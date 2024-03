He probado 'Call of Duty: Warzone' en mi móvil: un claro candidato a juego del año que me ha hecho sudar

Llegó el día. 'Call of Duty: Warzone Mobile' ya puede jugarse tanto en iOS como en Android de forma gratuita. El juego inició su pre-registro en el mes de febrero y, lejos de ser una versión reducida de lo que vimos en consola y PC, estamos ante el mismo juego adaptado para móviles.

Junto a 'Fortnite', este es el battle royale más ambicioso para móviles. Una propuesta muy por encima a lo que ya vimos en otras entregas de 'COD', como 'PUBG'. Hemos podido probar a fondo el juego y lo tenemos bastante claro: es un firme candidato a entrega del año.

Los requisitos de 'Call of Duty: Warzone'

'Call of Duty: Warzone' se puede instalar en teléfonos Android y en teléfonos iOS (iPhone), pero tenemos que tener en cuenta sus requisitos mínimos. También advertimos que, aunque tu teléfono cumpla con ellos, el juego no tiene por qué moverse con fluidez.

Esta es una propuesta compleja, con un mapa enorme, y una cantidad de gráficos a cargar nada desdeñable, incluso en las configuraciones más bajas. Cuanto más potente sea nuestro teléfono, más desahogado irá. En el caso de Android, estos son los requisitos mínimos.

El juego es PEGI 18, así que tendrás que confirmar que tienes 18 años en tu cuenta de Google.

Solo es compatible con móviles con Android 10 y versiones posteriores.

Adreno 618 o superior (ej: Snapdragon 732G).

4 GB de RAM o más.

En el caso de que tengamos un iPhone, tan solo se requieren iOS 16 y 3 GB de RAM. Un dato a tener en cuenta, es que Android no puede mover este juego en máxima resolución, al menos de momento. La configuración más alta de gráficos se reserva a iOS. En nuestro caso, hemos hecho pruebas con un Xiaomi 14 Ultra y un iPhone 15 Pro.

El Battle Royale más exigente

Si crees que por ser buen jugador de 'PUBG' se te va a dar bien 'Warzone', tenemos malas noticias. Este battle royale es mucho más exigente, un juego en el que la cadencia de las armas, el ritmo de partida y la estrategia de juego no tiene nada que ver con el ritmo pausado de 'PUBG'.

En 'Warzone' necesitamos ser más finos apuntando (aunque es posible disparar de forma automática si nos cuesta demasiado), más rápidos a la hora de movernos, y más cuidadosos a la hora de escoger las armas.

Este juego no tiene nada que ver con 'PUBG'. Es un battle royale que te obliga a ir constantemente con el cuchillo entre los dientes

De hecho, no me escondo. Soy rango diamante en 'Pubg Mobile' y un auténtico paquete en 'Warzone': esto es un 'Call of Duty' mucho más 'Call of Duty'. El juego arranca con un breve tutorial y dos partidas con bots antes de lanzarnos al mundo real, el online de 120 jugadores. Se agradece que el tutorial es bastante corto, ya que en algunos juegos de este calado acostumbramos a encontrar tutoriales que se eternizan.

Contamos con un total de cuatro modos de juego:

Battle Royale: partidas de unos 20 minutos (si sabemos jugar), escuadrones de dos a cuatro jugadores, 120 jugadores.

Surgimiento en Rebirth: partidas de unos 10 minutos, escuadrones de cuatro, partidas rápidas.

Royale móvil: modo muy frenético, más misiones y botín.

Foso: pelotones de hasta seis jugadores en partidas de siete minutos.

Los gráficos son mejorables en el modo de máxima calidad.

El modo más habitual, si somos jugadores clásicos, será el 'Battle Royale'. El objetivo es claro: sobrevivir al resto de contendientes y ganar la partida. Al contrario que en otros juegos, si nos matan pasaremos directamente al Gulag. Aquí tendremos la oportunidad de enfrentarnos a otro jugador para volver a la partida o morir definitivamente.

El apartado gráfico está muy cuidado, pero echamos en falta mejores texturas en el modo máximo (iOS)

A nivel gráfico la propuesta es simplemente suficiente. Está alejada del apartado visual que vemos en consola o PC: sigue siendo un juego para móvil, pero luce bastante bien. Sí que estoy convencido de que aquí hay margen de mejora. Es cierto que el mapa es grande y que gestionar 120 jugadores en tiempo real es complicado, pero no es algo que no se haya hecho antes en un teléfono.

Activision ha querido primar el rendimiento a lo visual, algo que agradecemos, pero se le puede sacar algo más de partido a móviles de gama alta con trazado de rayos. El rendimiento es sencillamente sobresaliente, brutal para un juego que acaba de salir en su versión estable.

No hay lag, retardos, congelaciones... todo funciona como si el juego llevase meses en el mercado. Si bien nos indican que, conforme vayamos jugando, los gráficos mejorarán, echo en falta algo más de ambición, tal y como vi en propuestas como 'Warframe' para iOS.

El juego es completamente gratuito, aunque tiene compras dentro, como un pase de batalla, skins y demás. Al igual que en PUBG, no hace falta gastarse un solo euro para disfrutar del juego.

Imagen | Activision

