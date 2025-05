Magnus Carlsen es considerado el mejor jugador de ajedrez de la historia. No ha sido capaz de ganarle al mundo entero

El pasado 4 de abril comenzó una partida de ajedrez estilo libre muy especial. Con piezas blancas Magnus Carlsen, considerado el mejor jugador de ajedrez de la historia. Con las negras, el mundo entero. Y el mundo logró forzar las tablas.

Carlsen no puede con el mundo. El pasado 20 de mayo terminó esta partida de ajedrez freestyle, y lo hizo de manera sorprendente. Tras 32 movimientos, "El Mundo" forzó tablas en un final de dama gracias a la regla de la triple repetición. Esta regla permite a un jugador reclamar un empate (tablas) si la misma posición en el tablero ocurre al menos por tercera vez durante una partida.

Magnus vs. The World. El evento, organizado por la plataforma de ajedrez online Chess.com, ha enfrentado al excampeón del mundo de ajedrez clásico —perdió ese título al no querer defenderlo— contra más de 143.000 usuarios de Chess.com que unieron fuerzas para tratar de ganarle.

Ajedrez freestyle. La partida no usó las reglas del ajedrez clásico, sino las del ajedrez freestyle, la nueva modalidad que está impulsando Magnus Carlsen. En dicha modalidad las posiciones de las piezas de la fila trasera (torres, caballos, alfiles, dama y rey) se eligen de forma aleatoria, aunque deben cumplirse dos reglas. La primera, que los alfiles deben estar en casillas de distinto color. Y la segunda, se puede seguir enrocando en ambos lados, así que el rey siempre debe estar entre las dos torres.

Así acabó la partida de Carlsen vs The World. Tablas por repetición.

Toda una leyenda. Magnus Carlsen, de 34 años de edad, se convirtió en el jugador con mayor puntuación del mundo en 2010, a los 19 años, y ha ganado cinco campeonatos del mundo. En 2014 logró alcanzar la puntuación ELO más alta de la historia, 2.882 puntos. En los últimos años tensiones con la FIDE y su propio hartazgo con la modalidad del ajedrez clásico han hecho que abandone la lucha por defender el título de campeón del mundo. Sigue jugando torneos de ajedrez clásico, pero está especialmente interesado en torneos de partidas rápidas y, en los últimos tiempos, en impulsar la modalidad FreeStyle, conocida también como Chess960 (Ajedrez 960) o ajedrez aleatorio de Fischer.

Movimiento por votación. Tras cada movimiento de Carlsen, en el turno de "El Mundo" se seguía un sistema de votación que duraba 24 horas y en el que todos los implicados en la partida podían participar. No era obligatorio votar en cada movimiento, y para ayudar a los jugadores de "El Mundo" había varios "entrenadores" que compartían sus propias reflexiones sobre los mejores movimientos con sus análisis del estado de la partida.

Un juego "sólido". En declaraciones tras la partida, Carlsen indicó que "en general, «El Mundo» ha jugado un ajedrez muy, muy sólido desde el principio. Tal vez no ha optado por las opciones más emprendedoras, sino que se ha mantenido más en la línea del ajedrez normal, lo que no siempre es la mejor estrategia, pero esta vez ha funcionado bien.

El Mundo no arriesgó y funcionó. En los últimos movimientos los jugadores de "El Mundo" debatieron si forzar las tablas con la triple repetición o intentar seguir jugando para ganarlo, incluso si eso suponía la derrota. Al final los votos favorecieron la estrategia más conservadora, y prefirieron forzar las tablas.

El Mundo perdió contra Kasparov y Anand. Ha habido anteriores eventos de este tipo. En 1999 Garry Kasparov jugó contra más de 50.000 jugadores vía Microsoft Network y ganó tras cuatro meses. El año pasado el gran maestro Viswanathan Anand ganó una partida contra más de 70.000 jugadores en Chess.com. En ambos casos se trataba de partidas de ajedrez clásico.

¿Qué tal fue la partida? Los analistas de Chess.com han calificado la partida como "una montaña rusa" en la que hubo un par de momentos dramáticos. Carlsen llegó a tener una posición algo más ventajosa, pero no pudo aprovecharla y confiesa que desde ese momento todo iba dirigido a las tablas porque "no me dieron ni una sola oportunidad".

