Realme 14 5G, análisis: las baterías de 6.000mAh han llegado a los móviles económicos. Este Realme es la mejor prueba de ello

Después de un inicio de año por todo lo alto con su buque insignia, el Realme GT7 Pro, la firma china continuó su particular senda en la que apuesta por smartphones equilibrados en potencia, diseño y cámaras. El Realme 14 Pro+ conforma la gama media (con serias aspiraciones de premium) y su hermano pequeño acaba de llegar para hacerle compañía. Más adecuado para aquellos que buscan una buena experiencia sin vaciar el bolsillo.

Llevo unas semanas con el Realme 14 5G, que me ha sorprendido por su desempeño a todos los niveles, no exento de alguna pega y, sobre todo, enfocado en el gaming con unos accesorios de buen acabado. Realme da relevo a sus Realme 12 con un exterior atrevido y una batería de ánodo de silicio capaz de albergar 6.000 mAh. ¿Qué tal la experiencia a bordo de este Android? Te cuento.

Ficha técnica del Realme 14 5G



Realme 14 5G dimensiones y peso 163,15 x 75,65 x 7,97 mm 196 gramos pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas Resolución FullHD+ (1.080 x 2.400 píxeles) Tasa de refresco: 120 Hz 111% DCI-P3 Brillo pico: 2.000 nits PWM Dimming: 480 Hz procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 GPU Adreno memoria ram 8/12 GB RAM virtual almacenamiento interno 256 GB cámaras traseras Angular: 50 MP, f/1.8, OIS Bokeh: 2 MP cámara delantera 16 MP f/2.4 batería 6.000 mAh Carga rápida 45W sistema operativo Android 15 con Realme UI 6.0 conectividad Dual SIM 5G NSA/SA WiFi 6 Bluetooth otros Certificación IP69 Cámara de vapor Inteligencia artificial Altavoces estéreo precio Desde 349 euros

Como "móvil gaming", cumple con nota

Diseño sencillo, pero cumplidor. Es un móvil relativamente económico, que apuesta por el policarbonato en una trasera atrevida de estilo gaming en la unidad que he probado. Cantos planos, como la propia trasera y el frontal, con una construcción que a pesar del material elegido, sienta muy bien en mano. No resulta pesado, y es que las buenas sensaciones se deben también a un buen reparto de este peso.

Realme varía su imagen con este modelo. La pega de la pantalla es que no aprovecha toda la parte posterior, y cuenta con una barbilla inferior que rompe la simetría con el resto de biseles.

Se nota que no estamos ante un terminal premium, la relación pulgadas-frontal no es la más óptima. Y su módulo de cámaras, opta por ese rectángulo ovalado (visto en multitud de ocasiones y firmas) en lugar del formato circular central que daba cierta cohesión en el portfolio de la marca.

Buena pantalla para gaming. El panel es de tipo AMOLED, grande con 6,67 pulgadas, y tasa de refresco de 120 hercios. Ninguna queja: la gama media ha alcanzado un gran nivel. Además, asegura una buena respuesta táctil, aparte de las bondades que todos conocemos de estas pantallas: colores vívidos y negros profundos. Me ha gustado mucho la calibración de color de Realme, con tonos muy cálidos. Para jugar, proporciona una muy buena experiencia.

No es el sonido más limpio. Realme ha puesto énfasis en estos altavoces estéreo que resuenan como un trueno: sin quejas del volumen, ni en general de la calidad de audio, que eso sí, podría tener un sonido de mayor nitidez.

Ahora bien, más allá de esa búsqueda de la excelencia, cumplen al mismo nivel que la pantalla. Se agradece que ambos altavoces suenen igual, no como en otros smartphones económicos. En materia de códecs Bluetooth, sin problemas de compatibilidad: su chip Qualcomm permite disfrutar de los auriculares más recientes.

Se luce con gráficos avanzados, no es tan rápido en el uso diario

Un móvil para jugar, con limitaciones. Tradicionalmente, los móviles que ponen el foco en jugar a videojuegos eligen los procesadores más avanzados de Qualcomm o MediaTek, pero Realme quería uno contenido en precio. El Realme 14 5G monta un Snapdragon 6 Gen 4 modernísimo: la experiencia de usuario por el sistema es buena, en potencia bruta queda por detrás de los Snapdragon 7 del año pasado.

Le acompaña una buena dosis de RAM que permite una multitarea sin demasiados retardos ni cierres de apps en segundo plano. ¿Cómo verle las costuras? Por regla general, sería exprimiendo la GPU en juegos, aquí no sucede tal cosa gracias a la potente Adreno 810 que incluye. Sin embargo, la propia CPU sí parece lastrar la fluidez y velocidad de Android: he probado Dimensity y Snapdragon 7 más rápidos, sin que repercuta demasiado en el precio.

Una GPU que sorprende para bien. Se aprecia durante las sesiones de gaming con títulos exigentes en lo gráfico que esta Adreno sube el nivel de las vistas en los Snapdragon 6 (es la misma que monta el Realme 14 Pro+): ‘Genshin Impact’ funciona a 60 fps con pocos bajones y la calidad gráfica en alto-muy alto. Mientras, la experiencia con ‘Call of Duty: Warzone’ y ‘Free Fire’ es todavía mejor y permiten sacarle más provecho al refresco de la pantalla. En el último, relacionado con la edición que he analizado, es posible usar la configuración «Ultra».



realme 14 5G CMF Phone 2 pro xiaomi redmi note 14 realme 14 pro+ PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 MediaTek Dimensity 7300 Pro MediaTek Helio G99-Ultra Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 RAM 8 GB 8 GB 8 GB 12 GB GEEKBENCH 6.0 (SINGLE/MULTI) 1.081 / 3.068 1.006 / 2.950 727 / 1.965 1.176 / 3.171 3D MARK (WILD LIFE UNLIMITED) 3.803 - 1.220 4.181 PCMARK WORK 3.0 13.198 12.555 10.605 8.877

Para gustos, los accesorios. Si algo diferencia a la edición especial de este Realme 14 5G es la adición de dos accesorios bastante majos: un ventilador para refrigerar el móvil y una batería de carga inalámbrica. Es curioso que se incluya la segunda (vale, se puede cargar por cable) cuando el móvil no soporta la tecnología. En relación al ventilador, no lo he necesitado, ni con ‘Genshin Impact’ durante algo más de una hora. Aun así, son dos accesorios bien construidos y que siempre se agradecen como extra al apostar por la edición de ‘Free Fire’.

Realme UI 6.0 viene con lo último de Android, no es lo único bueno. A escasas semanas de que veamos Android 16 en los Pixel, la capa de Realme aporta ciertas diferencias: parte de Color OS con funciones propias y una personalización más profunda. A la par que sostiene mejor las directrices de Google, con el color de acento basado en el fondo de pantalla. Por lo demás, nada que objetar, quizá escasa en evolución estos últimos meses, pero cumple con el estándar actual.

Bloatware a raudales. Eso sí, puede presumir de una buena cantidad de bloatware, que incluso tras desinstalarlo vuelve a aparecer por culpa de Google Play. De Next AI, la suite de IA de Realme, nada en este Realme 14 5G. Veremos qué tal se comporta la firma con las actualizaciones para este modelo.

Una monstruosidad de batería, en el buen sentido. Pronto normalizaremos que los móviles duren más de dos días sin pasar por el enchufe, o que si lo hacen en una jornada, sea porque se ha abusado de él: en concreto este Realme aguanta entre 9 y 10 horas de pantalla activa.

Eso otorga una jornada completísima, incluyendo algún rato de juego, o bien hasta 72 horas sin cargarlo. Es el mayor beneficio de las baterías con ánodo de silicio y que Realme empieza a implementar (y piensa llevar más allá). Roza el sobresaliente este apartado del Realme 14.

Sin rodeos ni siete tantas cámaras

Sin rodeos en fotografía. Se agradece cuando un terminal es honesto. Me explico: sumar un par de cámaras ultra gran angular y/o macro, suman solo en número, pero no terminan de aportar demasiado en la gama de entrada. Aquí, aunque el Realme 14 enseña dos lentes, solo una es “funcional”. Y en esas, es una buena cámara para el segmento en el que se mueve.

Una app conocida, vengas de Realme o no. Para empezar, se basa en una app notable, con una interfaz familiar para todos: navegación por pestañas personalizables, y muchos modos para exprimir esta solitaria cámara. No falta la «Alta resolución» para capturar en 50 MP, ni modos de grabación en cámara lenta o time lapse.

El habitual modo «Calle» que indica la distancia focal me gusta, aunque extraño el modo «Pro» que dada la naturaleza de este móvil “económico” está ausente. Es comprensible desde un punto de vista comercial, no tanto al provenir de un software recortado aposta.

Solo le hace falta una cámara. El sensor principal, sin nombrar el secundario enfocado en el efecto bokeh, es uno de 50 megapíxeles, apertura f/1.8 y longitud focal de 27 mm. Un angular que cumple sobradamente, de los mejores en este rango de precio. Durante el día, se luce con buena nitidez y con un muy buen rango dinámico: quizá abusa de saturación, cuestión de gustos.

No podía ser perfecta. También resuelve bien el modo retrato, con apenas fallos en el recorte del sujeto. En la cámara trasera, es mejor aún, quizá producto del sensor secundario de profundidad, o por un mejor tratamiento del software.

Ahora sí, de noche, como es natural, se le ven las costuras: incluso en modo auto, debe exponer durante casi un segundo cuando la luz escasea. Y no es que tenga resultados desastrosos, pero la pérdida de nitidez es más que notable. Nos deja una bonita acuarela, que para alguna foto casual, pues vale.

Realme 14 5G, la opinión de Xataka

El Realme 14 5G ha llegado para conformar la parte baja de la gama media del fabricante chino. En comparación con sus hermanos mayores, los Realme 14 Pro, echa en falta varias mejoras en las cámaras y también en rendimiento, pero hablamos de un presupuesto superior. Por 349 euros de salida, quizá no sea el más ajustado del mercado: las ofertas lo harán aún más atractivo.

Me ha sorprendido el chip elegido, con claros beneficios para el gaming, y es ese su mayor reclamo. En los demás apartados, cumple sobradamente con las buenísimas noticias en autonomía, dadas por una batería enorme. Luego, en el día a día, el procesador de Qualcomm no es el que más fluido corre Android, aunque tampoco supone mayores problemas. ¿Elegiría este móvil por encima de rivales directos como los Xiaomi Redmi Note o el reciente CMF Phone 2 Pro? Es complicado con tanta competencia: eso sí, este Realme 14 5G apunta a un nicho concreto, que ha cubierto con solvencia.

7,0 Diseño 6,75 Pantalla 7,25 Rendimiento 6,75 Cámara 6 Software 7 Batería 8,5 A favor Este Snapdragon tiene una buena GPU para jugar

Brutal autonomía

Muy buen panel AMOLED En contra Parte trasera atrapahuellas

El sonido de los altavoces es mejorable

La fluidez por el sistema no es la mejor



Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Realme. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.

Imánenes | Pepu Ricca para Xataka

En Xataka | Realme comenzó como submarca de OPPO. Ahora hace teléfonos que poco tienen que envidiarle