Antivirus en 11 Windows: qué son, diferencias entre gratis y de pago y los mejores para tu PC

Te traemos una guía completa para que puedas saberlo todo sobre los antivirus en Windows 11, de forma que si no tienes mucha idea sobre ellos aprender saber lo más importante. Te vamos a empezar explicando qué es exactamente un antivirus o hasta qué punto son necesarios, y las diferencias básicas entre los gratuitos y los de pago.

Además de darte todas las explicaciones sobre los antivirus, también vamos a decirte los mejores antivirus gratis, online y de pago. De esta manera, en el caso de que necesites utilizar uno para protecciones básicas, escáneres puntuales o una protección más fuerte de tu seguridad, tengas las mejores alternativas.

Qué es un antivirus

Windows es el sistema operativo de escritorio más utilizado del mundo. Esto es una parte negativa, y es que si un cibercriminal quiere hacer un malware o virus para realizar cualquier fechoría en el máximo número de usuarios, lo normal es que se decante por el que más gente utiliza. Es por eso que en Windows suele haber más virus que en otros sistemas operativos como macOS o GNU/Linux.

Los antivirus nacieron siendo programas que se encargan de detectar y eliminar virus informáticos en un ordenador. Esa era su función principal en los 90 y los 2000, programas sencillos capaces de detectar estas amenazas y evitar que infecten un ordenador, o intentar desinfectarlo si ya tenía un virus.

Ahora, las amenazas informáticas se han ido haciendo más complejas, y los antivirus también han ido evolucionando para convertirse en suites de seguridad más completas y complejas, y en las que se ofrecen más servicios que tienen que ver con tu seguridad a la hora de navegar.

Por lo tanto, los actuales antivirus profesionales pueden llegar a ofrecer otros servicios de seguridad, como protección contra diferentes técnicas de espionaje, protegiendo incluso de la grabación de tus pulsaciones de teclado para saber lo que escribes, como contraseñas. También pueden proteger contra el minado no autorizado de criptodivisas, robo de credenciales, o secuestro de equipos mediante ransomware o ataques de spam por correo.

A día de hoy, podemos decir que existen dos tipos diferentes de antivirus, los de pago y los gratuitos, y cada uno de los dos tipos tiene un enfoque diferente. Es por eso que casi todas las empresas de seguridad con antivirus de pago tienen también uno gratuito, y que en los gratis existe un gran ecosistema de alternativas.

¿Es necesario un antivirus?

En los últimos años, muchas personas aseguran que el nivel de seguridad en Windows ha llegado a tal punto que quizá no es necesario utilizar un antivirus. Sobre todo desde que la propia Microsoft ha implementado ya una solución gratuita de seguridad para protegerte que lo hace todo bastante bien.

Esta afirmación no es del todo cierta. Es verdad que Windows Defender cubre la mayoría de funciones de los antivirus gratuitos, por lo que para una protección básica y esencial quizá no necesites instalar nada más. Esto es así sobre todo en el caso de usuarios casuales que no tengan muchos datos sensibles en el ordenador y que, en caso de infección o secuestro del ordenador, puedan simplemente formatearlo todo.

En el caso de que tengas datos sensibles, también depende de muchos factores. Si eres una persona que guarda copias de seguridad continuamente de sus datos y que utiliza nubes para ellos, pues lo mismo, todo se puede recuperar.

También depende de tus conocimientos de ciberseguridad y de tu habilidad para detectar las amenazas y fraudes. Si cuando entras en una web extraña enseguida sabes que algo no está bien, o si cuando descargas un archivo enseguida sabes que no debería ser ejecutable para un archivo multimedia, entonces con estos conocimientos también puedes evitar muchas amenazas.

Sin embargo, el mundo de las amenazas informáticas también está evolucionando muy rápido, y existen muchos tipos de malware que pueden estar afectándote sin saberlo. Evidentemente, si tienes cuidado con todos y cada uno de los programas que instalas, desde dónde lo haces, y te cuidas de instalaciones paralelas, la mayoría las vas a poder evitar.

Pero sigue habiendo amenazas, y hay aplicaciones maliciosas capaces de "secuestrar" tu ordenador y tus datos o de registrar todas las teclas que tecleas, pudiéndote robar así tus contraseñas o números de tarjeta de crédito. Además, no es lo mismo que a mi me toque formatear Windows que el que le toque a una persona que necesita siempre el ordenador operativo y que tiene datos muy sensibles en él.

Por lo tanto, todo depende de lo que te quieras exponer a los riesgos que hay cuando navegamos por la red. Con todo esto me estoy refiriendo básicamente a los antivirus básicos, los gratuitos que simplemente detectan las amenazas.

Porque las suites de seguridad en las que se han convertido los antivirus clásicos también incluyen otras herramientas de privacidad y seguridad que son muy útiles, desde gestores de contraseñas hasta firewalls, VPNs para navegación segura, filtros de spam y controles parentales. También tienen protecciones para que no se pueda acceder a tu cámara o micrófono sin permiso.

Por lo tanto, los antivirus de hoy te protegen contra mucho más que los virus informáticos, y te ofrecen soluciones para otros tipos de riesgos de seguridad, o para tener más tranquilidad mientras navegas. Todo ello sin tener un impacto demasiado grande en el PC, sin ralentizarlo ni hacer que las cosas carguen lentas.

Lo que tienes que pensar es que añadir un antivirus al ordenador es añadir una capa de seguridad extra, incluso si tu sistema operativo ya tiene elementos de seguridad. Y esto hace que cuantas más capas de seguridad tengas, más difícil sea que te infectes con algún virus.

Esto quiere decir que todo depende de lo que quieras protegerte cuando navegas, o de lo mucho que aprecies tu seguridad y privacidad online. Y por supuesto, también depende de si estás dispuesto o dispuesta a pagar a una empresa para garantizar esa seguridad. Puedes prescindir de los antivirus si sabes cómo identificar la mayoría de amenazas, pero estos te garantizan una mejor seguridad si te decantas por utilizarlos.

Antivirus gratis o antivirus de pago

A menudo, la gente comete el error de decir que un antivirus gratuito puede darte los mismos beneficios que las alternativas de pago. Este error suele deberse a que muchas personas todavía piensan en los antivirus como los programas de seguridad básicos y sencillos de hace un par de décadas, cuando realmente han evolucionado bastante.

Todo depende sobre todo de tus necesidades, de lo que buscas realmente en un antivirus. Si solo buscas una solución sencilla para buscar virus en tu ordenador, es verdad que cualquiera de las dos alternativas te puede servir, aunque los antivirus gratuitos tienen algunos otros inconvenientes que también te conviene conocer.

En primer lugar, los antivirus gratis ofrecen la protección más básica y esencial, con bases de datos de viruses relativamente actualizadas. Por lo general, los podrás pasar para ver si tu ordenador está infectado. Por lo tanto, suelen ser más para cuando ya has tenido la infección, aunque algunos modelos pueden tener algunos bloqueos para programas sospechosos y virus especialmente conocidos.

La parte negativa es que muchos de estos programas pueden venir con publicidad y con parte de sus funciones de pago. También ha habido algunos casos de antivirus gratuitos que han vendido datos de usuarios a otras empresas para obtener beneficios. Al final, se puede llegar a cumplir la máxima de que cuando algo es gratis en el mundo de la informática, el producto puedes ser tú.

En el caso de los antivirus de pago, incluso en las tareas esenciales como la protección contra viruses, suelen tener las bases de virus mucho más actualizadas. Además, la mayoría de las principales suites de seguridad tienen una especie de sistema de respuesta rápida, para que en cuanto empieza a detectarse una nueva amenaza intentar asegurar a sus clientes lo antes posible.

Además de esto, como te hemos dicho más arriba, suelen ir más allá del antivirus y ofrecer muchas más soluciones relacionadas con tu seguridad online. La cantidad y el tipo de soluciones ya suelen depender de cada empresa, aunque casi siempre suelen protegerte contra sistemas de espionaje y otros tipos de ciberataque.

Aquí, por lo tanto, todo depende de cómo y para qué quieras utilizar el antivirus, y lo mucho que quieres proteger tu ordenador. Si eres una persona que sabe cómo evitar que su ordenador se infecte y cómo evitar ser engañado por descargas fraudulentas o phishing, entonces es posible que teniendo mucho cuidado sea suficiente con el propio antivirus incorporado de Windows. Pero si buscas una opción más profesional y con más opciones, quizá puedas considerar pagar por una suite de seguridad.

Mejores antivirus gratuitos para Windows 11

En el caso de que busques una protección sencilla para tu ordenador y que no necesites ninguno de los extras que suelen ofrecer las suites de pago, aquí te dejamos una pequeña lista con los antivirus gratuitos más recomendados para Windows 11.

Windows Defender : Windows Defender es el antivirus que viene integrado dentro del propio Windows, y ofrece una protección básica con la que ha conseguido que sea prácticamente innecesario necesitar instalar otro antivirus de terceros en Windows. Está completamente integrado en el sistema, e incluye unas base de amenazas actualizada, protección en tiempo real y basada en la nube, envío de muestras automático, protección contra alteraciones del equipo, y análisis de aplicaciones cuando las vas a abrir.

: Windows Defender es el antivirus que viene integrado dentro del propio Windows, y ofrece una protección básica con la que ha conseguido que sea prácticamente innecesario necesitar instalar otro antivirus de terceros en Windows. Está completamente integrado en el sistema, e incluye unas base de amenazas actualizada, protección en tiempo real y basada en la nube, envío de muestras automático, protección contra alteraciones del equipo, y análisis de aplicaciones cuando las vas a abrir. Avira Free Antivirus : Una completa versión gratuita de este antivirus, pero que comparte su base de datos de virus con la versión de pago. Tiene muy buenos ratios de detección de amenazas y no demasiado impacto en el rendimiento del equipo. También tiene protección contra enlaces dañinos, contra amenazas que puedan haber sido insertadas en aplicaciones legítimas, bloqueo de publicidad y monitorización en tu navegador, y escudo anti phishing. Web oficial: Avira Free Antivirus.

: Una completa versión gratuita de este antivirus, pero que comparte su base de datos de virus con la versión de pago. Tiene muy buenos ratios de detección de amenazas y no demasiado impacto en el rendimiento del equipo. También tiene protección contra enlaces dañinos, contra amenazas que puedan haber sido insertadas en aplicaciones legítimas, bloqueo de publicidad y monitorización en tu navegador, y escudo anti phishing. Web oficial: Avira Free Antivirus. Kaspersky Free : A pesar de algunas de las polémicas que ha tenido en Estados Unidos, ante las que la empresa ha actuado con transparencia, este sigue siendo uno de los mejores antivirus de la actualidad. Usa el motor de pago de su versión de pago, y además de antivirus también tiene protección contra adware, VPN y almacenamiento y protección de contraseñas. Web oficial: Kaspersky.

: A pesar de algunas de las polémicas que ha tenido en Estados Unidos, ante las que la empresa ha actuado con transparencia, este sigue siendo uno de los mejores antivirus de la actualidad. Usa el motor de pago de su versión de pago, y además de antivirus también tiene protección contra adware, VPN y almacenamiento y protección de contraseñas. Web oficial: Kaspersky. Malwarebytes Free : Es una herramienta más sencilla, y no tanto un antivirus en sí como una herramienta para eliminar malware. No tendrás protecciones activas ni nada por el estilo, solo una aplicación para rastrear malware de forma manual. Web oficial: Malwarebytes.

: Es una herramienta más sencilla, y no tanto un antivirus en sí como una herramienta para eliminar malware. No tendrás protecciones activas ni nada por el estilo, solo una aplicación para rastrear malware de forma manual. Web oficial: Malwarebytes. Panda Free : Panda es uno de los grandes pesos pesados del sector de los antivirus, y su versión gratis protege contra malware y spyware. Además de esto, también incluye algunas otras funciones como protección y análisis de USB, modos multimedia y de juego para no molestar, y un sistema de recuperación. También tiene una VPN que en la versión gratis está limitada a 150 megas diarios. Web oficial: Panda

: Panda es uno de los grandes pesos pesados del sector de los antivirus, y su versión gratis protege contra malware y spyware. Además de esto, también incluye algunas otras funciones como protección y análisis de USB, modos multimedia y de juego para no molestar, y un sistema de recuperación. También tiene una VPN que en la versión gratis está limitada a 150 megas diarios. Web oficial: Panda Bitdefender Free : Una muy buena alternativa con buenos índices de detección y respetuosa con el usuario. Su versión gratis analiza el ordenador en segundo plano buscando cualquier malware que se quiera colar, y no incluye anuncios. Tiene un escaneo rápido y buena protección básica. Web oficial: Bitdefender.

: Una muy buena alternativa con buenos índices de detección y respetuosa con el usuario. Su versión gratis analiza el ordenador en segundo plano buscando cualquier malware que se quiera colar, y no incluye anuncios. Tiene un escaneo rápido y buena protección básica. Web oficial: Bitdefender. 360totalsecurity: Un antivirus sencillo y con funciones básicas, como la protección en tiempo real de programas y archivos y de navegación web. También tiene protección en compras online y copias de seguridad automáticas. Web oficial: 360totalsecurity.

Antivirus online gratis

Ahora, pasamos a decirte también algunos antivirus online gratuitos. Estos antivirus online te permiten analizar tu ordenador en busca de amenazas directamente desde la red, y sin tener que descargarte ni instalar nada en el ordenador, así como subir o enlazar a archivos para ver si tienen sorpresas desagradables dentro. Son un recurso que puede ser útil para momentos puntuales.

VirusTotal : Posiblemente el mejor del sector, una iniciativa malagueña comprada por Alphabet. Destaca sobre todo por su gran velocidad analizando archivos archivos, buscando amenazas en las bases de datos de decenas de antivirus. Vamos, que no es un antivirus en sí, sino un intermediario entre tú y decenas de ellos. Web oficial: VirusTotal.

: Posiblemente el mejor del sector, una iniciativa malagueña comprada por Alphabet. Destaca sobre todo por su gran velocidad analizando archivos archivos, buscando amenazas en las bases de datos de decenas de antivirus. Vamos, que no es un antivirus en sí, sino un intermediario entre tú y decenas de ellos. Web oficial: VirusTotal. Avira : Avira también tiene versión web, con la que puedes enviar tus archivos a sus motores de búsqueda. Eso sí, con un límite de 50 MB por archivos. Te permite subir el archivo desde el PC o apuntar a su URL. Web oficial: Avira.

: Avira también tiene versión web, con la que puedes enviar tus archivos a sus motores de búsqueda. Eso sí, con un límite de 50 MB por archivos. Te permite subir el archivo desde el PC o apuntar a su URL. Web oficial: Avira. Hybrid Analysis : Hybrid riza el rizo y no envía el archivo a los motores de análisis de otros antivirus, sino a las páginas como VirusTotal, CrowdStrike Falcon o MetaDefender, que son las que lo envían a otros antivirus. Web oficial: Hybrid Analysis.

: Hybrid riza el rizo y no envía el archivo a los motores de análisis de otros antivirus, sino a las páginas como VirusTotal, CrowdStrike Falcon o MetaDefender, que son las que lo envían a otros antivirus. Web oficial: Hybrid Analysis. URLVoid : Este antivirus no analiza tus archivos, sino que analiza páginas web. Se trata básicamente un análisis de reputación online basándose en las incidencias o el malware que pueda haberse encontrado en una URL.W eb oficial: URLVoid.

: Este antivirus no analiza tus archivos, sino que analiza páginas web. Se trata básicamente un análisis de reputación online basándose en las incidencias o el malware que pueda haberse encontrado en una URL.W eb oficial: URLVoid. Dr.Web : Una página que te permite subir archivos de hasta 10 MB para analizarlos y saber si hay virus dentro. Es una alternativa rápida y sencilla. Web oficial: Dr. Web.

: Una página que te permite subir archivos de hasta 10 MB para analizarlos y saber si hay virus dentro. Es una alternativa rápida y sencilla. Web oficial: Dr. Web. Jotti : Una web que te permite subir hasta 5 archivos al mismo tiempo con un límite de 250 MB por archivo. Estos, los analiza con más de 15 motores de antivirus para decirte si ha detectado alguna amenaza en ellos. Web oficial: Jotti.

: Una web que te permite subir hasta 5 archivos al mismo tiempo con un límite de 250 MB por archivo. Estos, los analiza con más de 15 motores de antivirus para decirte si ha detectado alguna amenaza en ellos. Web oficial: Jotti. Kaspersky VirusDesk: Como casi todas las grandes empresas de antivirus con una alternativa web, Kaspersky también tiene su propio portal para analizar en su motor interno los archivos que subas en busca de amenazas. Puedes subir archivos de un máximo de 256 MB desde tu dispositivo, y también apuntar a archivos mediante IPs, Hash o direcciones URL. Web oficial: Kaspersky.

Mejores antivirus de pago

Y ahora vamos con una pequeña selección de algunos de los mejores antivirus de pago, que ya son completas suites de seguridad que incluyen una gran cantidad de protecciones para tu vida digital y para cuando navegas por la red.