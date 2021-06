Los televisores LG OLED con panel evo de 3ª generación y QNED con tecnología MiniLED, explicados

Aunque LG dio a conocer sus primeros televisores con panel LCD dotados de retroiluminación MiniLED a principios de este año, durante el CES, hemos tenido que esperar hasta ahora para verlos en acción. Pero ha merecido la pena. Los primeros modelos QNED, que es como esta marca identifica sus televisores LCD MiniLED con panel Nanocell+ y tecnología de nanocristales, ya están llegando a las tiendas.

Nosotros hemos tenido la oportunidad de verlos en funcionamiento junto a los televisores OLED que LG ha lanzado este año en una exposición habilitada expresamente para la prensa especializada. Y, lo que es si cabe más importante, hemos podido hablar con los responsables técnicos de la compañía en España con el propósito de indagar en las peculiaridades del nuevo panel OLED evo de 3ª generación, y también en las aportaciones de la retroiluminación MiniLED a la familia de televisores LCD IPS de esta marca.

Esto es, precisamente, lo que nos gustaría compartir con vosotros en este artículo. Estamos acostumbrados a que los fabricantes de televisores introduzcan novedades en sus propuestas todos los años (es evidente que es la única forma de mantener activo el mercado), pero las que nos propone LG en 2021 son especialmente interesantes porque pretenden aportar valor real. Y marcar la diferencia tanto frente a los productos que esta marca tenía hasta ahora como frente a la competencia. Veamos qué nos proponen.

Los televisores LG OLED Evo y QNED MiniLED, en cifras



oled evo g1 qned99p qned96p qned91p panel OLED evo 4K UHD de 10 bits, 120 Hz y relación de aspecto 16:9 LCD IPS 8K de 10 bits, 120 Hz y relación de aspecto 16:9 con retroiluminación MiniLED LCD IPS 8K de 10 bits, 120 Hz y relación de aspecto 16:9 con retroiluminación MiniLED LCD IPS 4K UHD de 10 bits, 120 Hz y relación de aspecto 16:9 con retroiluminación MiniLED resolución 3840 x 2160 puntos 7680 x 4320 puntos 7680 x 4320 puntos 3840 x 2160 puntos pulgadas disponibles 77, 65 y 55 pulgadas 86, 75 y 65 pulgadas 75 y 65 pulgadas 86, 75 y 65 pulgadas hdr Dolby Vision IQ, HDR10 y HLG Dolby Vision IQ, HDR10 y HLG Dolby Vision IQ, HDR10 y HLG Dolby Vision IQ, HDR10 y HLG procesador Alfa 9 de 4ª generación 8K Alfa 9 de 4ª generación 8K Alfa 9 de 4ª generación Alfa 7 de 4ª generación sistema operativo webOS 6.0 webOS 6.0 webOS 6.0 webOS 6.0 modo filmmaker Sí Sí Sí Sí sonido Dolby Atmos 4.2 canales 60 vatios Dolby Atmos 4.2 canales 60 vatios Dolby Atmos 2.2 canales 40 vatios Dolby Atmos 2.2 canales 40 vatios conectividad 4 x HDMI 2.1, 3 x USB 2.0, 1 x entrada antena, 1 x salida audio digital óptico y 1 x salida auriculares/línea 4 x HDMI 2.1, 3 x USB 2.0, 1 x entrada antena, 1 x salida audio digital óptico y 1 x salida auriculares/línea 2 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0, 3 x USB 2.0, 1 x entrada antena, 1 x salida audio digital óptico y 1 x salida auriculares/línea 2 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0, 3 x USB 2.0, 1 x entrada antena, 1 x salida audio digital óptico y 1 x salida auriculares/línea conectividad inalámbrica WiFi 802.11ac y Bluetooth 5.0 WiFi 802.11ac y Bluetooth 5.0 WiFi 802.11ac y Bluetooth 5.0 WiFi 802.11ac y Bluetooth 5.0 tecnologías para juegos NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, VRR, ALLM, HDR GiG y Google Stadia ALLM, HDR GiG y Google Stadia ALLM, HDR GiG y Google Stadia ALLM, HDR GiG y Google Stadia precio Desde 1999 euros Desde 3999 euros Desde 2999 euros Desde 2299 euros

Los paneles OLED evo de 3ª gen. son más eficientes, brillantes y longevos, según LG

Antes de seguir adelante es necesario que recordemos que por el momento solo los televisores de la familia OLED G1 incorporan los nuevos paneles evo de 3ª generación. Las demás series de televisores OLED que LG ha presentado este año, y, por supuesto, los modelos OLED de marcas como Panasonic, Sony o Philips, entre otras compañías, incorporan paneles OLED de 2ª generación fabricados por LG Display.

Una de las cualidades más relevantes del panel OLED evo instalado en el modelo G1 es que es, según LG, un 20% más eficiente que las matrices con diodos orgánicos de 2ª generación. Esta característica no solo repercute en el consumo, que es algo más bajo en los nuevos paneles; también ha permitido a los ingenieros de LG actuar sobre la capacidad de entrega de brillo del panel, que ahora es más alta. Sobre el papel esta cualidad debería permitir a los televisores con panel OLED evo rendir mejor con los contenidos HDR.

No obstante, esto no es todo. Los responsables técnicos de LG también nos han confirmado que las modificaciones que han introducido en la estructura del panel evo (indagaremos en ellas en el siguiente párrafo) le permiten reproducir el color con más precisión e incrementan su durabilidad, haciéndolo menos sensible a la retención de imágenes que los paneles OLED de 2ª generación.

Para incrementar la precisión con la que los televisores OLED con panel evo reproducen el color los ingenieros de LG han modificado la estructura del panel, actuando sobre las capas que se responsabilizan de la restitución de los colores rojo y azul. Además, han añadido una nueva capa para restituir el color verde que, según esta marca, tiene un impacto perceptible en la capacidad de entrega de luz del televisor.

Es difícil incrementar la capacidad de entrega de brillo y mejorar la colorimetría simultáneamente, por lo que si se presenta la oportunidad de analizar a fondo el modelo G1 comprobaremos si su rendimiento está a la altura de las expectativas que LG ha depositado en él.

Como he mencionado en los primeros párrafos de este artículo, por el momento solo el modelo G1 incorpora el nuevo panel OLED evo, pero previsiblemente en 2022 LG trasladará este panel a otras series de televisores OLED. No tenemos información oficial acerca de los televisores que integrarán las nuevas matrices, pero parece razonable asumir que llegarán a las familias que hay por encima de la serie G, y también a la serie C, que probablemente volverá a consolidarse como el televisor OLED más equilibrado de LG.

La tecnología MiniLED de los televisores QNED, explicada

Los televisores con tecnología MiniLED son dispositivos LCD en los que el panel está retroiluminado por una matriz de diodos LED mucho más densa que las que utilizan los televisores LCD tradicionales con retroiluminación Edge LED, Direct LED o FALD. Sus diodos son sensiblemente más pequeños que los de estos últimos dispositivos, pero no tanto como los de los televisores MicroLED, por lo que el número de píxeles del panel es mayor que el número de diodos del sistema de retroiluminación.

Como podemos ver en la siguiente imagen, los televisores QNED de LG con retroiluminación MiniLED incorporan entre 30 y 70 veces más diodos LED que los televisores con panel LCD convencionales. Este incremento tiene un impacto beneficioso en su capacidad de entrega de brillo. Además, estos diodos están organizados en más bloques de atenuación independiente, por lo que el control de la retroiluminación es más preciso y sobre el papel minimiza el impacto de efectos poco deseables, como el blooming.

Los nuevos televisores QNED de esta marca se erigen sobre tres pilares. El primero de ellos es la retroiluminación MiniLED en la que acabamos de indagar, y los otros dos son el panel LCD IPS Nanocell+ y la tecnología de nanocristales. Estos dos últimos trabajan codo con codo para resolver con la máxima precisión posible la colorimetría, y, según LG, los televisores QNED consiguen cubrir al menos el 95% del espacio de color DCI-P3, una marca que no está pero que nada mal para tratarse de televisores con panel LCD.

La siguiente diapositiva pone de relieve algunas cifras interesantes de los televisores QNED. Según LG son capaces de alcanzar una entrega de brillo máxima de 3000 nits en una porción de la pantalla (no en toda ella simultáneamente), y tienen una tasa de contraste de 1 000 000:1 gracias al rendimiento del sistema de atenuación local implementado sobre la retroiluminación MiniLED. Más cifras interesantes: incorporan hasta 28 800 diodos LED organizados en un máximo de 2400 bloques de atenuación independientes.

Como podéis ver en la tabla que publicamos más arriba, por el momento LG ha lanzado tres modelos QNED: el QNED99P, el QNED96P y el QNED91P. Los dos primeros incorporan un panel con resolución 8K, y el último un panel 4K UHD. Eso sí, todos disponen de conectividad HDMI 2.1, aunque los cuatro conectores HDMI del modelo QNED99P implementan esta norma, mientras que en los otros dos televisores QNED solo dos puertos son HDMI 2.1. Los otros dos implementan la norma 2.0b. El modelo que podéis ver en la siguiente fotografía es la versión de 75 pulgadas del QNED91P.

LG OLED Evo y QNED MiniLED: precio y disponibilidad

Los cuatro televisores de LG de los que hemos hablado en este artículo ya están disponibles en las tiendas. Estos son los precios que propone LG para cada uno de ellos:

OLED evo G1: desde 1999 euros

QNED99P: desde 3999 euros

QNED96P: desde 2999 euros

QNED91P: desde 2299 euros

