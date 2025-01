OnePlus 13R, primeras impresiones: la OnePlus en calidad-precio sigue más viva que nunca

En Xataka hemos podido analizar el OnePlus 13, el primer gran gama alta que aterriza en 2025. Un teléfono que nos gustó bastante, pero cuya calidad-precio es menos atractiva que anteriores generaciones al sobrepasar la barrera de los 1.000 euros.

Para seguir siendo competitivos por debajo de este precio, OnePlus ha lanzado el OnePlus 13R, un dispositivo de gama alta que llega a un precio mucho más asequible a cambio de renunciar a algunas especificaciones de primer nivel. ¿Es tan alto el sacrificio? ¿Merece la pena apostar por el hermano pequeño? Vamos a contarte qué nos está pareciendo

Ficha técnica del OnePlus 13R



OnePlus 13R DIMENSIONES Y PESO 161.7 x 75,7 x 8,0 mm 206 g PANTALLA 6.78" LTPO 2.780 x 1.264 px 120 Hz 10 bit Hasta 4.500 nits PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 GPU Adreno 750 MEMORIA RAM 12 GB LPDDR5X ALMACENAMIENTO 256 GB UFS 4.0 BATERÍA 6.000 mAh Carga SuperVOOC 80W CÁMARAS TRASERAS Principal: 50MP, f/1.8, OIS Gran angular: 8MP, f/2.2, 112º Telefoto: 50MP, f/2.0, 2x CÁMARA FRONTAL 16MP, f/2.4. 82º SISTEMA OPERATIVO OxygenOS 15.0 Android 15 sonido OReality Audio 3 micrófonos CONECTIVIDAD WiFi 7 5G NFC Bluetooth 5.4 LDAC GPS OTROS Gorilla Glass 7i USB-C IP65 PRECIO 749 euros

Un conjunto a la altura de los mejores

El OnePlus 13R es un teléfono que apuesta por el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, el mejor procesador de Qualcomm hasta el lanzamiento del 8 Elite. Es cierto que las diferencias entre ambos chipsets es notable en benchmarks pero, en uso cotidiano, puedo garantizar que no se nota, en absoluto.

Más allá de ganar algunos FPS en rendimiento sostenido (y solo en los juegos más exigentes), el OnePlus 13R se nota tan ligero y rápido como su hermano mayor. Si le sumamos que el teléfono llega con 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, poco echamos en falta en su hardware. La batería, de hecho, dura más que la del OnePlus 13. Es pronto para dar datos finales, pero en nuestras primeras pruebas ha consumido menos energía.

La pantalla tiene algo menos de resolución, pero compensa con su acabado plano. Sinceramente, no es fácil distinguir entre Full HD+ y Quad HD+ a simple vista, pero sí es fácil apreciar que este teléfono es más cómodo en mano. Los dedos caen justo en los cantos planos, ya que este teléfono es algo más "Sony", y la pantalla sin curva alguna es mucho más agradable.

Las 6,78 pulgadas de tipo LTPO, con refresco adaptativo de hasta 120 Hz, los 4.500 nits, la profundidad de color de 10 bits... Todo es como en un gama alta, con todas las letras.

El software es exactamente el mismo que vimos en el OnePlus 13, OyxgenOS basado en Android 15. Funciona rápido, fluido, y recuerda bastante a ColorOS, ya que es prácticamente la misma ROM. La integración de IA pasa por algunas funciones del editor de fotos como el borrador, claridad 4K o eliminación de reflejos. No es una presencia profunda, pero se agradece.

Unas cámaras que no tienen mucho que envidiar a las de su hermano mayor

Uno de los principales puntos de mejora del OnePlus 13 es su cámara, ya que es bastante justita teniendo en cuenta que cuesta más de 1.000 euros. Con el OnePlus 13R se pueden hacer más concesiones, ya que cuesta casi 300 euros menos.

Es pronto para dar un juicio sobre esta cámara, pero los resultados son correctos para su precio. No es una cámara que quiera competir contra los mejores móviles del momento, pero satisfará las necesidades de prácticamente todos sus compradores.

El procesado es algo agresivo y me gustaría ver algo más de detalle pero, pese a no contar con la colaboración con Hasselblad, la distancia respecto al OnePlus 13 no es tan notable. Esta cámara está más cerca de esa gama media-alta que de un flagship, pero la versatilidad del zoom 2x es un añadido que mejora el conjunto.

El OnePlus 13R es la compra en calidad-precio

Históricamente, apostar por OnePlus ha sido apostar por un móvil potente a un precio ajustado sabiendo que la cámara no es el punto más fuerte. El OnePlus 13R es la mejor definición de esta filosofía, con un procesador que ahora queda en la segunda línea, pero que sigue teniendo potencia de sobra para mover cualquier juego, aplicación o escenario de uso intenso.

