Panasonic OLED MZ2000, análisis: esta bestia de la calidad de imagen exprime el nuevo panel OLED con microlentes

La serie de televisores OLED xZ2000 de Panasonic es una vieja conocida. Durante los últimos años he tenido la oportunidad de analizar buena parte de los modelos insignia de este fabricante japonés, y, con total honestidad, ninguno de ellos me ha decepcionado. Su calidad de imagen siempre ha sido muy competitiva, pero, curiosamente, el modelo de este año, el MZ2000 que estamos a punto de poner a prueba, tiene un ingrediente que lo hace muy especial: uno de los nuevos paneles MLA (Meta-lit Lens Array) de LG con microlentes.

Estas matrices orgánicas aglutinan una enorme cantidad de lentes diminutas en las que se refleja la luz con un propósito: incrementar perceptiblemente la capacidad máxima de entrega de brillo del panel. En la práctica los televisores que incorporan un panel MLA pueden entregar picos de brillo en regiones acotadas de la matriz ligeramente superiores a los 2.000 nits, lo que coloca estos paneles al mismo nivel que las matrices QD-OLED de segunda generación de Samsung. No obstante, solo las versiones de 55 y 65 pulgadas del televisor MZ2000 incorporan un panel MLA (nosotros hemos analizado el modelo de 55 pulgadas).

Panasonic OLED MZ2000: especificaciones técnicas

panasonic OLED TX-55MZ2000E características panel Master OLED Ultimate 4K UHD de 10 bits, 120 Hz y relación de aspecto 16:9 resolución 3.840 x 2.160 puntos tamaños disponibles 77, 65 y 55 pulgadas (el modelo analizado es el de 55 pulgadas) hdr Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG procesador de imagen HCX Pro AI modo cineasta Sí sonido 7 canales y altavoz de graves mono con radiador pasivo x 2 / 150 vatios Dolby Atmos Audio direccional Sonido 360° Pro Calibración del audio efectuada por Technics conectividad 2 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet, 2 x CI, 1 x vídeo analógico, 1 x salida digital óptica y 1 x salida de 3,5 mm para auriculares conectividad inalámbrica Wi-Fi Bluetooth prestaciones para juegos ALLM (modo de baja latencia automático) (todas las entradas) VRR (velocidad de actualización variable) (entradas 1 y 2) 4K HFR (alta velocidad de fotogramas) (entradas 1 y 2) AMD FreeSync Premium (entradas 1 y 2) NVIDIA G-Sync (entradas 1 y 2) sistema operativo My Home Screen 8.0 etiqueta energética Clase G dimensiones 1.227 x 786 x 350 mm (con peana) peso 25,5 kg (con peana) precio 2.999 euros

No es el más estilizado, pero está impecablemente fabricado

Unas líneas más arriba he mencionado que solo las versiones de 55 y 65 pulgadas de este televisor nos proponen un panel MLA dotado de microlentes, lo que nos invita a prever que el modelo de 77 pulgadas sale perdiendo si nos ceñimos a su capacidad de entrega de brillo. En realidad no tiene por qué ser así si tenemos presente que los píxeles autoemisivos de la matriz de este último son notablemente mayores que los píxeles de los paneles de 55 y 65 pulgadas, por lo que su capacidad de emisión de luz es también mayor. En teoría no debería haber una gran diferencia entre las tres versiones si nos ceñimos a su capacidad máxima de entrega de luz.

El panel orgánico de este televisor OLED incorpora un nuevo sistema de refrigeración pasivo diseñado por los ingenieros de Panasonic

En las fotografías que ilustran este análisis podemos ver que los marcos de este televisor son finos, aunque no son los más estilizados del mercado. Panasonic ha cuidado el diseño del MZ2000, pero estoy convencido de que se ha esmerado aún más en su acabado. Más adelante veremos que su recinto es inusualmente robusto, pero el mimo de esta marca en lo que se refiere a la construcción no se aprecia solo por fuera. También está presente dentro del televisor. Y es que el panel orgánico de este dispositivo OLED incorpora un nuevo sistema de refrigeración pasivo diseñado por los ingenieros de Panasonic que persigue garantizar que la matriz permanecerá siempre dentro del rango óptimo de temperaturas de trabajo.

Instalar la peana central de este televisor es pan comido. Y se agradece. No obstante, lo realmente importante es que cumple su cometido a la perfección. Y su propósito no es otro que garantizar la estabilidad estructural del panel incluso en escenarios de uso comprometidos. Si por accidente damos un pequeño empujón al televisor es poco probable que se precipite y el panel salga malparado. Por otro lado, el mecanizado de la peana metálica que nos entrega Panasonic junto al MZ2000 es impecable, así que en este ámbito no tengo nada que objetar.

Al indagar en la parte posterior de este televisor comprobaremos lo que os he anticipado unas líneas más arriba: es inusualmente grueso si tenemos presente lo finos que son los paneles OLED. No obstante, este diseño da al recinto del MZ2000 una gran robustez que se percibe sin esfuerzo cuando lo manipulamos. Además, en gran medida el responsable del grosor de este televisor es su sistema de sonido, que se beneficia claramente de una cámara de resonancia atípicamente generosa. Más adelante comprobaremos si la calidad de sonido de este dispositivo está a la altura de la que podemos exigir los usuarios a un televisor decididamente prémium.

El sistema operativo es el talón de Aquiles de un televisor casi imbatible

Panasonic mantiene su apuesta una vez más. Este televisor nos propone el sistema operativo My Home Screen 8.0, una plataforma derivada de Firefox OS que, en mi opinión, no está a la altura de las últimas revisiones de Google TV, WebOS o Tizen, que son los sistemas operativos a los que recurren la mayor parte de sus competidores. Esta revisión de My Home Screen nos entrega una experiencia algo más refinada que las versiones anteriores, pero, honestamente, creo que no da la talla si tenemos presente que forma parte del último televisor insignia de Panasonic.

Desde un punto de vista estrictamente visual este software es mucho más espartano y menos atractivo que sus competidores

No es un software lento. Ese no es el problema. Nos permite movernos por la interfaz con agilidad y lanzar aplicaciones con una latencia razonable. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente visual este software es mucho más espartano y menos atractivo que sus competidores. También requiere algo de esfuerzo para que los usuarios nos sintamos cómodos con su interfaz. Dadas las circunstancias no nos queda más remedio que poner mucho de nuestra parte, aunque también tenemos otra opción: recurrir a un dispositivo externo que nos ofrezca una experiencia mejor afinada, como, por ejemplo, un Chromecast de Google, un Fire TV Stick de Amazon o un Apple TV 4K.

El terreno en el que Panasonic sí ha hecho un trabajo sobresaliente es la calibración que nos entrega de fábrica. Es fabulosa. Apenas tenemos que tocar nada para disfrutarlo muchísimo, por lo que tal y como lo sacamos de la caja su calidad de imagen es estremecedora. Profundizaremos mucho más en ella en la siguiente sección de este artículo. En cualquier caso, quien decida calibrarlo minuciosamente para cerciorarse de estar sacando la última gota de jugo a su panel MLA puede recurrir a una sonda y un software de ajuste profesional. Al fin y al cabo este televisor es compatible con Calman.

Por otro lado, el mando a distancia que nos entrega Panasonic junto a este televisor me gusta. No es lujoso (casi todos los televisores prémium nos proponen mandos con un acabado relativamente modesto), pero tampoco es endeble. E incorpora botones de acceso directo a Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ y Rakuten TV. No está nada mal, aunque tanto Panasonic como sus competidores deberían tomar nota de lo que hace Samsung y esforzarse para innovar también en materia de mandos a distancia. En este terreno esta compañía surcoreana objetivamente no tiene rival.

La calidad de imagen de este televisor es soberbia. De lo mejor de 2023 (y quizá 2024)

Para poner a prueba su calidad de imagen recurrí a algunas de las películas en Blu-ray Disc y Blu-ray 4K que suelo utilizar, entre las que merece la pena destacar 'El hombre del norte', 'Tenet', 'El renacido', 'La llegada', 'Interstellar', 'Blade Runner 2049' o 'Spider-Man: Lejos de casa', entre otras. También utilicé contenido de Netflix y YouTube que conozco muy bien, como de costumbre.

La siguiente fotografía del panel la tomé utilizando mi microscopio digital, y en ella podemos ver con claridad la distribución en línea de los subpíxeles WRGB de la matriz orgánica. Este patrón es muy diferente a la distribución en rombo que emplean los paneles QD-OLED que produce Samsung. Un apunte interesante: la lámina de microlentes no se puede ver utilizando un microscopio digital adosado a la superficie de la matriz, por lo que el aspecto del panel es esencialmente idéntico al de cualquier otro dispositivo OLED evo de última generación.

La primera sensación que tuve al enviar imágenes de buena calidad a este televisor fue impactante. El procesado de la imagen que han puesto a punto los ingenieros de Panasonic consigue recuperar mucho detalle y maximiza la nitidez manteniendo bajo control en todo momento el ruido de alta frecuencia. Nada que objetar hasta aquí. Además, la sensación subjetiva de profundidad que nos entrega es fabulosa, por lo que en algunos momentos parece que en vez de estar mirando una pantalla estamos observando el mundo a través de una ventana.

El fotograma que podemos ver en la siguiente fotografía avala las conclusiones a las que he llegado en el párrafo anterior. En esta imagen no hay ni rastro del ruido de alta frecuencia. Además, su tridimensionalidad está fuera de toda duda y la nitidez de todos los objetos, tanto de los que están en primer plano como los que están más alejados, es sobresaliente.

Más allá de la estrategia utilizada por esta marca lo cierto es que el procesado de la imagen de este televisor está muy logrado

Panasonic asegura que sus técnicos han puesto a punto algoritmos de inteligencia artificial que optimizan de forma automática la señal de vídeo entrante. Todos los fabricantes de televisores repiten desde hace años este mantra sin apenas variaciones, pero más allá de la estrategia utilizada por esta marca lo cierto es que el procesado de la imagen de este televisor está muy logrado.

El panel orgánico MLA por el que apuesta este televisor pertenece a la familia de matrices OLED evo de tercera generación, por lo que su capacidad de reproducir el color está condicionada por las modificaciones introducidas por los ingenieros de LG en las capas que se responsabilizan de restituir los colores rojo y azul. De recuperar el color verde se encarga una nueva capa que contribuye a incrementar la precisión con la que se reproducen las longitudes de onda primarias.

Todo esto significa, sencillamente, que el panel debería ser capaz de resolver la colorimetría con precisión y riqueza. Y sí, lo hace. De hecho, en mi opinión este es el televisor con matriz OLED WRGB que nos entrega el color más fidedigno de todos los que he analizado hasta ahora.

Según Vincent Teoh, un respetado experto en calibración de dispositivos de visualización, este televisor consigue entregar picos de más de 1.500 nits en una ventana que ocupa el 10% de la superficie del panel y roza el 100% de cobertura del espacio de color DCI-P3. Ambos datos son muy impactantes y respaldan las conclusiones a las que hemos llegado hasta ahora. No obstante, hay algo que merece la pena que no pasemos por alto: en algunos fotogramas se produce una ligera posterización en las regiones más brillantes, un efecto que degrada levemente las variaciones de color. Es sutil, pero está ahí.

Si nos ceñimos a la profundidad de los negros y la relación de contraste nativa del panel de este televisor no tengo nada que objetar. Sus negros son absolutos, y, como cabe esperar, este MZ2000 es inmune al blooming (es ese defecto que se manifiesta bajo la forma de unos halos que rodean las zonas más iluminadas de cada fotograma), por lo que su rendimiento en aquellos fotogramas que contienen puntos luminosos sobre un fondo oscuro es de matrícula de honor.

Otro punto claramente a favor de este televisor: resuelve el mapeo de tonos de los contenidos HDR con absoluta suficiencia. Una de sus mejores cualidades es la ingente cantidad de información que es capaz de recuperar en las regiones en sombra, por lo que disfrutar en él una película con una fotografía tan cuidada y espectacular como la de 'El hombre del norte' es una experiencia inolvidable.

La homogeneidad con la que entrega la luz el panel MLA es intachable. En esta fotografía podemos ver unas variaciones sutiles del brillo en algunas regiones de la matriz, pero, en realidad, a simple vista no se aprecian en absoluto. Este efecto ha sido introducido por el trabajo conjunto de la óptica y el sensor de la cámara de fotos con la que hemos tomado esta fotografía.

Durante mis pruebas el consumo de este televisor fluctuó de una manera constante. Es algo habitual en los dispositivos que incorporan un panel orgánico debido a que sus necesidades energéticas varían dependiendo de la proporción de subpíxeles que permanecen apagados en un instante determinado. En cualquier caso, los picos de consumo más altos que he medido se mueven en la órbita de los 145 vatios (la matriz de la unidad que hemos probado tiene 55 pulgadas).

Este es el mejor televisor de la serie OLED xZ2000 para videojuegos

Para evaluar el rendimiento de este televisor con videojuegos recurrí a nuestra apreciada e imprescindible en estos análisis Xbox Series X y a varios títulos que son muy sensibles a la latencia, como ‘Mortal Kombat X’, ‘Forza Horizon 4’, ‘Gears 5’ y ‘Ori and the Will of the Wisps’. Esta máquina de Microsoft es objetivamente junto al PC la mejor opción para exprimir a fondo las prestaciones con juegos de cualquier televisor de última hornada.

Desafortunadamente este MZ2000 solo implementa la norma 2.1 completa en las entradas HDMI 1 y 2. Es una lástima que un dispositivo prémium como este no ponga en nuestras manos 4 entradas HDMI 2.1. Eso sí, además de contar con las tecnologías ALLM, VRR y 4K HFR, esas dos entradas HDMI son compatibles con las tecnologías de sincronización adaptativa AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-SYNC. Un apunte más que merece la pena que no pasemos por alto: la entrada 2 es la que implementa eARC, por lo que cabe la posibilidad de que necesitemos destinarla a nuestro equipo de sonido y no a una consola de videojuegos.

El tiempo de respuesta típico de los televisores con panel OLED es inferior a 1 ms, por lo que son esencialmente inmunes al desenfoque de movimiento (motion blur). Si nos ceñimos a este parámetro se miden de tú a tú con los mejores monitores para juegos, y este televisor no es una excepción. Por otro lado, su latencia de entrada a todas las resoluciones se mueve en la órbita de los 10 ms a 60 Hz, y se reduce a unos 5 o 6 ms a 120 Hz. Son unas cifras fantásticas. Además, este televisor nos permite disfrutar Dolby Vision para juegos siempre que conectemos la fuente a las entradas HDMI 1 o 2.

Otro punto muy importante a su favor: su sonido está a la altura de sus imágenes

Este es el auténtico talón de Aquiles de buena parte de los televisores prémium. Con frecuencia su sonido no está a la altura de su calidad de imagen, lo que a los usuarios nos obliga a recurrir a una barra de sonido o un equipo de audio multicanal externo. No es el caso. Y es que el sonido de este MZ2000 es fabuloso. Según Panasonic ha sido afinado por Technics (ambas marcas pertenecen a la empresa japonesa Panasonic Holdings Corporation), pero más allá de la filial responsable lo importante es que suena realmente bien.

Este televisor no requiere necesariamente que nos gastemos más dinero en una barra de sonido

Las características de su sonido que más me han impresionado durante mis pruebas son la eficacia con la que mantiene la distorsión bajo control (es necesario rebasar el 80% del nivel máximo de volumen para que sea perceptible); la amplitud de la escena sonora que consigue recrear y la precisión con la que es capaz de separar la gama media, y en particular las voces, del sonido de ambiente. Para mí la opción idónea siempre será resolver este apartado recurriendo a un equipo multicanal dedicado, pero este televisor no requiere necesariamente que nos gastemos más dinero en una barra de sonido.

Panasonic OLED MZ2000: la opinión y nota de Xataka

Este dispositivo es un clarísimo aspirante a mejor televisor prémium de 2023. Y puede que de 2024 (ya veremos qué nos tiene preparado Panasonic para el año que viene). Su mayor virtud es su calidad de imagen global. De hecho, en este terreno la única pega que puedo ponerle, y he tenido que hilar fino durante mis pruebas, es que adolece de una ligera posterización en las regiones más brillantes de algunos fotogramas. No es nada crítico en absoluto, pero este pequeño defecto está ahí. En todo lo demás, en mi opinión, este MZ2000 roza la matrícula de honor.

El panel orgánico MLA consigue entregar picos de más de 1.500 nits, y sospecho que no tendría ningún problema para llegar a los 2.000 nits

No puedo concluir este análisis sin destacar que el panel orgánico MLA consigue entregar picos de más de 1.500 nits, y sospecho que no tendría ningún problema para llegar a los 2.000 nits, pero probablemente los ingenieros de Panasonic han preferido ser conservadores para minimizar la probabilidad de que se produzcan retenciones en la matriz. También me han dejado muy buen sabor de boca su impecable calibración de fábrica, su excepcional sonido y su rendimiento con videojuegos (nos entrega una latencia de entre 5 y 6 ms a 120 Hz).

Panasonic tiene un producto extremadamente competitivo entre manos, y si en el modelo del año que viene pule los apartados en los que este MZ2000 puede mejorar va a ser difícil que un competidor arrebate el trono al sucesor de este televisor OLED. Las dos pegas que no puedo pasar por alto son la implementación de solo dos entradas HDMI 2.1 (las etiquetadas como 1 y 2) y lo espartana que es, en mi opinión, la interfaz de My Home Screen 8.0. Panasonic acertará si en su siguiente televisor insignia apuesta por Google TV.

9,0 Diseño 9,25 Calidad de imagen 9,75 Sonido 9,50 Interfaz y software 7,50 A favor Su calidad de imagen global es extraordinaria

La capacidad máxima de entrega de brillo del panel MLA excede los 1.500 nits

Es capaz de lidiar con todos los formatos HDR que utilizamos actualmente

Sale impecablemente calibrado de la fábrica

Su sonido es sobresaliente

Con videojuegos rinde de maravilla. Su latencia de entrada a 120 Hz oscila en la órbita de los 5 ms En contra Solo las entradas HDMI 1 y 2 implementan la norma 2.1 completa

Adolece de una ligera posterización en las regiones más brillantes de algunos fotogramas

La interfaz de su sistema operativo es manifiestamente mejorable. No está a la altura de la que nos proponen sus competidores en la gama prémium



