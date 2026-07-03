Hoy en streaming, uno de los fracasos de taquilla más épicos de las últimas décadas recibe un retrato a la altura de su leyenda

Mike Figgis mandó un correo felicitando a Francis Ford Coppola por retomar, cuarenta años después de imaginarlo, un proyecto llamado 'Megalópolis', una película de financiación y recaudación apocalípticos. Añadió una posdata medio en broma: si le apetecía, él podía documentar el rodaje. Coppola aceptó, y así nació 'MegaDoc', que Filmin estrena hoy. Figgis tuvo acceso total al rodaje, sin guion ni condiciones previas.

Figgis y Coppola se conocían desde los noventa, cuando el británico dirigió a Nicolas Cage, sobrino del director, en 'Leaving Las Vegas'. En noviembre de 2022, cuando empezó a rodar, 'Megalópolis' era la mayor incógnita del cine independiente estadounidense: una fábula de ciencia ficción ambientada en una Nueva York inspirada en la conjura de Catilina contra la Roma republicana, financiada íntegramente por Coppola con más de 120 millones de dólares procedentes de la venta de parte de su negocio vinícola

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Hay un detalle muy interesante en la naturaleza de 'MegaDoc'. Eleanor Coppola, esposa del director durante más de sesenta años, murió el 12 de abril de 2024, apenas un mes antes del estreno de 'Megalópolis'. Fue ella quien en 1991 dirigió 'Corazones en tinieblas', el documental sobre el rodaje de 'Apocalypse Now' que convirtió el making of en un género propio dentro de los documentales. 'MegaDoc' hereda esa tradición familiar de documentar el proceso creativo desde dentro, aunque esta vez sea un cineasta ajeno al clan quien sostiene la cámara.

En 'MegaDoc' veremos los enfrentamientos de Shia LaBeouf con Coppola, que llegó a decirle que era el actor más difícil con el que había trabajado nunca. Aubrey Plaza convirtió a Figgis casi en un personaje más de la película, ordenándole sin salir de su papel de la presentadora Wow Platinum que le siguiera como si fuera su cámara personal. Adam Driver, el protagonista, pidió no ser filmado durante el rodaje y solo concedió una entrevista al final. El resultado es un documental tan accidentado y de destino tan peculiar como la propia película que retrata.

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