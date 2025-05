Honor 400 Pro, análisis: es posible tener un zoom de escándalo sin dejarse un pastizal

La cámara de un móvil de gama alta en el cuerpo de un móvil de gama media-alta. Es el concepto que quiere transmitir Honor con su nuevo 400 Pro. Un teléfono que en términos generales me ha convencido bastante, y que deja muy pocas asignaturas pendientes.

Un corazón de Qualcomm, uno de los mejores teleobjetivos del momento, y un diseño que esconde más de lo que parece en fotografías. Te cuento todo sobre el Honor 400 Pro en su análisis en profundidad.



Honor 400 pro DIMENSIONES Y PESO 160.8 x 76 x 8.3mm 202 g PANTALLA 6,7 pulgadas Resolución 1280 x 2800 AMOLED 120 Hz PWM Dimming de 3840 Hz Brillo pico de hasta 5.000 nits PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Elite MEMORIA RAM 12 LPDDR5X ALMACENAMIENTO 512 GB BATERÍA 5.300mAh 100W carga rápida por cable 50W inalámbricos CÁMARAS TRASERAS 200 MP f/1.9 50 MP f/1.9 telefoto 3x 12 MP f/2.2 Ultra gran angular CÁMARA FRONTAL 50 MP SISTEMA OPERATIVO MagicOS 9 Android 15 CONECTIVIDAD WiFi 7 5G SA/NSA Bluetooth 5.4 PRECIO 799 euros

Diseño, pantalla y sonido: un sí a todo

Es difícil transmitir el buen ejercicio de diseño que ha hecho Honor con el 400 Pro, ya que es de los pocos teléfonos que lucen mejor en persona que en fotos. Por detrás recuerda inevitablemente al Huawei Pura 70 Ultra, algo que me parece fenomenal. Pero, además, es un teléfono mucho más cómodo.

Honor no se ha dejado llevar por la imperante tendencia de los cantos planos a los iPhone. Este teléfono tiene una suavísima curvatura en sus laterales, que lo hacen sorprendentemente cómodo en mano.

El Honor 400 Pro es un teléfono que luce mucho más premium en persona que en fotos. Me recuerda mucho al Pura 70 Ultra

El trabajo de pintura también está por encima de lo habitual. Este es un móvil acabado en plástico por sus laterales, pero luce como si fuese de aluminio. Es cierto que hubiese agradecido materiales más premium, pero el teléfono luce espectacular.

La posición de la botonera también es inusualmente baja, por lo que llego con el pulgar tanto a los botones de volumen como al de desbloqueo. Algo que debería ser un básico es una excepción: casi todos los fabricantes ubican mal la botonera así que gracias, Honor.

Si le damos la vuelta, tenemos un frontal ligeramente curvo y muy bien aprovechado. La curvatura es mínima y no molesta en absoluto, y da una continuidad con bastante sentido al conjunto. La "isla" delantera es mínima, y si bien es inevitable que nos recuerde un poco a la del iPhone, no me ha molestado apenas durante estos días.

La pantalla es de bastante calidad: hablamos de 6,67 pulgadas AMOLED, con un brillo pico de 5.000 nits y una tasa de refresco de 120 Hz. Es un panel que se ve genial al sol, con una calibración de color muy acertada (tiene una cierta tendencia al cálido muy agradable) y, en general, está a un nivel bastante alto.

No me ha gustado tanto el sonido que, a pesar de contar con doble altavoz estéreo, tiene una falta de graves bastante notable. Es un sonido que distorsiona fácilmente cuando pasamos la mitad del volumen total, y que no invita demasiado a reproducir contenidos a todo trapo.

Rendimiento, software y batería: equilibrio y buenos números

Con un Snapdragon 8 Gen 3 pocas dudas podía haber acerca del rendimiento de este teléfono. Es tal y como piensas: una bala. Soy un fiel defensor de este procesador, ya que ofrece una experiencia no tan lejana a la del Snapdragon 8 Elite por mucho menos dinero. Los juegos más exigentes, multitarea, aplicaciones de edición de vídeo... absolutamente todo se mueve como gran agilidad con este chip.

Si le damos caña, notaremos algo de calor por la parte superior del dispositivo, pero no es un móvil que se caliente en exceso. No ha habido una sola situación en la que me haya faltado potencia o haya echado en falta mayor rendimiento. No es un Snapdragon 8 Elite, pero tampoco lo vas a echar de menos. Por cierto, este Honor no nos ha dejado instalar ni una sola app de benchmarks durante el análisis desde Play Store.



honor 400 pro Realme gt 7 IPHONE 16 PRO MAX realme gt7 pro PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 MediaTek Dimensity 9400e Apple A18 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB 12 GB 8 GB 16 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) - 2.239 / 7.209 3.106/7.799 3.150 / 9.664 3D MARK Wild Life Unlimited - 18.231 16.809 24.987 3D MARK Wild Life Stress Unlimited - 18.579 / 12.078 16.906/8.538 24.874 / 18.637 PCMARK WORK - 12.806 - 25.431

No puedo decir lo mismo del software: MagicOS 9. Esta capa sigue bebiendo de EMUI, y en este punto del partido creo que Honor debería repensarla casi por completo para el mercado europeo. Hay bastante carga de bloatware: Temu, ReelShort (sí, yo tampoco conocía esta app), Temu, Booking, Trip.com... Se pueden desinstalar, pero siguen sobrando.

MagicOS no es una mala ROM, pero sigue demasiado alejada del concepto que propone Google en móviles con menos carga de personalización

A nivel UI, es una ROM que apenas respeta los principios de Material You. Tiene un lenguaje de diseño bastante asiático, y le falta ese mimo estético y funcional que vemos en algunos de sus rivales directos. Es una ROM funcional y completa, pero muy por detrás de los principales referentes.

La suite de inteligencia artificial de Honor se denomina "Honor AI", y aterriza con un total de seis pilares:

Sugerencias con IA : sugerencias de apps recomendadas según nuestros hábitos de uso

: sugerencias de apps recomendadas según nuestros hábitos de uso Texto mágico : permite extraer el texto de una imagen rápidamente

: permite extraer el texto de una imagen rápidamente Portal Mágico : permite hacer el gesto de Rodea para Buscar con el nudillo, además de reconocer automáticamente objetos y texto para copiarlos, compartirlos o guardarlos.

: permite hacer el gesto de Rodea para Buscar con el nudillo, además de reconocer automáticamente objetos y texto para copiarlos, compartirlos o guardarlos. Traducir con IA : traducción en tiempo real con modo intérprete mediante un app independiente.

: traducción en tiempo real con modo intérprete mediante un app independiente. Detección inteligente : mirar para mantener pantalla activa, bajar el volumen de la voz, activar el Always on Display y orientación automática del panel

: mirar para mantener pantalla activa, bajar el volumen de la voz, activar el Always on Display y orientación automática del panel Gestos en el Aire: gestos con la mano para hacer capturas de pantalla, desplazar la pantalla, etc.

Además de estas funciones, Honor colabora con Google y viene de la mano de Gemini para algunas de sus funciones de IA (borrador de IA, eliminador de reflejos, mejora de la imagen con IA, etc.) hace bastante hincapié en su función de imagen a vídeo. Esta permite crear clips cortos animando nuestras imágenes. Es curiosa, aunque con margen de mejora y, en opinión de servidor, no demasiada utilidad real más allá de juguetear los primeros días que tienes el teléfono entre las manos.

Tampoco termino de familiarizarme con el uso del nudillo para activar el Portal Mágico. Interactuamos con el dedo con el teléfono y el nudillo, simplemente, no es tan cómodo.

Respecto a la autonomía, no tengo la menor queja. Es un móvil que ronda las siete horas de pantalla en uso habitual, algo menos (cerca de seis) si le damos bastante caña. Cifras óptimas y lógicas para un móvil con 5.300mAh. Los tiempos de carga son también excelentes: se carga por completo en unos 40 minutos.

Cámaras: un equilibrio imperfecto

Las cámaras son la razón de ser en este Honor 400 Pro. Es un teléfono con un sensor principal de 200 megapíxeles, teleobjetivo de tres aumentos y ultra gran angular. Una configuración más habitual en móviles de gama alta que de gama media. Pese a las cifras de megapíxeles, los sensores no son especialmente grandes ni luchan con algunos de los más ambiciosos del mercado.

La app de cámara... está bien. A nivel de interfaz le pasa como al sistema: está algo anticuada. Las fuentes, los iconos, los menús... todo luce como la antigua app de Huawei hace tres o cuatro generaciones. Pero al César lo que es del César, a nivel de funcionalidad no tengo nada que pedirle.

La cámara principal del Honor 400 Pro se comporta bien. Me ha gustado que preserva naturalidad en el color y en el balance de blancos, algo no tan habitual en móviles por debajo de los 1.000 euros.

Si ampliamos, notamos una clara obsesión que Honor sufre desde hace años: la de eliminar el ruido. A pleno sol, a las 10 de la mañana, la cámara se empeña en acabar con todo rastro de grano en la foto. ¿Consecuencia? Se pierde el detalle y se empasta por completo la imagen. En situaciones de baja luz puede ser una buena estrategia, pero a pleno sol no es la mejor idea.

1x | 30x

Donde me he quedado impactado es con el zoom. Es brutal, sin más. En alguna que otra situación he tenido una foto lavada de más pero, por lo general, los resultados son espectaculares. Este teléfono hace el 30x desde el sensor principal, y utiliza inteligencia artificial para procesar los detalles. No he notado que se invente nada, y a nivel de nitidez es espectacular.

1x | 3x

El teleobjetivo es de tres aumentos, y promete zoom lossless hasta 6x. Más allá de allí, hasta 30x, se defiende bastante bien. Hay consistencia con el color y el procesado, y no estamos ante la sensación de usar una cámara de menor calidad. Sin duda, este es uno de los mejores trabajos en zoom en su gama.

El gran angular es correcto, aunque aquí sí noto que necesita más procesado para lograr resultados aceptables. No obstante, me sorprende que apenas hay falta de nitidez en las esquinas. A pesar de ser la lente menos luminosa se desenvuelve bien, y prefiero que haya cierta subexposición a que fuerce el HDR y dé resultados poco realistas.

El modo retrato también es muy bueno, y segmenta hasta los objetos más finos (los LEGO suelen ser objetos casi imposibles para el modo retrato, ya que requieren una segmentación fina de bordes que no todos los teléfonos logran). El bokeh es bastante realista y regulable, y el look es envidiable.

El selfie, como casi siempre en Honor, está muy bien resuelto. Capta a la perfección los tonos de piel, hace un buen trabajo con el modo retrato (aunque no perfecto) y es suficientemente angular.

Sobre la grabación de vídeo, las sensaciones son correctas, sin muchos alardes. No es el más natural que he probado, pero el trabajo con la estabilización es excelente y se encuentra cómodo en su máximo permitido: 4k 60FPS.

Honor 400 Pro, la opinión y nota de Xataka

El Honor 400 Pro es un teléfono bastante interesante. Su diseño es especialmente atractivo, tiene una pantalla genial, el rendimiento está fuera de toda duda y la versatilidad de las cámaras es más que correcta. No tiene puntos débiles flagrantes, algo no tan fácil de encontrar en un smartphone de este tipo.

Al igual que me sucedió con su hermano mayor, el Magic 7 Pro, el procesado de la cámara sigue sin parecerme el más natural. Agradezco que sea capaz de mantener zoom por encima de los seis aumentos, el foco en la IA y la calidad del sensor principal, pero Honor tiene un músculo con el que puede lograr resultados aún mejores. Pese a ello, un móvil equilibrado, que será especialmente interesante cuando empiece a bajar de precio.

7,8 Diseño 7,25 Pantalla 8,5 Rendimiento 8 Cámara 8 Software 7,25 Batería 8 A favor El zoom es genial

Rinde muy bien, es un teléfono especialmente fluido

El conjunto es súper equilibrado, no hay puntos débiles graves En contra La cámara es completa, pero el procesado no convence

MagicOS necesita un lavado de cara urgente

Las funciones de IA no tienen demasiada utilidad práctica



Imagen | Xataka

En Xataka | "El mercado europeo no tiene límite para nosotros": hablamos con Tony Ran, CEO de Honor en Europa

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Honor. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.