Devolvió su coche de alquiler y se encontró con una factura extra de 400 dólares. El motivo: la IA cazó un arañazo diminuto

Durante un viaje pueden surgir imprevistos. Eso es algo relativamente habitual, asumible y que debe interiorizar cualquiera que se plantee hacer las maletas para pasar unos días fuera de casa. Mucho menos frecuente es lo que le ha pasado a Patrick, un viajero que hace poco se encontró con una factura de más de 400 dólares cuando devolvió su coche de alquiler en la sucursal de Hertz del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, en EEUU.

El motivo: una sistema con IA analizó el vehículo a fondo y en solo unos segundos descubrió que tenía un raspón de varios centímetros en una rueda trasera.

La historia la ha revelado The Drive y probablemente le quite el sueño a más de un turista que se plantee alquilar coche estas vacaciones. Al menos en los alrededores de Atlanta, en EEUU. Hace poco Patrick, un cliente de Thrifty, una empresa de alquiler de vehículos vinculada a la cadena internacional Hertz, se encontró con una sorpresa cuando quiso devolver el vehículo que había arrendado.

Delatado por los algoritmos

El hombre hizo lo habitual: acudió a la sucursal de la empresa, entregó el vehículo (de la marca Volkswagen) y dio el trámite por zanjado. Al cabo de unos minutos sin embargo le avisaron de que tenía que pagar la friolera de 440 dólares. ¿El motivo? La compañía había identificado una rozadura en la rueda trasera del lado del conductor, un raspón de 2,5 cm cuyo arreglo debía costear. No solo eso. La empresa le desglosó además cómo había calculado esos 440 dólares.

De esa cantidad casi la mitad se dedicaría a la reparación. El resto se correspondía con una serie de gastos que hicieron a Patrick arquear la ceja. Según la compañía, 125 dólares respondían al procesamiento y 65 a los gastos administrativos.

El hombre se encontró además con que la factura le llegó a través de una aplicación web que aportaba la prueba de los daños y le permitía disfrutar de un pequeño descuento siempre y cuando pagase en ese mismo momento. Según recoge The Drive, si aceptaba las condiciones y desembolsaba el dinero en 48 horas la compañía le ofrecía una bonificación de 52 dólares. En caso de que se demorara algo más, pero no dejase pasar más de una semana serían 32,5.

El hombre optó por no pagar. Es más, cuando hace unos días habló con The Drive todavía no había abonado la cantidad que le reclama la compañía por el raspón de la rueda. "Ahorrar 30 dólares para aceptar la responsabilidad no vale la pena", reivindica el conductor, que tras encontrarse con la factura recurrió primero al chatbot de Hertz (sin demasiado éxito) y luego envió un email a la compañía.

Hasta aquí la historia es curiosa, pero lo que hace que el caso de Patrick sea excepcional y haya llamado la atención de medios de otros países es cómo detectó la compañía el desperfecto en la rueda trasera de su Volkswagen. El mérito no fue de ningún operario o un trabajador de la sucursal del aeropuerto internacional de Atlanta especialmente diligente al examinar los coches. No. El fallo en la rueda lo localizó un nuevo sistema de escaneado de coches que se basa en la IA.

En abril Hertz anunció una alianza con UVeye, una firma especializada en la inspección de vehículos con IA, precisamente para aplicar su tecnología en EEUU. "Los sistemas de cámaras con IA de UVeye y los algoritmos de machine learning permiten inspecciones automatizadas en tiempo real de la carrocería, los cristales, neumáticos y bajos", reivindica Hertz, que destaca que la nueva tecnología le permite detectar fallos "con una velocidad y precisión sin precedentes".

Ya por entonces la empresa avanzaba que el sistema se estrenaría en Hartsfield-Jackson, aunque su objetivo es expandirlo en no mucho tiempo a los principales aeródromos de EEUU. La compañía reivindica además que al "complementar" los exámenes tradicionales con la tecnología de UVeye puede garantizar a sus clientes "revisiones más eficientes y transparentes", matiz este último que recalcaba estos días a The Drive. La app que informó a Patrick incluía de hecho una foto del raspón y otra de la misma parte del coche justo cuando lo alquiló.

El servicio, eso sí, parece no salir gratis. Hertz ha explicado que la denominada tarifa de procesamiento, que al menos en el caso de Patrick representa un parte sensible de la factura, se corresponde con "el coste de detectar y estimar los daños durante el alquiler". En cuanto a la tarifa administrativa que incluye la factura, "cubre parte de los costes en los que incurre Hertz al procesar la reclamación".

