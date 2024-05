Los televisores OLED y LED de Panasonic para 2024, explicados: Fire TV para (casi) todos y un panel MLA de 2ª generación para el modelo insignia

La filial española de Panasonic acaba de dar a conocer todos los televisores OLED y LED que colocará en las tiendas durante las próximas semanas. A principios del pasado mes de enero, durante el CES, esta marca presentó sus televisores insignia para 2024, los modelos OLED Z95A y Z93A, pero de los demás hasta ahora no sabíamos prácticamente nada más allá de las conjeturas que podíamos hacer. Y de lo que nos anticipaba algún que otro rumor. Por fin tenemos información oficial.

Sea como sea más allá de los detalles técnicos en los que estamos a punto de indagar una de las grandes novedades introducidas por Panasonic en sus televisores de 2024 es su apuesta por Fire TV, el sistema operativo de Amazon. No cabe duda de que es una mejora notable frente a My Home Screen, la plataforma integrada por esta marca en sus televisores prémium en años anteriores, por lo que será interesante probarlo a fondo cuando una de las primeras unidades del Z95A o el Z93A caiga en nuestras manos.

El panel MLA de 2ª generación aspira a llevar al modelo OLED insignia a la cúspide

Panasonic OLED Z95A.

Antes de meternos en harina nos parece importante anticiparos que Panasonic no ha publicado todas las especificaciones de sus televisores para 2024, por lo que nos tememos que en las tablas solo hemos podido incluir aquellos datos que tenemos. Dicho esto, vamos allá con el televisor Z95A, que es el nuevo modelo insignia de esta marca. Su corazón es una matriz OLED de tipo MLA (Micro Lens Array) fabricada por LG. Sí, como la del modelo MZ2000 del año pasado. Sin embargo, no se trata del mismo panel, sino de una de las nuevas matrices MLA de segunda generación.

Los dos televisores insignia para 2024 son compatibles con los formatos HDR más ambiciosos: Dolby Vision IQ Precision, HDR10+, HDR10 y HLG

La prestación más llamativa de estos paneles orgánicos es que son capaces de entregar un nivel de brillo máximo que coquetea con los 3.000 nits. Además, pueden trabajar a una frecuencia de refresco de hasta 144 Hz. Por otro lado, el modelo Z93A no tiene un panel MLA de segunda generación, pero comparte con el Z95A procesador de imagen (se trata del chip HCX Pro AI Mark II), un refresco máximo de 144 Hz y la compatibilidad con los formatos HDR más ambiciosos: Dolby Vision IQ Precision, HDR10+, HDR10 y HLG. Un apunte interesante: el modelo Z93A solo está disponible en 77 pulgadas.



Z95A Z93A Z90A Z80A panel OLED MLA 4K UHD de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco de hasta 144 Hz OLED 4K UHD de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco de hasta 144 Hz OLED 4K UHD de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco de hasta 144 Hz OLED 4K UHD de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco de hasta 120 Hz resolución 3.840 x 2.160 píxeles 3.840 x 2.160 píxeles 3.840 x 2.160 píxeles 3.840 x 2.160 píxeles tamaños disponibles 55 y 65 pulgadas 77 pulgadas 55 y 65 pulgadas 48, 55 y 65 pulgadas hdr Dolby Vision IQ Precision, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision IQ Precision, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision IQ Precision, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG modo cineasta Sí Sí Sí Sí Sistema operativo Fire TV Fire TV Fire TV Fire TV procesador de imagen HCX Pro AI Mark II HCX Pro AI Mark II HCX Pro AI Mark II HCX sonido Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos conectividad HDMI 2.1 HDMI 2.1 HDMI 2.1 HDMI 2.1 Sincronización adaptativa paara juegos NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium AMD FreeSync Premium

El tercer modelo OLED en el escalafón es el Z90A, y tiene mucho en común con el Z93A: una matriz orgánica sin microlentes capaz de trabajar a 144 Hz, el procesador de imagen HCX Pro AI Mark II, soporte total de los formatos HDR y compatibilidad con las tecnologías de refresco adaptativo NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium.

El Z80A es el televisor OLED más económico que nos propone Panasonic este año, y se diferencia de los tres modelos en los que acabamos de indagar en que su matriz trabaja a una frecuencia de refresco máxima de 120 Hz; su procesador de imagen es un chip HCX; procesa contenidos Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG, pero no Dolby Vision IQ Precision; y, por último, es compatible con AMD FreeSync Premium, pero no con NVIDIA G-SYNC.

Mini-LED para el modelo insignia y una gran variedad de plataformas para los demás

Panasonic LCD W95A.

El modelo LCD LED más avanzado que nos propone Panasonic para este año es el W95A. Incorpora retroiluminación mini-LED, un panel capaz de trabajar a 144 Hz y el mismo procesador HCX Pro AI Mark II por el que apuestan los modelos OLED más ambiciosos de esta marca para 2024. El W93A es esencialmente idéntico al W95A, pero su retroiluminación no es mini-LED; es FALD (Full Array Local Dimming), por lo que en teoría es algo menos precisa.

El modelo LCD LED más avanzado que nos propone Panasonic este año es el W95A. Incorpora retroiluminación mini-LED

Y el W80A nos propone un panel de 120 Hz y un procesador de imagen menos avanzado (el conocido chip HCX de Panasonic). Además, a diferencia de los modelos W95A y W93A no es compatible con la tecnología de refresco adaptativo AMD FreeSync Premium.



W95A W93A W80A W70A W60A panel LCD 4K UHD de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco de hasta 144 Hz LCD 4K UHD de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco de hasta 144 Hz LCD 4K UHD de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco de hasta 120 Hz LCD 4K UHD de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco de hasta 120 Hz LCD 4K UHD de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco de hasta 120 Hz retroiluminación Mini-LED FALD N.d. N.d. N.d. resolución 3.840 x 2.160 píxeles 3.840 x 2.160 píxeles 3.840 x 2.160 píxeles 3.840 x 2.160 píxeles 3.840 x 2.160 píxeles tamaños disponibles 55, 65 y 75 pulgadas 43, 50, 55 y 65 pulgadas 43, 50, 55 y 65 pulgadas 43, 50, 55 y 65 pulgadas 43, 50, 55 y 65 pulgadas hdr Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG modo cineasta Sí Sí Sí Sí Sí sistema operativo Fire TV Fire TV Fire TV Google TV TiVO procesador de imagen HCX Pro AI Mark II HCX Pro AI Mark II HCX 4K Colour Engine 4K Colour Engine sonido Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos conectividad HDMI 2.1 HDMI 2.1 HDMI 2.1 HDMI 2.1 HDMI 2.1 SINCRONIZACIÓN ADAPTATIVA PAARA JUEGOS AMD FreeSync Premium AMD FreeSync Premium VRR (HDMI 2.1) VRR (HDMI 2.1) VRR (HDMI 2.1)

Los tres televisores en los que acabamos de indagar apuestan por el sistema operativo Fire TV, pero los dos modelos que nos faltan por revisar no. El W70A nos propone Google TV, y el W60A, TiVO. Eso sí, estos dos últimos también son capaces de procesar contenidos Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG; son compatibles con Dolby Atmos e incorporan entradas HDMI 2.1. No obstante, la única tecnología de refresco adaptativo que nos entregan es VRR, que no es otra cosa que la implementación integrada en la norma HDMI 2.1.

Televisores OLED y LED de Panasonic para 2024: precio y disponibilidad

Panasonic todavía no ha confirmado cuándo llegarán sus nuevos televisores a las tiendas. Tampoco conocemos su precio, pero os lo haremos llegar todo tan pronto como esta información esté en nuestro poder.

