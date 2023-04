Casas del Sareb: qué es el banco malo y cómo buscar online las viviendas que tiene disponibles

Vamos a explicarte qué es el Sareb y cómo buscar online sus viviendas disponibles, por si te interesa hacerte con una de ellas. El Sareb es el denominado como Banco malo, aunque no hace ninguna gestión de bancos, y tiene un amplio catálogo de casi 50.000 viviendas, además de promociones sin terminar y solares.

Vamos a empezar el artículo explicándote de una manera sencilla qué es el Sareb, cuando y por qué se creó, y por qué se le llama Banco malo. Y luego, pasaremos a decirte cómo puedes encontrar sus inmuebles.

Qué es el Sareb

El nombre Sareb son las siglas de Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. Fue una entidad creada en 2008 con la intención de ayudar a amortiguar la crisis del ladrillo, y que nació para recopilar los activos inmobiliarios más tóxicos de los bancos y cajas de ahorros.

Cuando estalló la crisis económica mundial del 2008, en España habíamos construido demasiadas viviendas a unos precios que no paraban de subir. Como consecuencia de la crisis, los bancos se vieron con lo que denominaban activos inmobiliarios tóxicos, que eran créditos impagados, viviendas que no se habían terminado de construir, promociones que habían quebrado y otros similares.

Inicialmente, el Sareb era una entidad privada que llegó a gestionar 200.000 activos que podrían catalogarse como problemáticos. En 2022, el Gobierno la convirtió en una institución pública, dando un mayor margen de maniobra a la hora de intentar ofrecer a los ciudadanos el acceso a estos activos.

Al Sareb también se le conoció como banco malo, ya que se dedicaba a comprarle estos activos a los bancos normales para ayudarles a sanearse y a que los créditos a las familias y empresas volvieran a fluir. Esto, el Sareb lo hacía con dinero público y una parte de inversiones privadas.

Aunque se le llama banco malo, no hace ninguna tarea propia de un banco. Simplemente compraba activos tóxicos a otros bancos a un precio inferior al que estos habían pagado por él. Con esto, los bancos pierden dinero pero sanean sus cuentas deshaciéndose de activos inmobiliarios a los que no podían dar salida.

Eso ha hecho que con el tiempo el Sareb haya recopilado una gran cantidad de activos, muchos de ellos viviendas que ya están terminadas o casi se han terminados. Dispone de pisos y casas, además de otras cosas como solares o promociones que no se terminaron de construir.

Concretamente, el Sareb tiene más de 45.000 viviendas en su poder. También tiene más de 14.000 obras en curso, más de 24.000 solares, y varias decenas de miles de anejos y terciarios.

Cómo buscar las viviendas del Sareb

Lo primero que tienes que saber es que el Sareb no vende viviendas directamente a los clientes. Por lo tanto, no puedes entrar en la web de la entidad y mirar qué viviendas hay disponibles. Eso sí, lo que tienes es la web de sareb.es/inmuebles, donde puedes saber cuántos inmuebles tiene en una localidad o provincia, pero no puedes acceder a ellos.

Sin embargo, en esta misma web de sareb.es/inmuebles, tienes enlaces a inmobiliarias que trabajan con sus activos para vendérselos a clientes convencionales. Por lo tanto, tienes que entrar en alguna de estas inmobiliarias para poder ver los inmuebles. Algunas tienen secciones específicas, como servihabitat.com/es/sareb, pero en otras puedes no ver claramente cuáles son los inmuebles de esta entidad.

Y luego, la manera en la que puedes negociar o contactar para informarte sobre uno de los inmuebles del Sareb depende de cada una de las inmobiliarias. Tendrás que proceder como si te quisieras informar sobre cualquier otra propiedad a la venta que tengan.