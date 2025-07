Meta nos acaba de recordar por qué jamás deberíamos dar acceso a todas nuestras fotos a una app a la ligera

Reconozco que soy el tipo de persona que, entre permitir acceso a todo el carrete de fotos o sólo a unas pocas, suelo elegir lo primero, sobre todo en apps que uso bastante como Instagram. Poder acceder a todo el carrete y no tener que ir dando permiso foto a foto me resulta más cómodo. Total, si no subo las fotos nadie las puede ver, ¿no? No está tan claro.

Meta quiere las fotos que no publicamos

La noticia nos llega desde TechCrunch , donde hace unos días contaron cómo Facebook había empezado a pedir a los usuarios el “procesamiento en la nube para obtener ideas creativas hechas para ti a partir de tu carrete de fotos”. Para crear esas ideas, eligen fotos del carrete y las suben a su nube. Además, al aceptar, nos advierte de que también aceptamos los términos y condiciones de Meta AI, que incluyen el análisis de las fotos y vídeos, incluyendo las características faciales de todo aquel que aparezca en ellas.

Desde The Verge , contactaron con Meta para hacer la pregunta que seguramente te estarás haciendo, y es si estaban usando esas fotos no publicadas para entrenar a su IA . Meta asegura que actualmente no, pero no niegan que puedan hacerlo en el futuro. Aunque por ahora esta novedad solamente afecta a usuarios de Estados Unidos, más adelante podría llegar a más países, así que mejor estar prevenidos.

Acceso sí, pero mejor a cuentagotas

Son muchas las apps que piden acceso a nuestras fotos y vídeos y está en nuestra mano decidir si les damos acceso o no. Tanto iOS como Android permiten elegir qué imágenes queremos compartir con cada app. En el caso de iOS, incluso nos recuerda periódicamente si queremos seguir compartiendo todo nuestro carrete con ciertas apps. Yo soy de las que ignora las advertencias. Viendo casos como el de Meta me queda claro que es una pésima idea.

La opción de limitar el acceso a las fotos en iOS (izquierda) y Android (derecha).

He empezado a limitar el acceso en apps que uso a diario como Instagram y la verdad es que no resulta tan tedioso como pensaba en un principio. Cuando quiero subir algo, sólo tengo que dar acceso a ese algo y ya está. Al final es sumar un paso más, sí, pero se hace rápido. Si quieres hacerlo sólo tienes que entrar en Ajustes e ir a la app que quieras, por ejemplo Instagram y, dentro del permiso de la galería, elegir 'Acceso limitado'.

La importancia de la letra pequeña en la era de la IA

Llevamos cuidado con las fotos y vídeos que compartimos, pero no pensamos en qué pasa con todo lo que no subimos. Es normal, lo lógico es pensar que, si no pulsas en ‘Compartir’, nadie salvo tú podrá acceder a esa foto. Este caso pone de manifiesto la importancia de leernos la letra pequeña de las apps, algo que, seamos honestos, muy pocas personas hacen .

Quizás antes no era tan preocupante, pero en el contexto actual, con tantos modelos IA, la cosa cambia. Para entrenar esos modelos hace falta mucho contenido, muchísimo . Ha habido muchas polémicas en torno a esto: el uso de contenido protegido con copyright , LinkedIN entrenando su IA con datos de usuarios casi sin avisar, modelos de IA que saquean plataformas como Reddit y hasta otros que se entrenan con fotos de menores . Si ya era conveniente ser cautos, ahora mucho más.

Imagen | Propia en mockup de Freepik