta en graves, un volumen máximo bastante alto y, aunque distorsiona en los rangos máximos (por encima del 70/80%) de volumen, es un gran sonido en general. Lo he disfrutado especialmente jugando a entregas como 'PUBG Mobile', en las que es importante tener el volumen alto.

Rendimiento, software y autonomía

Tenía ganas de echarle el guante al MediaTek Dimensity 9400e. Esta es una versión algo recortada del Dimensity 9400, la respuesta de MediaTek al Snapdragon 8 Elite. Está fabricado en proceso de cuatro nanómetros, cuenta con núcleos X4 y A720, todo a una frecuencia máxima de 3.4 GHz.

Pero los números no lo son todo, importa el rendimiento, y este procesador no tiene demasiados problemas aquí. No solo es bueno con tareas cotidianas: brilla especialmente en juegos. He logrado mantener tasas de FPS bastante estables en algunos de los juegos más exigentes de Play Store, aunque notando algo de calor por el camino.



Realme gt 7 IPHONE 16 PRO MAX realme gt7 pro OPPO FInd x8 pro PROCESADOR MediaTek Dimensity 9400e Apple A18 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite MediaTek Dimensity 9400 RAM 12 GB 8 GB 16 GB 16 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 2.239 / 7.209 3.106/7.799 3.150 / 9.664 2.685 / 8.398 3D MARK Wild Life Unlimited 18.231 16.809 24.987 22.312 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 18.579 / 12.078 16.906/8.538 24.874 / 18.637 23.330 / 18.964 PCMARK WORK 12.806 - 25.431 16.738

Realme ha hecho bastante hincapié en el ejercicio de disipación térmica de este dispositivo. Está fabricado con una cámara de vapor de grafeno, con el objetivo principal de que la parte trasera esté fresca en verano y templada en invierno. ¿La realidad? Al menos en el sur de Andalucía, con 24 grados de temperatura ambiente en casa, he logrado poner ardiendo la parte trasera con test sintéticos como 3DMark.

La biometría se compone por un sensor de huellas que funciona bastante bien y el clásico reconocimiento facial 2D de Android mediante cámara. Durante estos días de uso tan solo he utilizado la huella: es lo más eficaz y seguro.

Realme ha hecho hincapié en la cámara de vapor de grafeno de este teléfono. Pero yo no he tenido problemas para que se calentase

Durante largas tiradas de juego tampoco he logrado mantenerlo fresco. Ni siquiera he activado el modo GT, que fuerza el rendimiento para priorizarlo frente a la batería, así que hay cierto trabajo de optimización aún pendiente.

Respecto al software, contamos con Android 15 y Realme UI. La sensación es similar a la del año pasado. Es una ROM correcta, pero no viene a luchar contra las mejores. A nivel visual es muy similar al ColorOS de OPPO, e integra parte de las funciones de IA de Gemini Nano: eliminación de reflejos en las fotografías, eliminación de personas, Google Gemini... más allá de esto, no hay una ambición ni un desarrollo especialmente interesante para la IA.

La compañía destaca funciones como las de AI Planner, una función que permite dar dos toques en la pantalla para escanear información de la pantalla y añadirla a calendario. Teniendo integración con Gemini y su búsqueda en pantalla no he sentido necesidad real de utilizar esta función en ningún momento.

Pero vamos a lo que vamos: la batería. Este teléfono aterriza con 7.000mAh en Europa, 200mAh menos respecto a la versión China. Pero no seré yo quien me queje de que el móvil tenga "solo" 7.000mAh, faltaría más. Según Realme, este teléfono puede llegar a hacer 20 horas de pantalla reproduciendo contenido multimedia, y sobrepasar las diez en uso intensivo. No es eso lo que dice mi experiencia.

La batería de este Realme dura mucho menos de lo que debería. Ni más ni menos, como cualquier teléfono con 5.000mAh

Tengo bastante que contar a este respecto. Si usamos el teléfono como lo que es, un teléfono, los datos de autonomía son relativamente buenos. Es bastante fácil llegar al día y medio de uso medio con unas siete horas de pantalla. Ahora bien, si le damos caña, la batería baja con mucha más alegría de lo que me gustaría.

Jugando 'PUBG Mobile', grabando 4K, pasándole algunos test de estrés de varios minutos, y usando el móvil a todo trapo, es perfectamente factible acabar con la batería de este teléfono en un día. De hecho, es difícil que llegue a las cinco horas de juego, cifra bastante pobre para un teléfono con tamaña batería.

En resumidas cuentas, a pesar de tener 7.000mAh me ha durado como cualquier otro teléfono de 4.500/5.000mAh. Y por si había alguna duda de posibles problemas con la unidad en concreto, comentar que en esta casa tenemos tres unidades para comprobar que esto ha sido así en cada una de ellas.

Para poner la nota dulce, apuntar que la carga rápida es de 120W, por lo que se carga al completo en unos 45 minutos y al 50% en 15 minutos. Cifras bastante locas para un móvil con tamaña batería.

Cámara: la cámara de un Realme. Ni más, ni menos

Las cámaras llevan años siendo el punto débil en Realme. Y te hago el spoiler, este año no hay ningún salto de calado. Liderar en fotografía no es una de las aspiraciones de la marca, pero los resultados pueden ser suficientes para usuarios sin demasiada exigencia en este aspecto.

Este teléfono tiene tres cámaras: un sensor principal de 50 megapíxeles, un teleobjetivo x2 de 50 megapíxeles y un ultra gran angular de 8. La app de cámara es prácticamente idéntica a lo que vimos el año pasado: rápida, completa y fácil de usar.

Las fotografías del Realme GT 7 son vistosas, pero por un pecado que llevan arrastrando desde hace generaciones: la sobresaturación. A la pregunta de ¿cuánto color quieres en la foto? la respuesta de Realme es un "sí", en el caso del GT 7, bastante excesivo.

El HDR también es algo forzado, algo que se aprecia fácilmente viendo los halos blancos que genera alrededor de ciertas estructuras. Me gusta la información que logra captar en sombras, pero el look y la sensación constante es la de que las fotografías están muy procesadas.

1x | 2x

Sí que me ha gustado el desempeño del zoom 2x. Mantiene consistencia en el procesado, algo que no siempre vemos en móviles de este rango de precio. Además, a nivel de nitidez, no queda tan lejos respecto al sensor principal. Hay sharpening, hay contraste excesivo y todo sigue bastante procesado, pero no hay una caída notable en la calidad final.

Sí que la hay con el ultra gran angular. Con diferencia, el sensor más débil del conjunto. Me ha faltado bastante nitidez y, en resumidas cuentas, está más cerca del angular de un teléfono de gama media económico que de un teléfono que roza el término "flagship" con los dedos.

El selfie es correcto a nivel de interpretación de pieles, y tiene un detalle suficiente. Lo que no me ha gustado demasiado es el modo retrato. La segmentación figura-fondo es bastante agresiva, y el bokeh muy poco realista.

En cuanto a la grabación de vídeo, los resultados están en la línea de lo visto con la cámara principal. Es un vídeo correcto con posibilidad de grabar hasta en 8K 30fps, aunque su zona de confort es el 4K 60. Me falta algo de estabilización, y me sobra algo de procesado.

Realme GT 7, la opinión de Xataka

El Realme GT 7 es un teléfono que recomiendo con los ojos cerrados. Es potente, tiene un buen diseño, las cámaras no son las mejores pero conforman un conjunto completo y, en definitiva, es un teléfono muy equilibrado.

Me deja bastante frío la duración de la batería. Un teléfono con 7.000mAh debería durar muchísimo más que uno con 5.000mAh. La autonomía ha sido normalita tirando a buena, con la principal ventaja de contar con carga rápida de 120W. Esperamos que, con futuras actualizaciones, el teléfono pueda sacar partido de su capacidad.

Si quieres un teléfono potente, con buen diseño y completo, la alternativa de Realme es sólida, con la esperanza de que conforme vayan pasando los meses este teléfono sea aún mejor de lo que es ahora mismo.

7,8 Diseño 8 Pantalla 8,5 Rendimiento 7,75 Cámara 7,25 Software 7,25 Batería 8 A favor Me ha gustado el diseño, mucho

La pantalla es genial también

Un móvil muy equilibrado En contra La cámara sigue siendo el patito feo en la gama GT

Realme UI necesita un poco más de cariño

La batería no dura lo que tiene que durar



Imagen | Xataka

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Realme. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.