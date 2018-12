'Free Fire' es el Battle Royale de moda en móviles: para muchos, mejor que 'Fortnite' y 'PUBG'

Aunque la guerra por el control del género Battle Royale parece más que saldada en PC y consolas (al momento de escribir estas líneas ‘Fortnite’ cuenta con más de 200.000 espectadores en Twitch mientras que ‘PUBG’ está a las puertas de alcanzar los 25.000), la situación en móviles es diametralmente opuesta.

‘PUBG’ goza allí de una mejor salud, especialmente si nos centramos en Android, pero además la pelea está mucho más repartida de la mano de otras propuestas. De entre todas ellas, una que en el último año se ha ganado un hueco en la competición, el cada vez más sonado: ‘Free Fire: Battlegrounds’ de Garena.

El pilar del fenómeno ‘Free Fire’

Detrás del fenómeno ‘Free Fire’ está otro aún mayor, uno de esos gigantes asiáticos del que un día no sabes absolutamente nada y al siguiente llega a tus oídos que están comprando franquicias multimillonarias y controlan buena parte del mercado. Con 11 años a sus espaldas, Garena viene a ser el equivalente de Tencent en el sudeste asiático, una empresa gigante valorada en más de 2.500 millones de dólares.

Con la creación de una plataforma para PC y móviles orientada a la distribución de juegos en países asiáticos como Singapur, Malasia, Vietnam o Filipinas, pero también la licencia de grandes juegos en zonas como Canadá, Australia y Rusia, Garena llega donde los brazos de Tencent no han podido o querido llegar.

En su catálogo, nombres de la talla de ‘FIFA’, ‘Arena of Valor’ o incluso el mastodóntico ‘League of Legends’, se dan la mano para hacer de Garena una de esas plataformas que sí o sí debes conocer si eres un jugador asiático. Una zona de encuentro que, pese a los éxitos bajo el brazo, no se conformó con licenciar los ajenos y empezó a trabajar en los suyos propios.

Si en PC su mayor estrella como desarrollo original es el MOBA ‘Heroes of Newerth’, en plataformas móviles la gran baza es ‘Free Fire’, un Battle Royale lo suficientemente inteligente para, sin hacer nada nuevo, haberse ganado alrededor de 100 millones de descargas alrededor del globo.

¿Cómo se ha convertido ‘Free Fire’ en un referente?

La lucha en móviles es complicadísima. Siempre. Cualquiera que haya desarrollado para tiendas como Google Play o App Store sabe que la competencia es acérrima y es muy difícil hacerse un hueco entre los cientos de lanzamientos que aparecen mes a mes. Si además hablamos de un género tan manido actualmente como el del Battle Royale, la gesta de ‘Free Fire’ parece aún más importante.

Esos más de 100 millones de descargas que ha ido ganando paulatinamente le han servido para ganarse un importantísimo puesto en lo que a posicionamiento se refiere. Tras estar como juego más descargado en 22 países y colarse entre los cinco primeros en más de 50, Garena no invierte hoy en día en publicidad, siendo su crecimiento totalmente orgánico y habiéndole valido un buen cortijo en Google Play.

En iOS no hay rival, ‘Fortnite’ sigue siendo el juego más descargado y, en este preciso instante, ni ‘PUBG’, ni ‘Free Fire’ parecen poder toserle para colarse entre los 49 siguientes. En Google Play la situación es completamente distinta. El fenómeno de Epic no aparece por haber optado por una estrategia de lanzamiento propia y, con ‘PUBG’ a mitad de la tabla, ‘Free Fire’ se encuentra en el puesto 44 de la lista.

Por si hay alguna duda, alcanzar ese hito y mantenerte entre los 50 juegos más descargados durante un año no es tarea fácil, pero las claves de ‘Free Fire’ a la hora de abordar ese desafío han sido tan simples como efectivas. Mientras el resto pelea por ganarse a los usuarios de gama alta, ellos han optado por hacerse con el control de un público mucho más amplio y extendido: todo lo demás.

El Doom de los Battle Royale

‘Free Fire’ es uno de esos juegos que fácilmente podría moverse con soltura en una cafetera. Un juego trabajadísimo a nivel técnico para que casi cualquier terminal de gama baja pueda moverlo con soltura. En el momento en el que ‘PUBG’ no te funciona, no encuentras ‘Fortnite’ en la tienda y el resto de opciones te dan problemas para moverse con fluidez, el flujo automáticamente te lleva al ‘Free Fire’ de Garena.

Con el tiempo ‘Fortnite’ sigue atascado en una demanda de recursos a la que no muchos usuarios pueden acceder y, pese a que desde Bluehole supieron ver el problema a tiempo para lanzar ‘PUBG Mobile Lite’, una versión de su titán más modesta, lo que ya había conseguido ‘Free Fire’ a nivel de posicionamiento parece haber relegado a la idea a un segundo plano.

Pero lo técnico no ha sido la única nota clave en esta sonata, ‘Free Fire’ también ha sabido adaptarse a una plataforma que no es lo suficientemente cómoda para seguir el nivel de control que requieren los disparos y construcción de ‘Fortnite’, y tampoco parece la ideal para soportar el ritmo más pausado y estratégico de ‘PUBG’.

Su apuesta ha sido la de una búsqueda de acción más frenética. Partidas de sólo 50 jugadores en mapas más pequeños y con un contador que no quiere superar los 10 minutos de juego. Lo justo y necesario para que jugar y ganar te lleve apenas unos minutos en una plataforma cuyo uso difiere mucho de lo visto en PC y consolas, adaptándose así a los márgenes de tiempo relativos al juego en móvil.

La adicción china adaptada al género

Más allá de eso, ‘Free Fire’ no reinventa la rueda o intenta ganarse tu atención con alguna idea novedosa equivalente a la construcción en ‘Fortnite’. Coge la base de ‘PUBG’ y la fusila por completo con la única particularidad de ser más simple en el equipamiento de las armas y saber ofrecer suficientes alicientes para mantenerte enganchado al juego.

Los asiáticos son los jefes de esto último, habiendo desarrollado sistemas insultantemente adictivos en los que ir desbloqueando opciones poco a poco a base de jugar (y también pagar, claro). Ítems de personalización, armas, personajes desbloqueables, recompensas diarias, retos diarios, Pase de Temporada y una colección de eventos que casi se cuentan por decenas.

Es apabullante la cantidad de cosas que puedes ver y comprar en la tienda, a menudo fusiladas directas de todo lo que ya hemos visto en otros juegos. Un festival de luces y colores al que sólo le faltaría una máquina tragaperras que, como ya habrás imaginado, también hace acto de presencia.

Si por disponibilidad de juegos en un país o problemas técnicos un jugador no tiene más opciones a su alcance, parece normal que acabe cayendo en ‘Free Fire’ y quedándose por allí una buena temporada. Garena ha sabido jugar muy bien su mano en una partida que parecía más que decidida antes de empezar y, a estas alturas, no se puede decir que no merezca una gran parte de su éxito pese a haber jugado la carta del imitador.