Hay tantas VPN que es difícil escoger una, pero yo tengo claro que esta es la suscripción barata que elegiría

Muchas veces cuesta decantarse ante un producto cuando hay tanta oferta. En el terreno de las VPN ocurre con frecuencia —yo he pasado mucho tiempo sin saber cuál elegiría—, pero ahora mismo tengo claro incluso qué tipo de suscripción escogería en el caso de contratar el servicio de una VPN.

En primer lugar, el servicio que escogería es NordVPN porque tiene una de las mejores relaciones calidad-precio en varios de sus tipos de suscripción. Y además incluyen muchas herramientas más allá de la del servicio de VPN. En segundo lugar cabe mencionar que el servicio tiene actualmente cuatro niveles de suscripción, pero yo personalmente escogería el NordVPN Completo que tiene un precio de 4,99 euros al mes.

NordVPN Completo (suscripción mensual) PVP en NordVPN — 4,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Una suscripción muy completa que incluye muchas herramientas

Para reflejar el motivo de mi decisión, estas son todas las suscripciones de NordVPN:

NordVPN Básico por 3,09 euros al mes. Incluye VPN.

por 3,09 euros al mes. Incluye VPN. NordVPN Plus por 3,99 euros al mes. Incluye VPN, protección antimalware y de navegación, bloqueador de anuncios y rastreadores y gestor de contraseñas y escáner de filtraciones.

por 3,99 euros al mes. Incluye VPN, protección antimalware y de navegación, bloqueador de anuncios y rastreadores y gestor de contraseñas y escáner de filtraciones. NordVPN Completo por 4,99 euros al mes. Incluye todas las herramientas de NordVPN Plus y 1 TB de almacenamiento en la nube.

por 4,99 euros al mes. Incluye todas las herramientas de NordVPN Plus y 1 TB de almacenamiento en la nube. NordVPN Ultra por 6,59 euros al mes. Incluye todas las herramientas de NordVPN Completo y una herramienta para eliminar datos personales.

Para un usuario básico —aquí me incluyo yo—, el servicio más interesante es el de NordVPN Completo salvo que únicamente queramos tener la herramienta VPN. Y esto es porque por un poco más de dinero nos encontramos con 1 TB de almacenamiento en la nube, algo interesante si queremos liberar espacio de almacenamiento interno del móvil u ordenador.

A mí personalmente no me entusiasma, por el momento, la herramienta adicional que incluye NordVPN Ultra. Puede ser útil, pero ahora mismo no es algo que yo tenga en mente priorizar. Por el contrario, NordVPN Básico lo encuentro un poco justito para el precio que tiene y la diferencia de precio entre NordVPN Plus y NordVPN Completo es tan pequeña que por ese euro adicional es interesante contar con 1 TB de almacenamiento en la nube.

