La otra trampa del verano: ya hay empresas de alquiler de coches usando escáneres IA para detectar micro arañazos

Hace unos días os contábamos la historia de un hombre que tuvo que pagar 440 dólares extra al devolver su coche de alquiler . ¿El motivo? Una IA había detectado un pequeño arañazo en una llanta. Este caso ha sido el primero que hemos conocido, pero no ha sido (ni será) el único. Hertz y otras empresas de alquiler de coches están implementando estos escáneres en sus sucursales y cada vez son más los cargos desorbitados por pequeñas marcas que apenas son perceptibles a la vista.

La primera alarma. El caso que comentábamos es el primero que hizo saltar las alarmas. Sucedió en el aeropuerto de Atlanta, en una de las sucursales de Thrifty (vinculada a Hertz) que tiene instalado uno de estos escáneres. El arañazo medía tan sólo 2,5 centímetros y le pedían 440 dólares. De esta cantidad 250 dólares se destinarían a la reparación, mientras que le cobraban 125 dólares por el "procesamiento" y 65 dólares de tarifa administrativa.

Daños muy dudosos. Hace dos semanas, otro cliente de Hertz pasó por una situación similar y acudió a Reddit para quejarse . En esta ocasión, el coste de la reparación ascendía a 350 dólares y todo por una marca que cuesta ver en la imagen y que según el cliente es “más pequeña que un centavo”.

Algunas de las imágenes de los supuestos daños.

Hay más. A este cliente le pedían 190 dólares por una pequeña marca en el techo del coche y otra en el capó. Según él “posiblemente sólo suciedad (...) nada que un humano detecte y considere daños”. Este otro cliente recibió un cargo de 195 dólares por una marca similar que, al menos a mí, me parece que podría ser incluso un reflejo. Hasta hay casos como este en el que se ven marcas muy parecidas en las fotos de la recogida y la entrega, pero según la IA, debe pagar 500 dólares. La comunidad de Hertz en Reddit está llena de quejas por problemas similares.

Como hablar con la pared. Lo más preocupante es que, cuando los clientes intentan reclamar, la única opción que encuentran es hablar con un chatbot. Según Adam Foley , uno de los afectados, recibió un mensaje automático con el importe de 190 dólares pendientes, pero si pagaba pronto se quedaría en “sólo” 125 dólares, que es el coste de cuatro días de alquiler. Intentó reclamar, pero solamente podía hablar con el chatbot, que sólo daba explicaciones de por qué debía esa cantidad.

Los escáneres. Hertz es la empresa que primero implementó estos escáneres, que son de la compañía israelí UVeye. Según UVeye , su tecnología detecta hasta cinco veces más daños que la comprobación manual y recauda hasta seis veces más dinero por los daños. Lo llamativo es que en su comunicado , Hertz nos vende esta tecnología como una forma perfecta de mejorar la seguridad porque detecta problemas de mantenimiento, por ejemplo si hace falta cambiar una rueda. También destacan que el proceso de inspección es más transparente, pero no dicen nada de que te van a cobrar cientos de dólares por una marca diminuta.

Actualmente están implantando estos escáneres en Estados Unidos, donde esperan tener 100 sucursales con esta tecnología para finales de año. Según algunos usuarios , van muy rápido. Por ahora no hay confirmación de que los vayan a implantar en Europa, pero si les funciona bien es de esperar que salte las fronteras estadounidenses.

No sólo Hertz. También cuentan con estos escáneres las marcas asociadas como Dollar y Thrifty. Además, la compañía Sixt cuenta con otro sistema llamado Car Gate que cuenta con “sensores, cámaras y un sistema de iluminación que fotografía el vehículo antes y después del alquiler”. En este caso, las imágenes las comparan los empleados, no una IA. Por su parte, Avis está probando un sistema de escáneres IA de la startup Ravin, aunque no sabemos cuándo empezarán a implantarlos.

