LaLiga se ha convertido en el principal enemigo de la libertad en Internet. Ahora incluso ataca a Google, Apple y Huawei

LaLiga sigue con sus amenazas legales. Unas semanas después del intento (fallido) de bloquear Telegram en toda España, ahora apuntan contra otros protagonistas tecnológicos todavía más relevantes: Google, Apple y Huawei. Según un auto adelantado por ElDiario.es y al que ha tenido acceso Xataka, LaLiga pide a la Justicia española imputar a las grandes tecnológicas como colaboradoras de Newplay, una de las aplicaciones IPTV acusadas.

Ahora toca cargar contra las grandes tecnológicas. El caso viene de hace tiempo. En abril de 2022 se requirió a Google, Apple y Huawei, como dueños de las tiendas de aplicaciones desde donde se podía descargar la IPTV, que eliminasen la aplicación Newplay.

Pero esto no es suficiente para LaLiga. Ahora les acusa de un "delito de desobediencia grave" y solicita que se les considere "partícipes a título lucrativo". ¿Por qué? Porque según argumentan, aunque sí eliminaron Newplay de las tiendas de aplicaciones, todavía permiten que los usuarios que ya la descargaron sigan usándola en sus móviles.

Según apunta el auto, tanto Google como Huawei y Apple estarían recibiendo ganancias de Newplay a raíz de las descargas realizadas en su momento y rendimiento por publicidad.

Las IPTV como tal son legales. Newplay es una IPTV al uso. De base son un tipo de aplicación completamente legal. No dejan de ser decodificadores de listas M3U. A efectos prácticos una especie de reproductor al estilo VLC. Si bien, LaLiga acusa a este tipo de aplicaciones de utilizarse para reproducir contenidos sin permiso, como los partidos de fútbol.

LaLiga pide que Google, Apple y Huawei actúen más allá de la tienda de aplicaciones. Según expone el auto, las tecnológicas "continúan en la actualidad facilitando sus infraestructuras a los usuarios de la APP de tal forma que el ilícito continúa produciéndose aun cuando la APP haya podido ser deshabilitada de sus Stores".

En conversación con Xataka, Carlos Sanchez Almeida, defensa de Newplay y abogado experto en derechos civiles en Internet, explica en primer lugar que "mi cliente no recibe nada de Google", negando la mayor de que las entidades tecnológicas se estén beneficiando económicamente.

"Una petición imposible". Almeida explica que "es algo que no puede hacer Google". La defensa expone que Google y el resto de empresas ya retiraron la aplicación de su tienda de aplicaciones, incluso antes de que se lo pidiesen, pero que no pueden impedir el acceso a Newplay una vez está en los teléfonos de los usuarios.

"La aplicación no tiene arquitectura cliente-servidor. Además se sirve sin datos, sin listas centrales de ningún tipo, son los propios usuarios los que configuran las listas. Esto que se pide es de imposible cumplimiento", explica Almeida, que apunta que "tenemos un peritaje que así lo demuestra".

Adicionalmente, Almeida defiende que el auto tiene una base poco sólida: "creo recordar que el auto de la medida cautelar está recurrido y no me consta la resolución. Estaríamos ante un auto que no es firme. Creo que la jueza va a parar esto".

Amenazas legales ancladas en el pasado. "Tanto quien lo pide como quien lo concede tiene un grave desconocimiento de cómo funcionan estas aplicaciones. Tienen la mentalidad de las webs de enlaces, donde estaba todo centralizado y había una estructura jerárquica, como en Series Yonkis", describe Almeida.

"Cuando llega la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual dejaron de existir las webs de enlaces. Ahora son los usuarios, se ha descentralizado todo. Ha acabado ocurriendo una migración tecnológica, como ya les avisamos. Ahora están desesperados intentando vaciar el barco con un cubo", reflexiona el abogado.

Y sin éxito. La Justicia española ha emitido autos y diligencias preliminares siguiendo las peticiones de LaLiga, pero como ya vimos con el caso de Telegram, muchos acaban en nada.

En el caso de Newplay, el "procedimiento está empantanado desde 2022", apunta Almeida. Un proceso que se intenta alargar con comisiones rogatorias y donde "han venido todos como siempre a intentar pillar su parte".

"Esto es pura propaganda. Se está utilizando la maquinaría judicial y no les están dando la razón. Incluso el Tribunal Supremo ha dicho que el futbol no tiene propiedad intelectual. Quiero creer que no ha sido ordenado por los altos mandos de LaLiga, porque es una barbaridad".

"LaLiga se ha convertido en el enemigo nº1 de la libertad en Internet". En los últimos meses estamos viendo que LaLiga está realizando toda una serie de movimientos en los juzgados encaminados a perseguir a quienes están relacionados con las emisiones sin derechos. Sobre esto, Almeida reflexiona y apunta que "esa agresividad que tenía antes la SGAE, ahora la tiene la Liga. El enemigo nº1 de la libertad en internet ya es LaLiga".

"Lo estamos viendo en este y otros casos, se está forzando la máquina. Además se utiliza a las entidades de gestión y cine como entidades del mismo viaje. Porque LaLiga sabe que el fútbol no tiene propiedad intelectual y por ello suman las películas y series para justificarlo. Van de la mano y eso permite a los jueces justificar estas medidas cautelares".

Imagen | Footy

