'Fortnite' vs 'Free Fire': las diferencias en dos de los Battle Royale para móviles

Hoy vamos a hablarte de las diferencias entre 'Free Fire' y 'Fortnite', dos juegos de Battle Royale que están enfrentándose en popularidad en dispositivos móviles. Sobre el 'Fortnite Battle Royale' no hace falta que te hablemos mucho, ya que es un juego mundialmente conocido cuya popularidad no para de crecer, y 'Garena Free Fire' es una interesante alternativa que está ganando popularidad por estar centrada y optimizada para dispositivos móviles.

Vamos a empezar hablándote sobre las diferentes filosofías que siguen ambos títulos a la hora de llevar su juego a los dispositivos móviles. Después seguiremos con las principales diferencias que tienen a la hora de jugar, para terminar hablando de las relacionadas con el armamento los rangos, los personajes y sus micropagos.

Versatilidad frente a centrarse en el móvil

Ambos juegos se diferencian en su estrategia de cara a las plataformas para las que está disponible. 'Fortnite' busca el juego cruzado y llegar a todos los dispositivos posibles, razón por la que puedes jugarlo tanto en ordenadores con Windows y Mac como en consolas de última generación, tanto la PS4 como Xbox One o incluso Nintendo Switch. Además, también ha llegado a dispositivos móviles Android e iOS.

Esta estrategia es muy buena para crecer rápidamente, ya que te permite jugar con tus amigos o vecinos independientemente de los dispositivos o consolas que tengáis cada uno. Pero tiene un lado negativo, y es que para ofrecer una experiencia lo más parecida posible en todos hace que necesite mayores especificaciones en el móvil, y puede que un tipo de juego que resulta bien en la sobremesa no siempre sea igual de cómodo en un teléfono.

Mientras tanto, 'Free Fire' es un juego que ha sido desarrollado exclusivamente para dispositivos móviles, tanto para iOS como para Android. Esto puede limitar bastante la experiencia multijugador con personas que tienen otros tipos de dispositivo, pero le permite a sus desarrolladores crear un juego que se adapte a las peculiaridades de los jugadores de móvil.

Por ejemplo, las partidas son más cortas y rápidas al tener la mitad de jugadores simultáneos en cada partida. Y sobre todo, el juego pesa bastante menos que 'Fortnite', lo que permite poder jugarlo en dispositivos con menos especificaciones o que tienen menos espacio libre disponible. A cambio de esta ventaja, los gráficos son un poco menos detallados, aunque eso ayuda precisamente a que pueda jugarse en más dispositivos.

En cualquiera de los casos, el juego de Garena tiene unos gráficos que sin llegar al detalle de 'Fortnite' sí que destacan entre otros rivales móviles del género. No hay que olvidar que al fin y al cabo a esto se juega desde el teléfono móvil, por lo que es un aspecto que no tiene tanta relevancia como en las pantallas más grandes.

Principales diferencias a la hora de jugar

Fortnite Free Fire Jugadores por partida 100 jugadores 50 jugadores Duración media de la partida 20 minutos 10 minutos Modos de juego Solo, Duo, Squad Solo, Duo, Squad Eventos especiales Sí Sí Mapas 1 2

La principal diferencia que te vas a encontrar entre estos dos juegos está en la duración y los participantes que hay en cada partida. 'Free Fire' intenta reducir el tiempo que dura cada una para hacer el juego más rápido, por lo que ha reducido a la mitad el número de jugadores con respecto a 'Fortnite', pasando de los 100 del título de Epic Games a sólo 50 jugadores en una misma partida.

Esto hace que de media, mientras que una partida de 'Fortnite' puede durar alrededor de 20 minutos de media, las de 'Free Fire' andan en torno a 10 y 15 minutos de media. Eso quiere decir que en el juego de Garena vas a tener que esperar menos tiempo cuando te maten para poder volver a empezar.

Sin embargo, el arranque inicial y la forma de jugar es el mismo en ambos. Como la mayoría de los Battle Royale, en los dos juegos saltas desde los aires al principio de la partida y tienes que decidir en qué zona del mapa quieres aterrizar. Además, según pase el tiempo la zona jugable del mapa también se estrechará en ambos títulos.

Sin embargo, hay una diferencia sustancial que cambia por completo la estrategia a seguir, y es la del modo construcción. El juego de Epic Games sigue diferenciándose del resto por poder construir todo tipo de estructuras con las que protegerte con los materiales que recojas del juego, lo que hace que tus posibilidades de victoria no dependan únicamente de la puntería que tengas como pasa en el resto de Battle Royales, sino también de tus reflejos a la hora de iniciar una construcción.

Por lo demás, ambos juegos son puros shooter en tercera persona, e intentan hacer que sus usuarios no se aburran ofreciendo eventos especiales de vez en cuando. Eso sí, la acción de 'Fortnite' transcurre siempre en el mismo mapa, el cual recibe modificaciones durante cada temporada, mientras que en 'Free Fire' la acción se puede dividir en dos mapas diferentes.

Y en cuanto a los modos de juego, en ambos títulos puedes hacer partidas jugando sólo, en parejas o en escuadrones. En esto no hay grandes diferencias, aunque hay algunos otros modos diferentes en cada uno como la Carrera Mortal del 'Free Fire' o el 20x20 de 'Fortnite'. En cualquier caso, y centrándonos en lo principal, en los dos juegos podrás jugar con tus amigos.

Armamento, rangos, pagos y personajes

Estos dos juegos tienen tipos de armas muy similares, que se agrupan entre rifles de francotirador, fusiles, pistolas e incluso lanzagrandas. Sin embargo hay algunas diferencias a tener en cuenta. Por ejemplo, 'Fortnite' tiene un sistema de colores que define el daño y la eficacia de las armas recogidas, aunque estas no se permiten ampliar con extras.

Por otra parte, en 'Free Fire' puedes utilizar algunos extras en muchas de sus armas, lo que te permite mejorarlas para que hagan más daño o sus cargadores tengan una mayor capacidad. Además, en el juego de Epic Games puedes llevar hasta cinco elementos en la mochila, armas incluidas, mientras que en el de Garena puedes llevar tres armas independientemente de los items que lleves en tu mochila.

Los dos juegos tienen también un sistema de rangos y un modo carrera en la que se va guardando la progresión de cada jugador. Los rangos de 'Fortnite' y su progresión es bastante general, y relacionada con el tipo de plataforma el pase de batalla y otros detalles, mientras que en su competidor de hoy esta depende de factores como la puntuación de cada juego durante la temporada.

También hay una filosofía un tanto diferente en cuanto a los diferentes personajes que ofrece cada juego. En 'Free Fire' los personajes tienen cada uno sus propias habilidades, pueden cargar con diferentes items y puedes personalizarlos con varias ropas o equipación. Por lo tanto, la selección de personaje puede ser una de las estrategias a tener en cuenta antes de empezar cada una de las partidas.

En cambio, en 'Fortnite' la elección del personaje no influye tanto en las partidas, ya que las habilidades son siempre las mismas, y el equipamiento que puedes adquirir y cambiar es puramente cosmético. Vamos, que en este juego la elección del personaje no te da ventajas o desventajas, y no influye tanto en la estrategia.

Y por último vamos a hablar de los micropagos, donde ambos juegos siguen una estrategia muy parecida. Los dos son juegos totalmente gratuitos, aunque puedes gastar dinero real para personalizar tus personajes con diferentes tipos de elementos de personalización. En ambos casos hay monedas internas que puedes ir obteniendo de diferentes maneras, pero a no ser que tengas muchísima paciencia acabarás recurriendo a los pagos reales.

La ventaja de esto es que los pagos se dejan únicamente para la parte estética, por lo que las condiciones de juego no varían dependiendo de lo lleno que tengas el bolsillo, y a la hora de la verdad lo que importan son tus reflejos y estrategia.