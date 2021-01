16 antivirus online gratis: para buscar amenazas sin descargar nada

Te traemos una lista con 16 antivirus online gratis y otras herramientas para poder buscar amenazas y malware. En el concepto de antivirus online muchas veces vas a encontrar aplicaciones descargables, pero nosotros nos vamos a centrar en páginas web con las que no vas a necesitar instalar nada en tu ordenador. De esta manera, podrás revisar archivos individuales que tienes bajados o están en una web.

Vamos a intentar que la lista sea bastante variada, porque no hay muchas herramientas tan fiables de este estilo, pero por lo menos tienes bastantes tipos a tu disposición. La mayoría serán eso, escáneres online en los que subir archivos a analizar, pero también vas a encontrar otros tipos de herramienta algo diferentes pero igualmente útiles.

Nosotros hemos intentado darte una lista limpia con servicios que hemos probado. Sin embargo, y como decimos siempre en Xataka Basics, te invitamos a que compartas tus sugerencias en la sección de comentarios con el resto de usuarios, porque quizá puedes conocer otro servicio que hemos pasado por alto y pueda serle útil a los usuarios.

VirusTotal

Vamos a empezar saltándonos el orden alfabético, ya que VirusTotal se merece estar al principio de cualquier lista. Este es un portal online creado en Málaga en 2004, y comprado por Google en 2012. En el gigante del buscador, pertenece a la subdivisión Chronicle de Alphabet. Es una web tan completa como rápida y útil, ya que puedes subir manualmente tu archivo o poner la URL que acceda a él para poder analizarlo.

Esta página destaca sobre todo por su gran velocidad a la hora de analizar los archivos, en parte porque proporciona los resultados de unos 70 antivirus, pero también porque debido a su popularidad puedes acabar subiendo archivos que ya han sido analizados por otra persona antes, lo que también lo acelera todo. Vamos, que no es un antivirus en sí, sino un intermediario entre tú y decenas de ellos.

AntiScan

Seguimos ya ahora empezando con el orden alfabético propiamente dicho, y lo hacemos con el servicio de AntiScan. Este entra en la lista por poco, ya que las pruebas gratuitas que ofrece son limitadas. Puedes realizar tres análisis gratis, y después de eso tendrás que pagar 0,1 dólares por cada análisis adicional.

Sólo permite escanear los archivos que tengan formatos ejecutables, como los Exe, Msi o Js, pero también los de documentos como Doc, Docx, Xls o Pdf entre otros. No permite escanear imágenes. Los archivos que suban, serán analizados por 26 motores de antivirus, incluyendo Avast, AVG, BitDefender, NOD32, Kaspersky y McAfee. Del resultado podrás crear una imagen que podrás compartir después.

Avira

Además de páginas web que envían tus archivos a motores de búsqueda, también tienes como alternativa recurrir a las alternativas web de los propios antivirus, como la de Avira. En esta web, tú les envías el archivo y podrás saber rápidamente si hay algún tipo de malware. Eso sí, con un límite de 50 MB por archivos.

Vas a poder hacerles llegar el archivo subiéndolo desde tu ordenador o apuntando a él con una dirección URL. Una de las particularidades de esta web es que se te van a pedir datos de contacto por correo electrónico por si acaso tuvieran que hacerte alguna comunicación importante, y que estarás ayudando a actualizar la base datos de uno de los antivirus más importantes.

Avira por e-mail

Existen algunas rarezas en el mundo de los análisis online, y es que algunas empresas de seguridad también permiten enviar los archivos a analizar pro correo. Avira, de la que hemos hablado un poco más arriba, también tiene uno de estos servicios.

En este caso, lo que tienes que hacer es enviarles un correo a la dirección virus@avira.com, en el que el archivo a analizar debe estar comprimido para que los propios métodos de seguridad de la empresa no lo borren y evitar ataques.

Dr.Web

Seguimos con otra página que pertenece a una empresa de seguridad y antivirus específica, como es la web de análisis online de Dr. Web. Es posiblemente la página más simple y sencilla de esta lista, aunque si buscas no complicarte demasiado quizá te pueda servir.

La página web es una única barra sin nada más que el formulario para elegir el archivo, que tiene que estar alojado en tu dispositivo. El tamaño máximo del archivo a subir es de solo 10 MB, que en muchos casos puede ser corto, aunque eso hace que se analice algo mas rápido.

FortiGuard

Se trata de otra web bastante sencilla en la que tú envías un archivo, y la página se encarga de analizarlo y de decirte el resultado. También te da la posibilidad de poner tu correo electrónico para el caso en el que te tengan que escribir para decirte algo importante sobre el archivo. La mala noticia es que aunque tiene un motor potente, estos archivos solo pueden tener un peso de 1 MB como máximo.

Hybrid Analysis

La mayoría de páginas de esta lista son servicios que analizan tus archivos en antivirus de terceros. Hybrid da un paso más allá, ya que se trata de un servicio que analiza tus archivos en otros servicios de los que los analizan en antivirus de terceros. Vaya, que no los lleva a los motores de búsqueda en general, sino que lo hace a páginas como VirusTotal, CrowdStrike Falcon o MetaDefender.

La página tiene un límite de 100 MB para los archivos, lo que quiere decir que no puedes subir ninguno que sea más grande. Pero su gran ventaja es que ofrece una gran cantidad de métodos para enlazar los archivos, desde subirlos desde tu dispositivo o añadir su dirección URL hasta la búsqueda de cadenas coincidentes y patrones hexadecimales a nivel de bytes.

Jotti

Si lo comparamos con el servicio con el que hemos empezado la lista, Jotti queda un poco desfasado en cuanto a diseño y potencia de análisis, pero sigue siendo una buena opción a la hora de analizar tus archivos. Tiene un diseño algo anticuado, y los archivos que subas los filtra por 15 motores de antivirus diferentes.

Los archivos que subas deben tener como máximo 250 MB de peso, y aunque su cantidad de motores de búsqueda pueda parecer limitada, cuenta con nombres del nivel de Avast, BitDefender o ESET. No muestra demasiada información adicional en los resultados, y aunque no deja buscar a partir de direcciones URL, al menos sí te permite buscar resultados por Hash.

Kaspersky VirusDesk

Seguimos con otra solución creada por una empresa especializada en los antivirus, como el VirusDesk de Kaspersky. Es un servicio más simple que busca en el motor de la propia Kaspersky, y que ha sido alimentado por las muestras y los análisis de los usuarios del antivirus.

Este servicio permite subir archivos de un máximo de 256 MB desde tu dispositivo, y también apuntar a archivos mediante IPs, Hash o direcciones URL. Es un servicio simple, pero que puede interesarte si confías especialmente en Kaspersky y quieres utilizarlo para analizar archivos puntuales de forma gratuita y sin tener que instalar nada.

MetaDefender Cloud

Se trata de una página algo desconocida, pero que destaca sobre todo por las muchas posibilidades que te da a la hora de importar el archivo que quieres analizar. Puedes hacerlo desde una URL, desde el explorador de archivos de tu ordenador, pero también mediante otras direcciones como la IP, el dominio y el HASH.

El servicio pertenece a OPSWAT, una empresa de ciberseguridad fundada en 2002. El archivo que lo proporciones, la página lo analizará con más de 20 motores de antivirus diferentes en busca de algún peligro, incluyendo nombres tan potentes como Avira, McAfee o BitDefender. En su informe final incluye tanto problemas de seguridad conocidos como informes de usuarios.

NoDistribute

Se trata de un portal de análisis online de archivos en busca de malware que utiliza 35 motores de antivirus para filtrar los archivos que les envíes y buscar cualquier peligro en ellos. Los archivos los vas a poder enviar subiéndolos desde tu dispositivo, pudiendo ser prácticamente cualquier tipo de archivo incluyendo los comprimidos.

Lo único que debes saber es que tiene un límite de tres análisis gratuitos, por lo que es una herramienta muy útil y rápida para usos puntuales, pero quizá prefieras otra en el caso de que quieras analizar varios archivos de forma continua.

Shields Up Port Scanner

Esta es una herramienta bastante antigua y con una interfaz que puede resultar desfasada, pero sirviendo para algo muy diferente y particular es muy eficiente. Lo que hace es analizar los primeros 1056 puertos TCP de tu ordenador para saber si pueden estar abiertos a causa de algún tipo de malware en tu equipo.

Aquí, los resultados que te dan también son bastante particulares. Si los puertos están abiertos es malo, y cuantos más haya peor, y si están cerrados es algo bueno. Por lo general, si no estás utilizando un puerto tu ordenador debería tenerlos cerrado por defecto, por lo que encontrártelos abiertos puede ser una mala señal.

URLVoid

Esta es una herramienta online totalmente diferente al resto de las que vas a encontrar en la lista, ya que analiza páginas web en vez de archivos. Por lo tanto, lo que vas a tener es básicamente un análisis de reputación online basándose en las incidencias o el malware que pueda haberse encontrado en una URL.

Tú sólo vas a tener que escribir la dirección de la página en general, y se te mostrará un resumen con sus datos y la fecha del último análisis realizado. Luego se filtrará la web con 35 motores de antivirus, incluyendo pesos pesados como Avira, DrWeb o BitDefender entre otros.

VirSCAN.org

Se trata de una página bastante sencilla pero efectiva, una que sólo permite añadir archivos desde tu ordenador. Estos tienen que tener un peso de menos de 20 MB, y no vas a tener la posibilidad de usar enlaces URL ni otros métodos para apuntar a archivos, tienen que ser los que tengas en tu dispositivo.

Una vez subes los archivos que sean, estos son filtrados por 49 motores de búsqueda de antivirus diferentes. Este proceso puede tardar un poco, pero sigue siendo una web bastante efectiva para analizar tus archivos.

VirusTotal por e-mail

Casi al principio del artículo te hemos hablado de que hay algunas empresas que también ofrecen el servicio gratuito de que les puedas mandar archivos sospechosos por correo para que los analicen por ti. Tú ganas quitarte la duda de encima ante una posible amenaza, y ellos tener la posibilidad de encontrar con este método nuevas amenazas para el resto de sus clientes.

VirusTotal es otra de las empresas que ofrece este servicio, que son varias, pero esta es de las más destacadas. Lo que tienes que hacer es enviarles un fichero de hasta 32 MB a scan@virustotal.com con el asunto SCAN o SCAN+XML. Con el primer asunto, la respuesta te llegará en texto plano, y con el segundo te lo mandarán en el formato XML.

Antivirus de Chrome

Y vamos a terminar con una propuesta diferente. Se trata de un antivirus online que no tienes que instalar, pero que viene integrado directamente en el propio Google Chrome. Por lo tanto, si usas el antivirus no necesitarás de otras webs. Cierto que este sistema quizá no rivalice con algunas de las propuestas de la lista, pero para análisis sencillos de todo el ordenador puede ser suficiente.

Este antivirus integrado analiza los archivos de tu ordenador en conjunto, y no puedes proporcionarle URLs para que mire en los archivos alojados online. Sin embargo, como herramienta básica para los usuarios de Chrome, es una buena alternativa. Para acceder a él tendrás que escribir Chrome://settings/cleanup en la barra de búsqueda.