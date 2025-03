La contrarrevolución digital llega a las aulas: siete CCAA dan marcha atrás con las pantallas y marcan un cambio de tendencia

El sistema educativo español tiene una manera peculiar de abrazar las innovaciones: con entusiasmo desmedido primero, y con igual intensidad al rechazarlas después.

Primero fue la devoción aspiracional por el modelo finlandés, luego la obsesión por digitalizar cada aula. Hoy, poco más de una década después de aquella carrera por llenar los colegios de portátiles, estamos viendo el principio de un movimiento pendular opuesto: siete autonomías –gobernadas tanto por PP como por PSOE– están regulando para reducir las pantallas en las clases, según recoge El Mundo.

Este giro no nace de un capricho político. Los resultados de las últimas pruebas PISA y evaluaciones internacionales han sido otro jarro de agua fría. La comprensión lectora y las habilidades matemáticas básicas se están desplomando mientras los estudiantes pasan más tiempo con una tablet y menos con papel y boli.

Madrid, la Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia, Asturias y Cataluña están preparando normativas distintas pero con un mismo espíritu:

Recuperar el papel.

Limitar las horas frente a las pantallas.

Y reflexionar sobre si realmente necesitamos hacer todos los deberes en digital.

También estamos viendo a muchos políticos buscar el aplauso tribunero maldiciendo las pantallas en las aulas, pero a ninguno hacer autocrítica cuando la tribuna premiaba el eslogan "un niño, un portátil". Es la amnesia selectiva que permite navegar cómodamente entre tendencias opuestas sin asumir responsabilidades.

La corrección no tiene color político. La socialista asturiana Lydia Espina y el popular murciano Fernando López Miras coinciden en lo fundamental aunque discrepen en las formas, por dar dos ejemplos.

Quizás la diferencia más notable es que mientras Madrid opta por una prohibición más tajante, otras regiones prefieren fijar recomendaciones, dejando cierto margen de maniobra a los centros. Pero el mensaje es claro: basta ya de tablets para todo.

Lo más interesante de este pendulazo es que llega justo ahora, cuando la industria tecnológica sigue prometiendo la revolución educativa a través de sus dispositivos, y cuando la IA empieza a asomar en las aulas.

Pero entre el determinismo tecnológico y la nostalgia por las libretas de cuadrícula, quizás lo que realmente estamos viendo es un saludable ejercicio de madurez: la tecnología debe ser un medio, no un fin.

Y como cualquier herramienta, tiene sus momentos óptimos de uso. No todo el tiempo. No para todo. Y desde luego, no para todos a la misma edad. Y lo estamos empezando a ver.

