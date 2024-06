Es difícil esconder un yate de 300 millones, pero se ha intentado: el Launchpad ya está en Mallorca esperando a Zuckerberg

Lo típico de la crisis de los cuarenta es querer comprarse un deportivo descapotable (aunque algunos nos tenemos que conformar con intentar subirnos a uno). Sin embargo, Mark Zuckerberg, como buen millonario que es, ha puesto el listón un poco más alto y por su cuarenta cumpleaños se compró dos superyates. Uno para él, y otro de apoyo para que no le falte de nada.

Como el verano está ya a la vuelta de la esquina, Mark Zuckerberg se ha dispuesto a estrenar su regalo de cumpleaños y, como no, se ha venido a las paradisiacas costas mallorquinas a hacerle el rodaje, según apunta El Diario de Mallorca.

Un superyate que quiere pasar inadvertido. El Launchpadha sido visto en aguas mallorquinas tras una travesía desde aguas de Florida donde fondeaba apenas hace unas pocas semanas. El lugar que Mark Zuckerberg ha elegido para atracar ha sido el nuevo dique exterior del Club de Mar de la capital mallorquina, permaneciendo lejos de las miradas curiosas.

Sin embargo, el Launchpad no es una embarcación que pase inadvertida por el diseño bicolor de su casco, los acabados de los suelos en madera y, sobre todo, los 118 metros de eslora que son difíciles de disimular.

Un yate controvertido. Mark Zuckerberg compró la pareja de yates por 330 millones de dólares, de los cuales 300 millones fueron destinados a pagar el Launchpad, mientras que los 30 restantes se destinaron al Wingman, un yate de 65 metros de eslora que Zuckerberg utiliza como soporte para el Launchpad, pero que perteneció a Gabe Newell, cofundador de Valve.

El Launchpad tiene su propia historia ya que su anterior propietario era una sociedad vinculada al oligarca ruso Vladímir Olégovich Potanin. Un banquero millonario ruso que hizo fortuna en la minería del níquel bajo el paraguas de poder de las altas esferas políticas rusas. Tras el bloqueo de Estados Unidos y Europaa las fortunas rusas, los bienes de origen ruso se embargaron y el Launchpad fue uno de los bienes que quedaron confiscados en Países Bajos. Así que la entidad gestora estatal se hizo cargo de subastarlo y Mark Zuckerberg fue el mejor postor.

Palma: pasarela de superyates en verano. El dique exterior del puerto de Palma se construyó para dar cabida a embarcaciones de gran tamaño como es el caso del Launchpad o el supervelero de Jeff Bezos. Además, se encuentra relativamente cerca de la terminal de aeropuerto de Mallorca, por lo que resulta un buen punto de inicio para comenzar unas vacaciones.

Eso hace que, en su estancia en el puerto de Palma, Mark Zuckerberg comparta amarre con titanes como el Yasmine of the Sea, propiedad de la familia real de Catar con 80 metros de eslora, o el superyate Tango del también millonario ruso Viktor Vekselberg, que cumple ya dos años amarrado en este puerto bajo embargo, esperando a correr la misma suerte que el Launchpad.

Un verano de lujo a bordo. Si de algo no cabe duda alguna, es de que a Mark Zuckerberg no le va a faltar un detalle para disfrutar del máximo nivel de comodidad y lujo a bordo. El Launchpad se fabricó en los astilleros de Feadship en Países Bajos sobre el diseño del prestigioso estudio de diseño Espen Øino Internacional y con interiores de Zuretti Interior Design, un estudio reconocido por su excelente gusto por el lujo a la hora de equipar el interior de sus embarcaciones.

El yate tiene capacidad para 24 invitados y 48 tripulantes y personal de servicio a bordo. Por el momento, las fuentes locales no han informado de la presencia de Mark Zuckerberg en la isla. Pero paciencia, si el Launchpad se encuentra amarrado en este rincón del mundo, su propietario no tardará en llegar. Aunque el tiempo no acompañe.

Imagen | Superyatch Times, Wikimedia Commons (TechCrunch)