Las ventas de móviles se están hundiendo. Apple cree saber cómo salvarlas: con plegables

Apple parece estar preparando uno de los calendarios de lanzamientos más llamativos de su historia reciente. Se habla de nada menos que de cinco modelos nuevos entre la segunda mitad de 2026 y la primera de 2027, y entre todos ellos, uno especialmente protagonista: el (largamente rumoreado) iPhone plegable. Lo curioso no es que Apple lo lance a estas alturas, sino que sea bastante optimista con dicho modelo.

Más plegables de los previstos. Según indican en Nikkei Asia fuentes cercanas a los planes de Apple, Apple ha pedido a sus proveedores prepararse para fabricar unos 10 millones de iPhone plegables esta año. Se trata de una cifra claramente superior a los 7-8 millones que se estimaban hace poco, y esa apuesta "redoblada" por el formato es ciertamente sorprendente.

Apuesta arriesgada. Primero porque los plegables jamás han logrado triunfar de forma masiva en el mercado de los móviles. Son un nicho muy llamativo, pero en el que los fabricantes no han logrado el éxito que probablemente esperaban. Y segundo y más importante, porque no está el horno (de la industria móvil) para bollos. La crisis de las memorias está teniendo un impacto brutal en muchos ámbitos, y el mercado de los smartphones no es la excepción: se prepara para el peor año de toda su historia, de hecho.

El músculo es el músculo. La compañía ha reservado ya componentes para 80 millones de smartphones solo para la segunda mitad de 2026, y su producción total del año superará según ese diario los 220 millones de unidades. Es una cifra espectacular, sobre todo teniendo en cuenta que sus competidores en China, con marcas como Xiaomi, Oppo o Vivo, han tenido que recortar su producción en al menos 100 millones de unidades por la escasez de memoria y otros componentes. Pero claro, Apple es mucha Apple, y su poder de negociación con proveedores es espectacular.

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Lanzamientos escalonados. Desde hace meses se rumorea que Apple seguirá una ruta de lanzamientos muy especial. Teóricamente ha decidido posponer el lanzamiento del iPhone estándar hasta la primera mitad de 2027 para centrar todo el protagonismo otoñal en los modelos premium: iPhone 18 Pro (si se llama finalmente así), Pro Max y por supuesto ese primer iPhone plegable. Incluso ha pedido a sus proveedores que reserven componentes ya utilizados en los iPhone 17 para el futuro iPhone 18: es otra forma de blindarse ante la escasez que estrangula al resto de la industria.

En primavera de 2027, dos modelos más. Y como decíamos, mientras que este otoño veremos cómo el catálogo de súper gama alta de los iPhone se renueva, en la primera mitad de 2027 veremos previsiblemente el iPhone 18 estándar y, atención, un nuevo iPhone Air. Hay al parecer planes para renovar sus modelos más asequibles, aunque de momento no hay detalles sobre cómo lo hará. Sea como fuere, el curso 2026-2027 parece que se convertirá en uno de los más ambiciosos para Apple justo en un momento terrible para la industria.

La bisagra ya no es un problema. El gran desafío de los plegables siempre ha sido la bisagra: la pantalla acababa mostrando pistas del pliegue en esa zona central de la pantalla al desplegarla, y ningún fabricante había solucionado hasta ahora el problema. Eso amenazaba el lanzamiento del dispositivo de Apple, pero parece que la compañía ha logrado superar dicho reto, lo que convertiría su dispositivo en uno de los más llamativos de ese nicho.

Los precios, la gran amenaza. Hace una semana Apple anunciaba subidas de precios del 20% de media en todo su catálogo. Era un jarro de agua fría para los consumidores, y eso ponía de relieve que ni siquiera la empresa de Cupertino podía esquivar la crisis de las memorias. La pregunta, por supuesto, es cómo afectarán esas nuevas políticas a los futuros precios de los iPhone. ¿Es esta subida un anticipo de otra que llegará en otoño? ¿O Apple ha preferido dar malas noticias ahora para mantener precios después? La incógnita está ahí, y puede marcar la decisión de compra de millones de consumidores.

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